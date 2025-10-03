Á hậu 2k2 nhà Sen Vàng từng bị quay lưng đã bí mật có con gái đầu lòng?

Sau khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Đảo Thiên Đường, Á hậu Bùi Khánh Linh vướng vào ồn ào. Người đẹp gen Z bị netizen chỉ trích cho rằng đã có người yêu nhưng vẫn tạo hint tình cảm với mỹ nam Hàn Quốc Minuk để gây sự chú ý. Lùm xùm này đã khiến Á hậu sinh năm 2002 mất đi lượng người theo dõi không nhỏ, nhận về đánh giá tiêu cực từ netizen.

Mới đây, Á hậu Bùi Khánh Linh bất ngờ trở thành tâm điểm quan tâm khi xuất hiện tin đồn cô đã âm thầm sinh con gái đầu lòng. Cụ thể, dưới một video TikTok mà Á hậu đăng tải, một tài khoản bình luận: "Vừa nghe tin chị có con gái đầu lòng".

Ngay sau đó, chính Bùi Khánh Linh đã để lại phản hồi khẳng định đây là tin sai sự thật. Người đẹp cho hay: "Thế thì là tin vịt, tin spam rồi bạn ơi haha".

Á hậu Bùi Khánh Linh chia sẻ đoạn clip mới trên kênh TikTok

Người đẹp sinh năm 2002 lên tiếng làm rõ thông tin đang có con gái đầu lòng

Vào cuối tháng 6 vừa qua, Bùi Khánh Linh lên tiếng đáp trả một bình luận liên quan đến chuyện tình cảm. Khi đăng tải khoảnh khắc 1 góc nhà riêng, nhiều người đặt nghi vấn cô đang sống chung với người yêu thiếu gia. Ngay sau đó, người đẹp gen Z đã lên tiếng phản pháo đanh thép: "Nhà mình nhé bạn, mình mua nhé bạn. Lần sau hỏi thì lịch sự có chủ ngữ nhé bạn, mắc công bị TikTok lọc, bị xoá lại kêu mình tâm cơ này kia".

Khi bị nhiều người mỉa mai chuyện tình cảm, cô từng đưa ra quan điểm: "Phải yêu đời chứ chị, không lẽ vì một vấp váp mà phải buồn mãi ạ? Ai cũng có những vấp váp đầu đời và học cách để trở nên tốt hơn. Nhưng hiền với bụt chứ không ai hiền với ma chị ạ, những người yêu thương, khán giả thân thương vẫn đang chờ em ngày càng trưởng thành hơn hoặc có những khán giả thân thương họ từng giận vì em ở phần nào đó thì đến thời gian bây giờ cũng không toxic kiểu vùi dập này, vậy em hiền với những người xúc phạm em để làm gì?".

Á hậu Bùi Khánh Linh không ngần ngại đáp trả netizen trên mạng xã hội

Trong dịp sinh nhật tuổi 22, người đẹp sinh năm 2002 bất ngờ chia sẻ trong group chat hơn 20.000 thành viên rằng cô và Minuk chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Cô còn tiết lộ mỹ nam Hàn Quốc từng có hành động “rất sai với cô”, vì vậy không thể tiến xa hơn trong chuyện tình cảm. Phát ngôn này lập tức gây tranh cãi, bởi nhiều người cho rằng việc công khai thông tin tiêu cực trước đông đảo fan dễ bị hiểu là đang ám chỉ, nói xấu đối phương.

Trên mạng xã hội, cộng đồng fan couple bày tỏ sự thất vọng, thậm chí không ít ý kiến nghi ngờ Bùi Khánh Linh cố tình tận dụng mối quan hệ với Minuk để thu hút sự chú ý. Netizen còn “soi” ra hàng loạt chi tiết được cho là hint hẹn hò của nàng hậu gen Z với một chàng trai tên H.P. Từ đó, làn sóng chỉ trích đã tràn vào trang cá nhân của Khánh Linh cũng như fanpage của những thương hiệu cô đang làm gương mặt đại diện, khiến nhiều bên bị ảnh hưởng tiêu cực.