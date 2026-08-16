9 ngày, người cha gần 20 lần bám dây xuống Mũi Nghê ngóng tin con

Chia sẻ với Tiền Phong ngày 16/8, ông Trần Văn Cừu, cha của chị T.T.A.D. – một trong hai người bị sóng cuốn ở khu vực Mũi Nghê (bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) cho hay hiện đã bước sang ngày thứ 9 con gái mất tích.

Ông Cừu hằng ngày xuống Mũi Nghê ngóng tin con gái mất tích.

Suốt chừng ấy ngày trôi qua, ngày nào ông cũng đi từ Trạm kiểm soát Biên phòng bãi Bắc trên bán đảo Sơn Trà xuống Mũi Nghê, mỗi lần xuống tới nơi mất hơn một tiếng đồng hồ.

Đường dốc, khúc khuỷu, một chút bất cẩn thôi là té nhào, người cha tay bấu vào sợi dây thừng dò dẫm từng bước xuống dốc. Dẫu trời không mưa, nhưng đường mòn dễ trượt nên ông phải đi chân đất để bám cho chắc. Ngày nào ông cũng xuống Mũi Nghê hai lần vào buổi sáng và buổi chiều ngóng tin con. Cứ thế, 9 ngày qua, ông đã đi gần 20 lần xuống nơi con gặp nạn.

“Giờ tôi không tính được gì cả. Ngày nào tôi cũng chỉ biết xuống đó nguyện cầu tìm được con sớm nhất thôi. Các tàu thuyền cũng tìm khắp, ra tới gần Cù Lao Chàm rồi mà vẫn không thấy”, ông Cừu nói.

Ông Cừu nói thêm, quá trình tìm kiếm diễn ra dài ngày mà vẫn chưa có kết quả, nên có lẽ trong những ngày tới, đội thợ lặn sẽ tập trung lặn lại khu vực Mũi Nghê để tìm thêm lần nữa.

“Hôm trước đội thợ lặn đã lặn hỗ trợ cho hai gia đình không lấy một đồng, chúng tôi mang ơn lắm. Bây giờ họ lặn thêm lần nữa, chúng tôi sẽ gửi tiền để họ mua dầu, mua đồ cần thiết chứ không thể cậy người ta giúp mình mãi được”, ông cảm kích.

Gia đình ông Cừu đã ứng trước hàng chục triệu đồng để các tàu mua dầu tìm kiếm con, cùng các khoản chi phí ăn uống, đi lại trong những ngày qua.

Ngày thứ 9 chờ tin con, họ hàng từ quê hương Thăng Bình ra cũng thưa dần, giờ còn hai cha con ông Cừu với hai người bà con vẫn bám trụ ở Trạm biên phòng. Trong khi đó, gia đình của nạn nhân M.T.P. thì đi sang một nơi khác gần đó ở.



"Hai gia đình giờ cứ làm đủ cách, gắng đủ đường chỉ mong sao sớm tìm thấy và đưa hai con về nhà”, ông Cừu bày tỏ.

Ông Trần Văn Cừu. Ảnh: Thanh Hiền.

Như Tiền Phong đã thông tin, ngay sau khi xảy ra vụ việc, các lực lượng chức năng cùng tàu cá của ngư dân đã nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong nhiều ngày liền. Khu vực tìm kiếm được mở rộng nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Trước đó, sáng ngày 8/8, một nhóm 6 người đi bộ ra Mũi Nghê chụp ảnh, không may ba người gồm: T.T.P., M.T.P., T.T.A.D (đều 24 tuổi, trú ở xã Thăng Bình, Đà Nẵng) bị sóng cuốn ra xa. Phát hiện sự việc, anh N.T. (30 tuổi, cùng trú xã Thăng Bình) nhảy xuống cứu nhưng cũng bị sóng cuốn trôi. Đến 8h cùng ngày, anh T. được một tàu cá cứu sống. Vào 14h cùng ngày, chị P. được tàu hải quân cứu.