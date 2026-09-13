Á hậu Thụy Vân, Huyền My, Thu Quỳnh cùng dàn sao hội ngộ chúc mừng NTK Kenny Thái

Chiều 12/9, không gian Kenny Thái Áo Dài Thiết Kế tại Hà Nội chính thức ra mắt với sự có mặt của đông đảo gương mặt quen thuộc trong showbiz phía Bắc. Á hậu, BTV Thụy Vân và Á hậu Huyền My cùng xuất hiện, bên cạnh các diễn viên Thu Quỳnh, Bảo Vân, Quỳnh Hoa, Kiều Anh, Lương Thu Trang. Hàng loạt MC cũng góp mặt như Kim Huyền Sâm, Minh Trang, Huyền Quỳnh, Huyền Châu, Mỹ Lan, Hồng Nhung, Tuyết Nga, Ngô Thúy Hà.

Sự kiện diễn ra sau một khoảng thời gian nhà thiết kế Kenny Thái lắng lại để nhìn nhận hành trình đã qua và tìm hướng đi mới. Với anh, địa chỉ mới ở Ba Đình không đơn thuần là một cửa hàng mà là dấu mốc mở ra chương mới trong nghề, nơi anh tiếp tục sáng tạo và kể những câu chuyện về văn hóa Việt qua tà áo dài.

Nhìn lại nhiều năm gắn bó với áo dài, Kenny Thái nói càng làm lâu anh càng nhận ra chiếc áo không nằm ở hình thức. "Càng làm lâu, tôi càng nhận ra áo dài không đơn thuần là một bộ trang phục. Đó là một phần ký ức, văn hóa và khí chất của người Việt", anh chia sẻ. Nếu những ngày đầu nhà thiết kế quan tâm nhiều đến cái đẹp của một thiết kế thì theo thời gian, anh trân trọng hơn những giá trị phía sau chiếc áo, từ cách một người phụ nữ mặc áo dài, bước đi, thể hiện thần thái, đến câu chuyện văn hóa được tiếp nối qua các thế hệ.

Với Kenny Thái, việc làm áo dài là hành trình gìn giữ những giá trị đẹp của dân tộc, nhưng gìn giữ không đồng nghĩa với đóng khung áo dài trong quá khứ. "Tôi nghĩ phải giữ bằng sự sáng tạo và tình yêu", anh nói, đồng thời cho rằng mỗi thiết kế cần tìm được sự cân bằng giữa truyền thống, kỹ thuật, thẩm mỹ và hơi thở của thời đại.

Một trăn trở khác của anh là làm sao để áo dài vừa giữ được hồn Việt vừa gần gũi với đời sống hôm nay, đặc biệt với người trẻ. Theo Kenny Thái, muốn làm mới áo dài mà không đánh mất bản sắc thì trước hết người thiết kế phải hiểu văn hóa Việt. Ở thương hiệu của mình, anh lấy văn hóa dân tộc làm điểm xuất phát, từ phom dáng, chất liệu, màu sắc, họa tiết đến tinh thần người Việt, sau đó đưa vào những cách xử lý hiện đại để chiếc áo nhẹ nhàng, thanh lịch và phù hợp hơn với nhịp sống đương đại.

"Tôi không muốn người trẻ mặc áo dài chỉ vì một dịp lễ hay một trào lưu. Tôi mong áo dài trở thành một lựa chọn tự nhiên trong đời sống của họ, mặc vì đẹp, vì tự hào và vì cảm thấy mình thuộc về câu chuyện văn hóa ấy", nhà thiết kế nói. Theo anh, truyền thống không nhất thiết đối lập với xu hướng, một giá trị đủ đẹp và đủ sâu hoàn toàn có thể bước cùng thời đại nếu được thể hiện bằng ngôn ngữ phù hợp với con người hôm nay.

Sau nhiều năm làm nghề, điều nhà thiết kế hướng tới không phải là tạo ra thật nhiều áo dài mà là góp phần để áo dài Việt Nam được mặc nhiều hơn, được yêu hơn và được thế hệ sau tiếp tục tự hào. Khoảng lặng trước chặng đường mới, theo anh, giúp mình nhìn rõ hơn những gì đã làm, những giá trị muốn giữ lại và hướng đi phía trước. Chặng đường ấy vẫn còn nhiều thử thách, nhưng Kenny Thái tin mỗi bước đi sẽ ý nghĩa hơn nhờ tình yêu dành cho áo dài và sự đồng hành của những người yêu mến thương hiệu.

Photo / Lê Chí Linh - Thiên Hùng