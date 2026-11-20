Trước khi bước lên sân khấu hoa hậu, Phương Anh đã có một hồ sơ học tập dày dặn: thủ khoa đầu vào khối song ngữ trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, huy chương vàng Olympic tiếng Pháp, cử nhân RMIT với học bổng toàn phần rồi học tiếp thạc sĩ tại chính ngôi trường này. Vì thế, việc cô quay lại RMIT làm giảng viên khoa Kinh doanh giống một cuộc trở về hơn là một lối rẽ. Dù vậy, khởi đầu không hề êm ả. Tin Á hậu đi dạy lan trong các nhóm sinh viên kèm theo không ít bình luận hoài nghi, và buổi lên lớp đầu tiên là một áp lực thật sự với cô.

Hơn hai năm sau, Phương Anh có series #cogiaophuonganh trên TikTok, lập dự án phi lợi nhuận Thinking Forward by Phương Anh và đang theo học chương trình Tiến sĩ Quản trị tại RMIT với học bổng toàn phần trị giá gần 3 tỷ đồng. Ở nhà, cô là người thứ ba làm nghề giáo, sau ba má chồng đã đứng lớp hàng chục năm. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, Á hậu chia sẻ về những ngày đầu bị hoài nghi, người thầy cô nhớ nhất và những lời dặn của ba má chồng.

Ngày 20/11 năm nay rơi đúng ngày kỷ niệm đăng quang của bạn, và cũng là năm thứ ba bạn đón ngày này trong vai giảng viên. Bạn có kế hoạch gì đặc biệt không?

Với tôi, ngày 20/11 có hai ý nghĩa: đó là ngày tôi đăng quang Á hậu, và cũng là ngày của nghề tôi đang theo đuổi. Dù vậy, năm nay tôi không lên kế hoạch gì quá đặc biệt. Buổi sáng tôi vẫn lên lớp như mọi ngày, vì tôi nghĩ cách tri ân nghề giáo tốt nhất là làm tròn công việc của một người giáo viên. Buổi tối tôi dành cho gia đình, đặc biệt là ba má chồng, vì ba má cũng là nhà giáo. Tôi cũng sẽ nhắn tin cảm ơn các thầy cô cũ, những người đã góp phần đưa tôi đến với giảng đường hôm nay.

Khi tin bạn làm giảng viên RMIT lan trong các nhóm sinh viên, đi kèm là khá nhiều bình luận hoài nghi. Bạn đã đối diện với chuyện đó ra sao?

Lúc vừa nhận công việc, tôi thật ra chưa có ý định chia sẻ. Nhưng chưa kịp làm gì thì trong một group Facebook của cộng đồng RMIT đã có bạn đăng bài. Bạn bè kể lại cho tôi, và tôi biết có khá nhiều bình luận hoài nghi. Tôi quyết định không vào đọc chi tiết, để giữ tinh thần ổn định trước khi bắt đầu công việc mới.

Đến buổi dạy đầu tiên, tôi thật sự rất áp lực, vì sợ các bạn trong lớp cũng nghĩ giống những bình luận kia. Nhưng hóa ra các bạn rất dễ thương. Đi trong trường, bạn nào nhận ra tôi cũng chào, có điều các bạn hơi ngại nên ít khi gọi "cô" mà thường chào "Hi Miss". Nhìn lại, tôi chỉ bị hoài nghi đúng vào thời điểm bài đăng đó. Từ khi bước vào lớp, những gì tôi nhận được từ sinh viên đều là sự cởi mở và thiện cảm.

Bạn từng nói phải chuẩn bị bài thật kỹ, chấm điểm thật công bằng để sinh viên nhìn nhận mình là giảng viên. Danh hiệu Á hậu có bao giờ thành bất lợi trong lớp học?

Danh hiệu chưa bao giờ là bất lợi, ngược lại còn là lợi thế. Nhiều bạn biết tôi từ trước nên muốn đăng ký lớp của tôi, các câu lạc bộ cũng hay mời tôi làm MC hoặc diễn giả. Tôi rất trân trọng sự tin tưởng đó.

Tất nhiên, khi đứng lớp thì phải rạch ròi: chuẩn bị bài kỹ, truyền đạt đầy đủ kiến thức từng buổi và chấm điểm công bằng. Tôi hiểu nhiều bạn chỉ biết tôi qua các hoạt động nghệ thuật, nên buổi học đầu tiên tôi luôn dành thời gian giới thiệu background của mình. Trước khi thi hoa hậu, tôi từng làm việc văn phòng tại tập đoàn quốc tế và đậu các chương trình tuyển chọn management trainee, nên tôi hiểu những băn khoăn của sinh viên sắp tốt nghiệp. Trong hành trình làm Á hậu, tôi cũng có dịp tiếp xúc với nhiều doanh nghiệp trong nước và quốc tế, hiểu được các tập đoàn đang thật sự cần kỹ năng gì. Tôi luôn muốn mang những điều mới nhất đó vào lớp, để các bạn rèn đúng kỹ năng và có cơ hội tốt nhất khi ra trường.

Bạn từng là sinh viên RMIT, giờ quay lại làm giảng viên. Có điều gì hồi đi học bạn mong thầy cô làm cho mình, và nay bạn cố gắng làm cho sinh viên?

Hồi đi học, ngoài chuyện cao hơn các bạn thì tôi không có gì nổi bật trong lớp. Tôi khá ngại phát biểu, nên đôi khi mong thầy cô để ý đến mình hơn, cho mình cơ hội được thể hiện. Nhưng thường thì tôi vẫn khá mờ nhạt giữa đám đông.

Vì vậy, khi quay lại làm giảng viên, tôi luôn cố nhớ tên và quan sát từng bạn. Tôi muốn sự quan tâm của mình mang tính cá nhân: hiểu bạn nào mạnh ở đâu, bạn nào cần thêm động lực, bạn nào ngại lên tiếng giống tôi ngày xưa, để có cách hỗ trợ phù hợp. Tôi tin rằng không có sinh viên nào nên cảm thấy mình vô hình trong lớp học.

Bạn bắt đầu series #cogiaophuonganh trên TikTok sau khoảng một năm đi dạy. Vì sao lại đợi đến lúc đó?

Phải sau khoảng một năm, tôi mới thấy đủ vững vàng để khẳng định mình là một giảng viên. Tất nhiên một năm chưa phải là nhiều. Ngay cả bây giờ, sau hơn hai năm đi dạy, tôi vẫn thấy đó chỉ là một chấm nhỏ trên hành trình này, nên với series này tôi chọn cách đi đến đâu chia sẻ đến đó.

Tôi làm series vì hai lý do. Thứ nhất, tôi muốn kể những câu chuyện thường nhật của nghề dạy học, những tình huống hài hước trên lớp, những "daily story" của một cô giáo. Mọi người thường thấy tôi qua hình ảnh một Á hậu thanh lịch, học giỏi, nên dễ nghĩ tôi nghiêm túc, thậm chí khó tính. Tôi muốn hình ảnh của mình gần gũi hơn, để khán giả và cả những bạn sau này học lớp cô Phương Anh không còn e ngại khi trò chuyện với tôi. Thứ hai, tôi nhận ra sinh viên lớp nào cũng có những câu hỏi chung. Nhất là trong thời đại AI, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm để các bạn học nhanh hơn, hiệu quả hơn và có lợi thế hơn khi tìm việc.

Bạn từng cho biết thu nhập ở RMIT khá tốt so với mặt bằng chung, nhưng đi kèm yêu cầu cao về chuẩn quốc tế. Điều gì giữ bạn lại với nghề?

Thu nhập là một yếu tố, nhưng không phải lý do giữ tôi ở lại. Lý do lớn nhất là cảm giác được nhìn thấy sinh viên tiến bộ: một bạn từng sợ thuyết trình trở nên tự tin đứng trước lớp, hay một bạn từ mức qua môn vươn lên điểm cao. Tôi chưa tìm thấy cảm giác đó ở công việc nào khác. Chuẩn quốc tế ở RMIT cũng buộc tôi phải học liên tục, và tôi tin một người dạy phải luôn là người học thì mới dạy tốt được.

Năm 2022, bạn đại diện Việt Nam thi Miss International nhưng không vào top 15. Khi sinh viên trượt môn hay hụt một mục tiêu, bạn có kể chuyện này cho các bạn nghe không?

Hồi đi học, tôi rất tò mò về cuộc sống của thầy cô: làm sao thầy cô trở thành giáo viên, background ra sao. Nhưng thầy cô thường khá kín đáo, tôi chỉ biết qua những câu chuyện được kể trên lớp. Đến lượt tôi đi dạy thì khác, vì cuộc sống của tôi vốn đã công khai. Chuyện tôi thi Miss International, các bạn chỉ cần tìm trên mạng là thấy. Tôi xem cuộc sống của mình như một "open book", không có gì phải giấu sinh viên.

Tuy vậy, khi đã vào bài giảng, tôi tập trung vào kiến thức. Ví dụ tôi ưu tiên dùng là case study, câu chuyện doanh nghiệp, tin tức thời sự, để các bạn thấy bối cảnh kinh tế sát nhất với bài học. Tôi chỉ kể chuyện cá nhân khi nó thật sự phù hợp với nội dung buổi học.

Người thầy, cô nào bạn nhớ nhất từ thời đi học?

Tôi nhớ nhất ba thầy cô chủ nhiệm suốt ba năm cấp ba ở trường chuyên Lê Hồng Phong: thầy Hiệp, thầy Nghĩa và cô Khanh. Mỗi người một tính cách, nhưng điểm chung là sự tận tâm. Thầy cô không chỉ quan tâm đến điểm số mà để ý đến từng bạn, từ chuyện học, chuyện định hướng tương lai đến những lúc học trò áp lực hay chênh vênh. Ở trường chuyên, áp lực rất lớn, và chính sự đồng hành của thầy cô đã giúp tôi vững vàng hơn. Giờ đứng ở vị trí giảng viên, tôi càng hiểu để tận tâm được như thế cần rất nhiều thời gian và tình thương.

Ba má chồng của Phương Anh đều là giáo viên. Khi bạn bắt đầu đi dạy, ông bà dặn bạn điều gì?

Ba má dặn tôi rằng nghề giáo không cần hào nhoáng, chỉ cần tử tế và công bằng với từng học trò. Ba má cũng nhắc tôi đừng ngại hỏi lại, đừng ngại nhận là mình chưa biết, vì học trò tôn trọng sự trung thực hơn là sự hoàn hảo. Má còn hay chỉ cho tôi vài "chiêu" giúp học sinh tỉnh ngủ trong giờ học, những kinh nghiệm rất thực tế mà sách vở không dạy.

Năm nay tôi thành lập dự án phi lợi nhuận Thinking Forward by Phương Anh, đến các trường đại học và THPT để chia sẻ với các bạn trẻ. Ba má ủng hộ hết mình, còn giúp tôi liên lạc, kết nối với các trường.

Nhà có ba người làm nghề giáo, ngày 20/11 ở nhà bạn thường diễn ra thế nào?

Khá giản dị và ấm áp. Tôi thích nhất là những câu chuyện nghề trong bữa cơm: ba má kể về học trò thế hệ trước, tôi kể về sinh viên bây giờ. Hai thế hệ dạy học khác nhau nhiều về phương pháp, nhưng mối bận tâm thì giống hệt nhau: làm sao để học trò của mình nên người.

Từ cuối năm 2025, bạn theo học Tiến sĩ Quản trị tại RMIT với học bổng toàn phần, trong khi chồng bạn, anh Hồ Đắc Đức, vừa nhận bằng tiến sĩ ngành Hàng không tại Imperial College London. Bạn cân bằng việc dạy và nghiên cứu thế nào?

Tôi chia thời gian theo nhịp học kỳ. Giai đoạn cao điểm giảng dạy và chấm bài, tôi ưu tiên lớp học, những giai đoạn còn lại dồn sức cho nghiên cứu. Mỗi tuần tôi đều có lịch cố định để đọc và viết, vì nghiên cứu mà đợi rảnh mới làm thì sẽ không bao giờ xong. Đề tài của tôi xoay quanh các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam. Chồng tôi vừa đi hết chặng đường tiến sĩ nên anh hiểu rõ nhất những áp lực tôi đang trải qua, và luôn cho tôi lời khuyên, động viên rất kịp thời.

Nhân ngày 20/11, bạn muốn gửi lời nhắn gì đến sinh viên và những người đang theo nghề giáo?

Với các bạn sinh viên: bốn năm đại học trôi qua nhanh hơn các bạn nghĩ nhiều. Tôi vẫn nhớ cảm giác ngày đầu bước vào RMIT, vậy mà chớp mắt đã tốt nghiệp, rồi quay lại trường làm giảng viên. Hãy tận hưởng quãng thời gian này thật trọn vẹn: tham gia câu lạc bộ, thử sức với các cuộc thi, đi thực tập, làm quen thật nhiều người và dám làm những điều mình chưa từng làm. Có lúc các bạn sẽ vấp ngã, nhưng mỗi trải nghiệm đều giúp các bạn hiểu mình hơn, và đó là hành trang quý nhất khi ra trường.

Với những người theo nghề giáo: tôi mới đi dạy hơn hai năm nên vẫn đang học hỏi rất nhiều, từ đồng nghiệp ở RMIT, từ thầy cô cũ và từ chính ba má ở nhà. Mỗi lần dự giờ hay nghe thầy cô kể cách xử lý một tình huống trong lớp, tôi lại học thêm một điều mà không giáo trình nào dạy. Nhân ngày 20/11, tôi muốn cảm ơn thầy cô vì đã luôn sẵn lòng dẫn dắt những giáo viên trẻ như tôi, và chúc thầy cô luôn giữ được niềm vui, sức khỏe để gắn bó với nghề.