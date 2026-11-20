Siêu mẫu Thúy Hạnh và nhạc sĩ Minh Khang được xem là một trong những cặp đôi có cuộc hôn nhân bền chặt của showbiz Việt. Cả hai kết hôn năm 2006 sau khoảng 6 tháng tìm hiểu.

Thời điểm ấy, Minh Khang chưa có nhiều tên tuổi, thậm chí phải vay bạn bè 60 triệu đồng để tổ chức đám cưới và dùng tiền mừng cưới trả nợ.

Sau khi kết hôn, Thúy Hạnh quyết định rời Hà Nội, vào TP.HCM để cùng chồng xây dựng sự nghiệp và tổ ấm. Trải qua những ngày đầu còn nhiều khó khăn, cả hai dần có được cuộc sống ổn định, sung túc.

Thúy Hạnh - Minh Khang có tổ ấm hạnh phúc sau 20 năm gắn bó.

Sau gần 20 năm chung sống, vợ chồng nữ siêu mẫu có hai con gái là Gia Hân (Suli) và Gia An (Suti). Gia đình hiện sống trong căn biệt thự rộng khoảng 200m² tại TP.HCM.

Dù đều hoạt động trong lĩnh vực giải trí, Thúy Hạnh và Minh Khang luôn cố gắng giữ sự cân bằng giữa công việc và gia đình, đồng thời tôn trọng sở thích, lựa chọn riêng của các con.

Mới đây, chân dài Vbiz thu hút sự chú ý khi đăng tải ảnh cùng 2 con tại Milan, Ý. Được biết, Suti lựa chọn nước Ý để theo đuổi niềm yêu thích thời trang và thiết kế.

Siêu mẫu Thúy Hạnh cùng 2 con tại Milan, Ý.

Thúy Hạnh đã đưa con gái út sang Italy du học vào đầu tháng 11/2026. Cô chia sẻ hóm hỉnh: "Lẽo đẽo đi theo hộ tống nàng Suti đi học mà hôm nay ba “chị em” mới dắt nhau lên Duomo giải ngố".

Trong loạt ảnh, siêu mẫu Thúy Hạnh khoe sắc vóc trẻ trung trong khi 2 con gái đều đã đến tuổi trưởng thành, sở hữu ngoại hình nổi bật, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ.

Nếu Suli gây ấn tượng với vẻ đẹp cá tính, hiện đại, phong thái trưởng thành và gu thời trang thời thượng thì Suti lại mang nét dịu dàng, nữ tính, gương mặt thanh tú cùng chiều cao nổi bật khoảng 1,70 m.

Suli - con gái lớn của cặp đôi theo học ngành Fashion Marketing & Business (Tiếp thị và kinh doanh thời trang) tại Italy, định hướng phát triển trong lĩnh vực thời trang.

Không chỉ được chú ý bởi nhan sắc ngày càng trưởng thành, hai chị em còn có định hướng tương lai khá rõ ràng khi ưu tiên học tập và phát triển bản thân trong lĩnh vực thời trang, thiết kế và nghệ thuật.

Suli đang theo học tại Milan (Italy), hướng đến ngành marketing và kinh doanh thời trang, trong khi Suti bày tỏ niềm yêu thích với thiết kế thời trang và mong muốn có cơ hội xây dựng, giới thiệu những bộ sưu tập của riêng mình.

Suti - cô út nhà Thúy Hạnh bày tỏ niềm yêu thích với thiết kế thời trang và mong muốn có cơ hội xây dựng, giới thiệu những bộ sưu tập của riêng mình.

Nhan sắc xinh đẹp của Suti.

Thay vì sớm bước chân vào showbiz theo hào quang của bố mẹ, cả hai được gia đình tạo điều kiện theo đuổi con đường học vấn và đam mê riêng tại môi trường quốc tế.



