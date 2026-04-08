Á hậu Huyền My thanh lý túi 105 triệu nhưng bị soi 1 chi tiết khó chấp nhận: "40 triệu còn thấy đắt"

Hiện tại, câu chuyện pass đồ đã qua sử dụng của Á hậu Huyền My đang làm tâm điểm bàn tán trên MXH. Sau màn tranh cãi đôi giày hiệu bẩn được rao bán với giá 2 triệu đồng, netizen soi Á hậu Huyền My từng muốn bán một chiếc túi hiệu màu đỏ được giới thiệu là mới tinh với giá gốc 120 triệu còn 105 triệu, nghĩa là cô đã chịu mức chênh lệch 15 triệu. Như câu chuyện về đôi giày, bài đăng này của Huyền My nhanh chóng vấp phải làn sóng tranh cãi dữ dội từ cộng đồng mạng. Nguyên nhân đến từ những chi tiết bị cho là chưa thực sự thuyết phục so với mức giá được đưa ra.

Nhiều netizen để lại bình luận thẳng thắn, cho rằng chiếc túi dù được mô tả là mới nhưng không còn đầy đủ bill, box, mà vốn dĩ đây là yếu tố quan trọng với các giao dịch hàng hiệu. Một số ý kiến còn nhận xét màu sắc của túi khá kén người dùng, hơi lỗi thời. Đáng nói nhất, việc Huyền My là người dùng đồ hiệu nhưng lại không cung cấp giấy tờ rõ ràng về chiếc túi hơn trăm triệu khiến netizen khó hiểu, không chấp nhận được. Bởi lẽ, trong thị trường đồ hiệu, đặc biệt là phân khúc cao cấp thì bill và box là vô cùng quan trọng. Đây không chỉ là bằng chứng xác nhận nguồn gốc chính hãng, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị mua bán. Một món đồ còn đầy đủ bill, hộp, túi thường giữ giá tốt hơn đáng kể, thậm chí có thể chênh lệch hàng chục triệu đồng so với sản phẩm “trần” không giấy tờ.

Ngoài ra, bill còn mang lại sự yên tâm cho người mua trong bối cảnh hàng giả ngày càng tinh vi. Với nhiều người chơi đồ hiệu, việc bỏ ra số tiền lớn nhưng không có bất kỳ chứng từ nào đi kèm đồng nghĩa với rủi ro cao, từ khả năng mua nhầm hàng không chính hãng đến khó khăn khi bán lại về sau. Chính vì vậy, trong các giao dịch túi xách, giày dép hay phụ kiện cao cấp, việc thiếu bill luôn là điểm trừ lớn, khiến người mua cân nhắc kỹ hơn hoặc buộc người bán phải giảm giá sâu để dễ thanh khoản

Bên dưới bài viết này xuất hiện loạt bình luận phản đối dữ dội: "Chiếc túi này 60 triệu còn suy nghĩ, tầm 40 - 45 triệu thôi”, “40 triệu thôi còn may ra”, "100 triệu ra cửa hàng có khi mua được chiếc túi mới mà màu không bị sến như vậy", "Cộng thêm vì là Á hậu bán nữa thì mới mới được tầm 60 -70 triệu chứ gì 100 triệu", "Không bill, không giấy tờ mà đòi giá như vậy, tưởng chị dùng đồ hiệu phải biết giữ bill chứ"...

Về lý do bán chiếc túi này không có giầy tờ kèm theo, Huyền My chia sẻ: "Túi mới tinh vì mua nhưng chưa dùng lần nào. Đừng ai hỏi em bill, box vì em không có chủ định mua về để bán nên không giữ mấy cái đó, đến quần áo với túi còn không đủ chỗ để. Mua khoảng 120 triệu, pass 105 triệu nha". Trước những tranh luận trái chiều, Huyền My chỉ có động thái là âm thầm xóa đi món đồ này trên Instagram thanh lý.

Bộ sưu tập túi hiệu của Huyền My khủng cỡ nào?

Huyền My được biết đến là Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, từng đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Hòa Bình quốc tế và dừng chân ở tpp 10 chung cuộc. Năm 2017, trang tin Sohu của Trung Quốc bất ngờ đăng tải bài viết khen ngợi nhan sắc người đẹp Việt Nam Á hậu Huyền My. Tờ Sohu đặt dòng tít "Quốc bảo mỹ nữ của Việt Nam" kèm lời giới thiệu "mỹ nữ vốn ở trên tiên giới, cớ sao lại đi lạc chốn nhân gian". Ngoài khuôn mặt đẹp, Huyền My còn được biết đến là một phú bà, tay chơi đồ hiệu có tiếng của showbiz Việt.

Điểm dễ nhận ra nhất chính là việc mỗi lần xuất hiện tại sự kiện hay trong những bức ảnh đời thường, cô gần như luôn mang theo một chiếc túi khác nhau. Từ những thiết kế cổ điển, thanh lịch đến các mẫu hot trend, tất cả đều được phối hợp chỉn chu với trang phục. Điều này không chỉ cho thấy sự đầu tư nghiêm túc vào hình ảnh cá nhân, mà còn phần nào phản ánh quy mô tủ đồ hàng hiệu đáng nể của Á hậu Huyền My.

Trong bộ sưu tập túi của Huyền My có những chiếc vài triệu, vài trăm đến hàng tỷ đồng. Một vài mẫu túi đã được Huyền My thanh lý với giá trăm triệu đồng. Chiếc túi nổi bật trong "kho" đồ hiệu của Huyền My là túi Hermès Birkin màu trắng có giá khoảng 300 triệu đồng, túi Hermès da cá sấu màu đỏ có giá khoảng 1,7 tỷ đồng, Hermès Birkin size 30 làm từ da cá sấu bạch tạng có giá lên tới 5 tỷ đồng....

