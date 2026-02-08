Á hậu Thuỵ Vân trở thành nàng thơ của NTK Ngọc Lan

Năm 2025 – đầu 2026 đánh dấu một giai đoạn đặc biệt viên mãn trong cuộc đời Thụy Vân. Không chỉ chào đón con gái đầu lòng, hoàn thiện tổ ấm nhỏ đầy yêu thương, Á hậu Việt Nam còn ghi dấu ấn rõ nét khi trở lại mạnh mẽ trên sóng truyền hình quốc gia, tiếp tục khẳng định vị trí bền vững trong lòng công chúng.

Chỉ sáu tháng sau sinh, Thụy Vân nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, phong thái rạng rỡ và thần thái chuyên nghiệp quen thuộc. Cô liên tục xuất hiện trong các sự kiện và chương trình lớn, trong đó có VinFuture 2025. Đặc biệt, dịp Tết Bính Ngọ 2026, khán giả cả nước gặp lại Thụy Vân trong ba chương trình quen thuộc: Hoa xuân ca (28 Tết), Gặp gỡ diễn viên truyền hình và Gala Việc Tử Tế (mồng 2 Tết).

Xuất thân là Á hậu Việt Nam, gắn bó với VTV gần hai thập kỷ, nhưng Thụy Vân chưa bao giờ là cái tên “nguội nhiệt”. Trái lại, cô ngày càng khẳng định hình ảnh một MC truyền hình tri thức, bản lĩnh và chỉn chu. Chia sẻ về danh xưng “Người đẹp tri thức” mà khán giả ưu ái dành tặng, Thụy Vân từng cho biết đó là kết quả của quá trình nỗ lực bền bỉ. “Khi đứng ở vị trí người dẫn chương trình, tôi luôn ý thức phải lùi lại, đặt nhân vật và khách mời ở vị trí trung tâm để họ được tỏa sáng trọn vẹn”, cô chia sẻ.

Bên cạnh nội dung và cảm xúc dẫn dắt, Thụy Vân còn được biết đến là một trong những MC truyền hình chỉn chu về hình ảnh. Cô từng hài hước nói rằng điều khiến mình “đau ví” nhất chính là trang phục dẫn chương trình gần như không lặp lại. Với Thụy Vân, đó không phải sự phô trương mà là cách thể hiện sự tôn trọng khán giả và không gian văn hóa của từng chương trình.

Trong Hoa xuân ca Tết 2026, Thụy Vân gây ấn tượng với nhiều bộ trang phục được đầu tư công phu, trong đó nổi bật là các mẫu áo dài thuộc bộ sưu tập “Thanh Xuân” của Ngọc Lan. Ít ai biết rằng, chính Thụy Vân là nguồn cảm hứng để NTK Ngọc Lan thực hiện bộ sưu tập áo dài dành riêng cho cô. Ở Thụy Vân hội tụ vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại: trí tuệ được tôi luyện qua năm tháng nghề nghiệp, sự điềm đạm của một MC lâu năm và nét dịu dàng của người phụ nữ vừa bước vào hành trình làm mẹ.

Bộ sưu tập “Thanh Xuân” được Ngọc Lan xây dựng với tinh thần tiết chế, không chạy theo xu hướng phô trương. “Thanh xuân” trong quan niệm của chị không đơn thuần là tuổi trẻ, mà là giai đoạn người phụ nữ đủ chín để hiểu bản thân, biết mình đẹp theo cách nào và cần gìn giữ điều gì. Vì thế, các thiết kế tập trung vào phom dáng chuẩn mực, tôn vóc dáng mềm mại nhưng không phô diễn, màu sắc trang nhã, gợi cảm xúc hoài niệm.

Mỗi tà áo dài trong bộ sưu tập đều được thêu tay thủ công trên nền lụa cao cấp, với họa tiết được tiết chế và đặt để có chủ ý. Ngọc Lan chia sẻ, khi thiết kế cho Thụy Vân, chị luôn tự hỏi bộ trang phục sẽ đồng hành cùng cô trong khoảnh khắc nào trên sân khấu. Chính tư duy ấy giúp áo dài không chỉ đẹp về hình thức, mà còn hài hòa với nhịp điệu và cảm xúc của chương trình.

Đằng sau hình ảnh rạng rỡ trên sân khấu là một Thụy Vân rất đời, rất mẹ. Sau khi hoàn thành ghi hình Hoa xuân ca kéo dài gần 24 giờ tại TP.HCM, cô lập tức ra sân bay trong đêm để trở về Hà Nội với con nhỏ. Dù lịch làm việc dày đặc, gia đình vẫn luôn là điểm tựa để Thụy Vân tái tạo năng lượng và tiếp tục cống hiến.

Giữa showbiz nhiều biến động, Á hậu Thụy Vân chọn con đường bền bỉ, chậm rãi nhưng chắc chắn. Không ồn ào, không chiêu trò, cô giữ vững hình ảnh “Người đẹp tri thức” bằng chính lao động nghiêm túc, sự tử tế với nghề và sự trân trọng dành cho khán giả.