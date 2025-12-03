Á hậu của cuộc thi "chánh cung" mất tích bí ẩn, hoá ra vừa sinh quý tử đầu lòng!

Năm nay đúng là mùa "ghi bàn" của dàn Hoa, Á hậu Vbiz. Trên sân khấu quốc tế thì liên tục có đại diện lọt top, ngoài đời thật thì tin vui cưới hỏi, bầu bí, thăng chức làm vợ, làm mẹ cũng rộn ràng không kém. MXH cứ vài bữa lại sáng đèn vì một nàng hậu công khai chuyện trọng đại. Nhưng… đó mới chỉ là những người lên tiếng. Còn phía sau hậu trường showbiz, vẫn có vài "bàn thắng đời" cực lớn được giữ kín bưng. Và theo nguồn tin thân cận của chúng tôi, có một nàng Á hậu Gen Z vừa có niềm vui nho nhỏ là chào đón quý tử đầu lòng.

Trước tiên, giới thiệu sơ qua về nhân vật chính của câu chuyện hôm nay - tạm gọi là cô T. Mấy năm trước, cô đăng quang hẳn một cuộc thi "chánh cung", kết quả khiến phần đông đồng tình. Cô T sở hữu khuôn mặt xinh xắn, vibes nhẹ nhàng, ngọt ngào. Còn học hành thì khỏi phải bàn, học trường danh tiếng, kết quả cũng xịn xò. Phải nói là từ nhan sắc đến tri thức, cô T đủ combo mà ai nhìn vào cũng phải "xin vía".

Ảnh minh hoạ

Thời gian gần đây, cô T gây chú ý bởi cuộc sống sang chảnh, túi hiệu đếm không xuể, xế sang nối đuôi, lifestyle xa hoa chẳng thua kém bất kỳ phú bà nào. Thế nhưng đúng lúc sự nghiệp đang thuận lợi, Á hậu T lại giảm hẳn tần suất xuất hiện. Nếu trước đây sự kiện nào cũng thấy, thì vài tháng nay hoàn toàn mất hút. MXH của cô đóng băng, không đăng gì mới, hình ảnh cuối cùng cách đây nửa năm cho thấy ngoại hình tròn trịa hơn thường lệ.

Chưa hết đâu, trước khi "mất tín hiệu", Á hậu T từng dính nghi vấn sắp cưới vì lộ một loạt dấu hiệu đúng chuẩn… phu nhân nhà giàu. Và theo nguồn tin, bố của em bé là một doanh nhân. Hiện tại, cả hai đang lên kế hoạch tổ chức đám cưới và dành thời gian tận hưởng hành trình làm bố mẹ một cách yên bình, nhẹ nhàng và rất riêng tư.

Nói chung, sinh con là chuyện vui. Người hâm mộ cũng hy vọng cô T sẽ sớm tái xuất, chính thức thông báo song hỷ để những người yêu mến cô được vui lây.