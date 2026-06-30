Trần Thu Hiền, Á hậu 3 Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2024, là một trong những gương mặt được khán giả chú ý tại chương trình Nóng cùng FIFA World Cup 2026. Đại diện cho đội tuyển Croatia, người đẹp sinh năm 2004 ghi điểm với vẻ ngoài rạng rỡ, phong cách trẻ trung và nguồn năng lượng tích cực.

Trước khi xuất hiện trên sóng truyền hình trong vai trò đại diện Croatia, Thu Hiền từng trở thành hiện tượng mạng xã hội sau trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Bangladesh trên sân Hàng Đẫy hồi cuối tháng 3. Khi trận đấu đang diễn ra, máy quay truyền hình bất ngờ hướng về khán đài và ghi lại khoảnh khắc cô cùng một người bạn theo dõi trận đấu. Chỉ xuất hiện vài giây trên sóng nhưng nhan sắc nổi bật của hai cô gái nhanh chóng gây sốt, kéo theo hàng loạt ảnh chụp màn hình được chia sẻ rộng rãi, nhiều người hâm mộ còn hài hước cho rằng cameraman đã có một pha "ghi bàn" đẹp mắt.

Ngay sau đó, danh tính Thu Hiền được cộng đồng mạng nhanh chóng tìm ra. Cô quê Bắc Ninh, sinh năm 2004, từng giành danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2024. Bên cạnh công việc người mẫu, MC và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, Thu Hiền còn sở hữu trang Facebook với gần 300.000 người theo dõi. Cô cũng xây dựng hình ảnh một cô gái yêu thể thao, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tập gym, chơi pickleball, golf và tham gia nhiều hoạt động ngoài trời, qua đó duy trì vóc dáng khỏe khoắn và tạo nên hình ảnh khác biệt khi đồng hành cùng chương trình về bóng đá.

Đến với Nóng cùng FIFA World Cup 2026, Thu Hiền đảm nhận vai trò đại diện cổ vũ đội tuyển Croatia. Những hình ảnh của cô trong trang phục mang màu sắc đặc trưng của đội bóng áo caro liên tục nhận được nhiều lượt tương tác trên mạng xã hội. Chia sẻ về đội bóng mình đồng hành, cô cho biết dành nhiều thiện cảm cho Croatia bởi tinh thần thi đấu kiên cường và bản lĩnh ở những giải đấu lớn.

"Tôi thích cách Croatia luôn chiến đấu đến những phút cuối cùng. Họ không phải đội tuyển sở hữu nhiều ngôi sao nhất, nhưng luôn khiến người hâm mộ phải tôn trọng vì ý chí và tinh thần tập thể. Đó cũng là điều khiến tôi muốn đồng hành cùng đội tuyển này trong chương trình", Thu Hiền chia sẻ.

Người đẹp cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đặc biệt dành cho Luka Modric. Theo cô, tiền vệ kỳ cựu không chỉ là biểu tượng của bóng đá Croatia mà còn là hình mẫu về sự bền bỉ, chuyên nghiệp và khát khao cống hiến. "Tôi hy vọng Croatia sẽ tiến sâu tại World Cup năm nay và Luka Modric sẽ có thêm một kỳ World Cup thật đáng nhớ. Dù kết quả thế nào, anh vẫn là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá", cô nói.

Tại FIFA World Cup 2026, Croatia tiếp tục cho thấy bản lĩnh của một đội bóng giàu kinh nghiệm. Đội bóng của HLV Zlatko Dalic vượt qua vòng bảng để góp mặt ở vòng 1/16, nơi họ sẽ chạm trán Bồ Đào Nha, một trong những ứng viên vô địch của giải đấu. Trận đấu được đánh giá là thử thách lớn với Croatia khi đối thủ sở hữu dàn cầu thủ có phong độ cao, nhưng người hâm mộ vẫn kỳ vọng kinh nghiệm cùng tinh thần thi đấu máu lửa sẽ giúp đội bóng áo caro tạo nên bất ngờ, giống như những gì họ từng làm tại World Cup 2018 và World Cup 2022.

Đồng hành cùng hành trình của Croatia tại World Cup 2026, Thu Hiền cho biết sẽ tiếp tục truyền tải tinh thần tích cực tới người hâm mộ, đồng thời lan tỏa tình yêu bóng đá thông qua những hoạt động bên lề chương trình. Với người đẹp sinh năm 2004, bóng đá không chỉ là những trận cầu hấp dẫn mà còn là nơi kết nối cảm xúc, văn hóa và đam mê của hàng triệu người trên khắp thế giới.