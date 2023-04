9 sự thật người giàu chưa bao giờ tiết lộ với ai: Không phải cứ giàu là thông minh, coi việc không tiêu tiền giống như kiếm được tiền

1. Với người giàu không tiêu tiền cũng là cách kiếm tiền

Ảnh minh họa

“Tôi luôn nghĩ không tiêu tiền cũng giống như kiếm tiền. Ví dụ nếu tôi tiết kiệm hơn 2.000 USD bằng cách không bay khoang hạng nhất, điều đó giống như ai đó trả tôi 2.000 USD. Liệu bạn có chấp nhận ngồi trên chiếc ghế không thoải mái lắm trong 3 giờ để có 2.000 USD không?”, một bác sĩ thẩm mỹ thành công ở Boston (Mỹ) nói với Reader’s Digest.

2. Tiêu tiền để gây ấn tượng với người khác là sự lãng phí

Theo Michael Kay, chủ tịch của công ty dịch vụ tài chính Financial Life Focus, hầu hết người giàu không dành thời gian và tiền bạc để cố ý gây ấn tượng với người khác. “Họ không đặt mình trong một cuộc đua. Họ biết mình đã thành công nên sự chú ý của họ không tập trung vào những gì người khác vẫn nghĩ, ví dụ như mua những thứ để theo kịp người khác”, Kay cho biết.

3. Người giàu không thông minh như bạn nghĩ

“Thật đáng kinh ngạc là mọi nghĩ bạn thông minh nhiều hơn khi bạn có tiền. Hai ngày sau khi tôi bán công ty của mình, tôi được mời phát biểu tại hội nghị tôi đã cố gắng tham dự trong tuyệt vọng suốt 6 năm. Sự thật là tôi vẫn vậy suốt 6 năm, và chúng tôi không thông minh như mọi người vẫn nghĩ đâu”, doanh nhân và nhà đầu tư thiên thần Peter Shankman cho biết.

4. Tận dụng thời gian, bỏ qua thời điểm để làm giàu

Ảnh minh họa

Không ai có thể dự đoán thị trường chứng khoán sẽ ra sao vào ngày mai. Những người giàu biết điều này nên họ thường áp dụng chiến lược mua và nắm giữ không hấp dẫn, vượt qua những biến động của thị trường và bỏ qua đầu cơ.

“Thời gian quan trọng với sự thành công của đầu tư hơn là thời điểm. Hầu hết mọi người đều tin rằng việc xác định thời điểm thị trường là chía khóa để giàu có nhờ chứng khoán nhưng những người giàu hiểu thời gian và lợi nhuận kép mới là yếu tố quan trọng nhất”, nhà lập kế hoạch tài chính Peter Lazaroff nói.

5. Người giàu cực kỳ tiết kiệm, ghét sự lãng phí

Các tác giả Thomas Stanley và William Danko đã tiết lộ nhiều sự thật không tưởng cuốn sách bán chạy nhất năm 1996 của họ, “Triệu phú nhà bên: Bí mật đáng ngạc nhiên của giới siêu giàu nước Mỹ”. Theo cuốn sách này, những người giàu nhất xứ sở cờ hoa sống dưới mức thu nhập của họ và không chi tiêu cho những khoản tiền quá lớn.

Theo các nhà nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu khảo sát Đại học Georgia (Mỹ), các triệu phú có xu hướng trả khoảng 16 USD kể cả tiền boa cho một lần cắt tóc ở salon truyền thống.

“Một lần nhìn thấy tôi bỏ kẹp giấy ra khỏi tài liệu để tái sử dụng, cháu gái tôi đã nói rằng những chiếc kẹp giấy này quá rẻ để dùng lại. Tôi đã nói rằng ‘Cháu có biết một xu có thể đáng giá bao nhiêu khi cháu cần nó không?’”, Pat Brennan, co-founder một công ty xây dựng hàng đầu thành phố Evans, Pennsylvania (Mỹ) nói.

6. Chấp nhận rủi ro mới có khả năng thành công cao

Ảnh minh họa

Doanh nhân người Mỹ Peter Shankman từng bị sa thải vào những năm 1990. Thời điểm đó bộ phim Titanic sắp ra mắt nên ông lấy tiền thuê nhà và in 500 chiếc áo phông có dòng chữ “It sank. Get over it” (tạm dịch: Thuyền chìm rồi, hãy cố sống sót).



“Nếu tôi không bán được những chiếc áo đó, tôi đã trở thành người vô gia cư. Nhưng kết quả là 500 chiếc áo được tẩu tán trong vòng 6 tiếng và tôi kiếm được 5.000 USD. Sau đó tôi gọi cho USA Today và tự kể lại câu chuyện của mình. Cuối cùng tôi bán được 10.000 chiếc áo trong 2 tháng sau và kiếm được 100.000 USD. Đó là cách tôi khởi nghiệp”, Shankman nói.

7. Người giàu cũng không biết hàng xóm của họ giàu cỡ nào

“Những người thực sự giàu có thường không phải là những người mặc những bộ quần áo đắt tiền nhất, có những chiếc túi xách mới nhất hay lái những chiếc xe hào nhoáng. Ở khu Martha's Vineyard này, bạn thấy rất nhiều người sống trong những ngôi nhà được bán với giá 10 triệu USD nhưng lái những chiếc Toyota 10 năm tuổi”, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ thành công ở Boston (Mỹ) cho biết.

8. Nhanh nhạy tìm thấy ý tưởng đầu tư bất chợt trong cuộc sống hàng ngày

“Khi thấy vợ tôi hào hứng với việc Hanes (một công ty quần áo đa quốc gia của Mỹ) bán đồ lót L'eggs trong các cửa hàng tạp hóa, tôi đoán rằng công ty này đang làm gì đó mới. Tôi đã mua cổ phiếu của Hanes và nó tăng gấp 6 lần sau đó”, một nhà quản lý quỹ Fidelity Magellan nói.

9. Người giàu ưu tiên thuê cố vấn hơn là tự mình làm tất cả

Những người giàu có luôn dành rất nhiều tiền để thuê các chuyên gia am hiểu về thuế, pháp lý và tài chính. Để tăng khả năng tích lũy của cải, đừng cho rằng bạn cần phải giàu có mới thuê được cố vấn. Ngược lại, đầu tư vào một hệ thống hỗ trợ ngay bây giờ có thể giúp bạn đạt được sự giàu có mà mình mong muốn sau này.

“Tiền của bạn cần đi đúng hướng, nếu không bạn vẫn sẽ mắc những sai lầm tương tự từng gặp phải”, Michael Kay nói. Kay cũng khuyên mọi người nên thuê người giỏi nhất trong khả năng của mình để không lãng phí tiền cho những lời khuyên tồi, tìm hiểu thông tin kỹ để tránh những người thiếu kinh nghiệm hoặc phán đoán kém.