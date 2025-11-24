Á hậu lận đận tình duyên nhất showbiz lại bị chồng thứ 2 đệ đơn ly hôn, đau khổ đến suy sụp

Ngày 24/11, tờ 163 đưa tin Á hậu Hong Kong (Trung Quốc) 2002 Hồ Gia Huệ gây xôn xao khi thông báo cô và người chồng thứ 2 - Lưu Văn Đức - đã chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm. Hồ Gia Huệ nghẹn ngào chia sẻ chồng là người đòi ly dị và chủ động đệ đơn xin ly hôn ra tòa. Tuy nhiên, Lưu Văn Đức không nói rõ lý do muốn "đường ai nấy đi". Thái độ tuyệt tình của chồng khiến Hồ Gia Huệ sốc nặng. Theo Á hậu, mối quan hệ của cô và chồng luôn rất tốt đẹp, gia đình êm ấm kể từ sau khi kết hôn.

"Tôi không biết điều gì đã khiến chồng tôi quyết định ly hôn. Anh ấy chỉ nói với tôi rằng sứ mệnh chăm sóc tôi và các con đã hoàn thành, và anh ấy cần xuống xe bước đi 1 mình để theo đuổi lý tưởng cá nhân. Mọi thứ diễn ra rất đột ngột, dù muốn hay không tôi vẫn phải chấp nhận. Sau tất cả, ai cũng có quyền lựa chọn, chồng tôi cũng vậy. Tôi không thể dùng hôn nhân trói buộc anh ấy ở bên đời mình đến suốt đời", Hồ Gia Huệ chia sẻ.

Hồ Gia Huệ xác nhận đã đường ai nấy đi với người chồng thứ 2

Việc đột ngột bị chồng thứ 2 ruồng bỏ, với lý do không rõ ràng khiến Hồ Gia Huệ đau khổ đến suy sụp. Á hậu Hong Kong (Trung Quốc) cho biết cô buồn và khóc mỗi ngày. Hiện tại, Hồ Gia Huệ đang cố vượt qua nỗi đau hôn nhân đổ vỡ, cân bằng tâm trạng để chăm sóc 2 con gái và tránh cho căn bệnh rối loạn lưỡng cực tái phát lần nữa.

Á hậu đang cố gắng vực dậy sau đổ vỡ hôn nhân

Hồ Gia Huệ sinh năm 1982, đoạt giải Á hậu tại Hoa hậu Hong Kong (Trung Quốc) vào năm 2002. Sau đó, cô vào showbiz hoạt động với vai trò MC, diễn viên ở đài TVB. Được 1 thời gian, Hồ Gia Huệ quyết định tạm rời ngành giải trí để chuyển sang kinh doanh mỹ phẩm, làm tiếp viên hàng không.

Tại showbiz Hong Kong (Trung Quốc), Hồ Gia Huệ được xếp vào nhóm Hoa hậu, Á hậu có đường tình duyên lận đận. Nữ nghệ sĩ khổ sở không ai bằng, chịu vô số đắng cay khi kết hôn. Trước khi bị chồng thứ 2 bỏ rơi, Hồ Gia Huệ từng kết hôn với doanh nhân Trọng Bình vào năm 2011. Tuy nhiên, Á hậu này đã phát hiện chồng lén lút ra ngoài cặp bồ trong thời gian cô mang thai con gái út. Cú sốc lớn khiến Hồ Gia Huệ mắc bệnh tâm lý, từng tự tử nhưng may mắn được phát hiện và cứu sống kịp thời.

Năm 2018, cô ly hôn doanh nhân Trọng Bình, giành quyền nuôi 2 con gái. Đến năm 2022, Hồ Gia Huệ tái hôn với Lưu Văn Đức. Ai ngờ cuộc hôn nhân này giờ đây cũng tan vỡ.

Hồ Gia Huệ (ngoài cùng bên trái) lên ngôi Á hậu Hong hậu Hong Kong 2012. Cô là người đẹp xứ Cảng có đường tình duyên truân chuyên, lận đận

Nguồn: Sina, On