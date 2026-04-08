Á hậu Tố Uyên nói gì sau khi đăng quang Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026?

Lưu Tố Uyên sinh năm 2004, quê tại Quảng Ninh. Cô sở hữu làn da trắng, gương mặt thanh tú cùng vóc dáng cân đối với chiều cao 1,65m. Hiện Tố Uyên đang là sinh viên năm 4 của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Trước khi đăng quang Á hậu 4 tại cuộc thi Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026, Tố Uyên đã từng có nhiều thành tích nổi bật trong các lĩnh vực nghệ thuật và thể thao.

Cô từng lọt Top 4 cuộc thi ảnh Hoa hậu Du lịch năm 2023, đạt giải Nhì bộ môn múa cấp tỉnh Quảng Ninh, đồng thời giànhHuy chương Đồng môn Taekwondo tại Quảng Ninh.

Bên cạnh đó, người đẹp Quảng Ninh còn từng tham gia diễn xuất trong một số chương trình của VTV như “12 con giáp”, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi bước vào các sân chơi sắc đẹp.

Chia sẻ về danh hiệu đạt được, Á hậu Tố Uyên cho biết: “Đối với em, Á hậu không chỉ là một danh hiệu mà còn là trách nhiệm và sứ mệnh. Đó là trách nhiệm lan tỏa những giá trị tích cực, truyền cảm hứng đến cộng đồng và không ngừng hoàn thiện bản thân cả về tri thức lẫn nhân cách".

Theo Tố Uyên, hình ảnh một nàng hậu trong thời đại mới không chỉ dừng lại ở ngoại hình mà còn phải gắn liền với tri thức và những giá trị tích cực cho xã hội. “Em muốn dùng hình ảnh của mình để truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, đặc biệt là những bạn còn tự ti, để họ dám theo đuổi ước mơ của mình.

Bên cạnh đó, em cũng mong muốn tham gia nhiều hoạt động cộng đồng và không ngừng phát triển bản thân trong tương lai,” cô chia sẻ. Với tinh thần cầu tiến cùng những trải nghiệm đa dạng từ nghệ thuật, thể thao đến truyền hình, Á hậu Tố Uyên được kỳ vọng sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động tích cực sau khi bước ra từ Hoa hậu Văn hoá Việt Nam 2026.