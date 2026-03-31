9 nghệ sĩ bị gọi tên trong video nhạy cảm

Một bài đăng lan truyền trên X gây sốc khi hé lộ đoạn video hình ảnh các idol nam và nữ nổi tiếng của Nhật Bản tụ tập riêng tư, có sử dụng rượu bia, hút thuốc và các trò chơi mang tính "cởi đồ". Các nghệ sĩ bị gọi tên bao gồm Suzuki Yujin, Suzuki Kurumi, Fukada Ryusei, Taguchi Manaka, Ukisho Hidaka, Yamane Suzuha, Motoki Waku, Muto Orin, Mion Mukaichi.

Trong video ghi lại cảnh nam idol nổi tiếng Suzuki Yujin ôm thành viên AKB48 Suzuki Kurumi, trong khi nữ idol này có dấu hiệu loạng choạng, được cho là do đã uống rượu. Người quay video được cho là Taguchi Manaka (AKB48), trong khi Sato Rika - cựu thành viên Nogizaka46 đang chuẩn bị tốt nghiệp - cũng xuất hiện sau đó trong clip. Sự tương tác thân mật giữa các thần tượng đã thu hút rất nhiều sự chú ý.

Một trong những tranh cãi do đoạn video lan truyền gây ra, ngoài việc Suzuki Yujin và Suzuki Kurumi có những tiếp xúc thân mật về thể xác, còn liên quan đến vấn đề độ tuổi của anh. Nếu thời điểm quay video là đúng (9/2024), những hành vi bị nghi là uống rượu và hút thuốc lá điện tử trong clip có thể liên quan đến việc sử dụng chất kích thích khi chưa đủ tuổi. Điều này khiến người hâm mộ và cư dân mạng đặt câu hỏi về việc anh là thần tượng nhưng lại thiếu ý thức giữ gìn hình ảnh, thậm chí lo ngại sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của nhóm và các hoạt động sắp tới.

Ngay sau khi video lan truyền, cựu thành viên AKB48 Hattori Yuna nhận là người làm lộ clip. Cô cho biết tài khoản của mình đã bị hack và cô không thể truy cập, đồng thời nói rằng bản thân cũng chỉ biết đến video cùng lúc với công chúng.

"Tài khoản phụ riêng tư của tôi đã bị ai đó truy cập trái phép và bị lộ, tôi thậm chí không thể đăng nhập lại. Tôi cũng chỉ biết về video này cùng lúc với mọi người nên không biết gì cả…”, Hattori Yuna cho biết.

Đến nay, chỉ có Suzuki Yujin đăng bài xin lỗi khán giả. Những cá nhân bị nhắc đến và các công ty quản lý của họ vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Đối mặt với làn sóng tranh cãi, Suzuki Yujin xin lỗi khán giả và khẳng định bản thân hành động thiếu suy nghĩ. Nam thần tượng cho biết đã tự kiểm điểm sâu sắc vì chưa ý thức và hành xử đúng chuẩn mực của một thần tượng. "Buổi biểu diễn tại Budokan cũng đã cận kề, tôi sẽ dốc toàn lực cho từng sân khấu, nỗ lực trở thành một người xứng đáng để mọi người tiếp tục ủng hộ”, Suzuki Yujin viết.

Tuy nhiên, việc nam thần tượng không giải thích thêm về các chi tiết liên quan đến video càng khiến làn sóng chỉ trích tăng cao.