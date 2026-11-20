Sau nhiều năm tập trung kinh doanh, Á hậu Băng Châu thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện nghệ thuật và hoạt động cộng đồng. Lần này, cô trở lại với vai trò giám khảo cuộc thi Ngôi sao Fitness Doanh nhân TP.HCM mở rộng 2026 do Liên đoàn Cử tạ Thể hình TP.HCM tổ chức.

Băng Châu từng chấm thi Hoa hậu Thế giới Doanh nhân và Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu. Cô cho biết lý do nhận lời lần này là cuộc thi đề cao sức khỏe và thói quen vận động, hai điều cô coi trọng trong sinh hoạt hằng ngày. Khi chấm thi, cô sẽ chú ý đến phong thái, cách trình diễn và khả năng truyền cảm hứng của thí sinh.

Giành danh hiệu á hậu tại cuộc thi Khỏe, đẹp, thời trang toàn quốc năm 1995, Băng Châu từng là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt trước khi chuyển hướng sang kinh doanh. Ở tuổi U50, khi con trai đã 17 tuổi, cô cho biết số đo của mình vẫn gần với thời thi nhan sắc.

Băng Châu kể cô có thói quen uống nước ấm từ thời thiếu niên, thường ăn nhiều rau xanh và hạn chế đồ ngọt. Cô đi ngủ trước 22h, thức dậy lúc 6h và dành khoảng ba tiếng mỗi ngày để vận động, từ đi bộ ngoài trời đến tập yoga, gym và body combat.

“Tôi duy trì thói quen uống nước ấm, ăn nhiều rau xanh, ngủ sớm và tập luyện đều đặn suốt nhiều năm qua vì tin rằng vẻ đẹp bền vững nhất phải đến từ nội lực bên trong”, cô nói.

Trong gần hai thập kỷ tập trung kinh doanh, Băng Châu từng thử sức với dịch vụ xe du lịch, mô hình cà phê kết hợp tổ chức giải cờ tướng và tư vấn đầu tư định cư Mỹ. Cô cũng sáng lập cộng đồng nữ doanh nhân WLIN Emerald. Về sau, cô thu gọn các khoản đầu tư và giao bớt việc quản lý cho người thân, cộng sự để có thêm thời gian cho bản thân và gia đình.

Vốn kín tiếng về đời tư, Băng Châu cho biết hai vợ chồng làm kinh doanh độc lập để hạn chế mang áp lực công việc về nhà. Với con trai đang chuẩn bị du học, vợ chồng cô giữ một nguyên tắc trong bữa cơm là cả nhà cất điện thoại để trò chuyện. Khi có bất đồng, cô chọn nghe con nói và giải thích quan điểm của mình, đồng thời để con tập đưa ra quyết định.

“Dù ngoài xã hội có giữ vị trí nào, khi bước qua cánh cửa nhà, tôi vẫn là một người vợ, người mẹ thích tự tay vào bếp nấu những bữa ăn lành mạnh và làm bạn cùng con”, Băng Châu chia sẻ.

Ảnh: BTC