90% người EQ thấp không nhận ra mình có 3 thói quen này

Trên thực tế, EQ thấp đôi khi không biểu hiện quá rõ ràng. Có những thói quen tưởng như rất bình thường, thậm chí nhiều người còn cho rằng đó là “tính cách thật”, nhưng lại âm thầm khiến các mối quan hệ trở nên căng thẳng và khiến bản thân khó phát triển lâu dài.

Điều đáng nói là phần lớn người có EQ thấp thường không nhận ra vấn đề nằm ở chính mình. Họ dễ nghĩ rằng mình chỉ đang “thẳng tính”, “sống thật” hoặc “không thích giả tạo”, trong khi những người xung quanh ngày càng ngại tiếp xúc, khó hợp tác hoặc dần giữ khoảng cách.

Trí tuệ cảm xúc không phải khả năng nói chuyện khéo léo bề ngoài, mà là năng lực hiểu cảm xúc của bản thân, kiểm soát phản ứng và ứng xử phù hợp với người khác. Và đôi khi, EQ thấp lại lộ ra rõ nhất qua những thói quen rất nhỏ trong đời sống hằng ngày.

Luôn muốn phản bác ngay lập tức thay vì lắng nghe hết câu chuyện

Một trong những dấu hiệu phổ biến nhất của người EQ thấp là phản ứng quá nhanh mỗi khi nghe ý kiến trái chiều.

Chỉ cần ai đó góp ý, tranh luận hoặc đưa ra quan điểm khác, họ lập tức tìm cách phản bác thay vì thực sự lắng nghe. Nhiều người còn có thói quen ngắt lời, cố chứng minh mình đúng hoặc biến mọi cuộc trò chuyện thành “trận đấu thắng thua”.

(Ảnh minh hoạ)

Điều này thường xuất phát từ việc họ xem bất đồng quan điểm là sự công kích cá nhân. Thay vì tập trung vào nội dung vấn đề, họ bị cảm xúc chi phối và chỉ muốn bảo vệ cái tôi của mình.

Người có EQ cao thường hiểu rằng lắng nghe không đồng nghĩa với đồng ý. Họ đủ bình tĩnh để nghe hết câu chuyện, phân tích vấn đề trước khi phản ứng. Trong khi đó, người EQ thấp lại dễ để cảm xúc đi trước lý trí, khiến những cuộc trao đổi đơn giản cũng trở nên căng thẳng.

Lâu dần, kiểu giao tiếp này khiến người khác cảm thấy mệt mỏi vì không được tôn trọng hoặc không có không gian để chia sẻ quan điểm thật lòng.

Hay than phiền nhưng hiếm khi thay đổi điều gì

Một đặc điểm khác khá phổ biến ở người EQ thấp là thường xuyên than phiền về cuộc sống, công việc hoặc người khác, nhưng lại rất ít hành động để cải thiện tình hình.

Họ có thể than đồng nghiệp khó chịu, sếp vô lý, công việc áp lực, bạn bè không hiểu mình… nhưng khi được góp ý hoặc đưa ra giải pháp, họ lại nhanh chóng phủ nhận. Thậm chí, có người chỉ muốn tìm sự đồng cảm cho cảm xúc tiêu cực chứ không thực sự muốn giải quyết vấn đề.

Điều này khiến họ dễ mắc kẹt trong vòng lặp tiêu cực kéo dài. Không chỉ bản thân ngày càng mệt mỏi, mà những người xung quanh cũng dần cảm thấy áp lực khi phải liên tục nghe những năng lượng tiêu cực tương tự.

Người có EQ tốt thường biết phân biệt giữa việc xả cảm xúc và việc chìm đắm trong cảm xúc tiêu cực. Họ hiểu rằng cảm xúc cần được giải tỏa, nhưng cuối cùng vẫn phải quay lại tìm hướng xử lý thực tế.

(Ảnh minh hoạ)

Xin lỗi quá nhiều hoặc quá ít đều là dấu hiệu đáng chú ý

Nhiều người nghĩ EQ thấp chỉ xuất hiện ở kiểu người không bao giờ xin lỗi. Nhưng thực tế, việc xin lỗi quá nhiều cũng có thể phản ánh vấn đề về trí tuệ cảm xúc.

Có những người gần như nói “xin lỗi” trong mọi tình huống, kể cả khi họ không làm gì sai. Họ xin lỗi vì làm phiền người khác, xin lỗi vì đưa ra ý kiến cá nhân hoặc xin lỗi chỉ vì cảm thấy mình “không đủ tốt”. Điều này thường xuất phát từ sự thiếu tự tin và quá phụ thuộc vào đánh giá của người khác.

Ngược lại, một số người lại cực kỳ khó nhận lỗi. Dù rõ ràng bản thân sai, họ vẫn tìm cách biện minh, đổ lỗi hoặc né tránh trách nhiệm. Với họ, xin lỗi giống như một sự thua cuộc.

Cả hai thái cực này đều cho thấy khả năng quản lý cảm xúc và nhận thức bản thân chưa thực sự tốt.

Người có EQ cao thường biết khi nào cần xin lỗi, khi nào cần bảo vệ quan điểm của mình. Họ không xem lời xin lỗi là sự yếu đuối, nhưng cũng không lạm dụng nó chỉ để làm hài lòng tất cả mọi người.

Điều khó nhất của trí tuệ cảm xúc là con người thường dễ nhìn thấy vấn đề ở người khác hơn ở chính mình. Không ít người cho rằng mình sống thật, nói thẳng, có sao nói vậy, nhưng lại không nhận ra cách hành xử ấy đang khiến các mối quan hệ ngày càng căng thẳng.

EQ không phải thứ cố định, đây là kỹ năng có thể rèn luyện thông qua việc quan sát bản thân, học cách kiểm soát cảm xúc và hiểu cảm xúc của người khác nhiều hơn. Đôi khi, chỉ cần chậm lại vài giây trước khi phản ứng, chịu khó lắng nghe thêm một chút hoặc thành thật nhìn lại cách mình giao tiếp, một người đã có thể khác đi rất nhiều.