9 món đồ gia dụng giá rẻ khiến tôi tự hỏi: Tội gì không mua sớm hơn?

Trước đây, tôi luôn cho rằng những món đồ gia dụng giá rẻ chỉ là kiểu "mua cho vui", dùng được vài hôm rồi sẽ nằm xó. Thế nhưng sau một thời gian tự mình trải nghiệm, tôi mới nhận ra có khá nhiều món tuy nhỏ, giá chỉ vài chục nghìn đồng nhưng lại giải quyết đúng những bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Đến giờ, chúng đã trở thành những thứ tôi dùng gần như mỗi ngày và nếu hỏng cũng sẽ mua lại ngay.

1. Bàn mở rộng gắn mép bàn

Chiếc bàn làm việc ở nhà tôi vốn không lớn. Chỉ cần đặt thêm laptop, chuột, cốc nước và vài cuốn sổ là gần như không còn khoảng trống để làm việc. Sau khi gắn thêm một tấm bàn mở rộng ở cạnh bàn, mọi thứ trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Khi cần, tôi chỉ việc mở ra là có thêm diện tích để đặt bàn phím, tài liệu hoặc ly cà phê. Khi không sử dụng, tấm bàn có thể gập xuống sát cạnh nên hầu như không chiếm diện tích. Đây là món đồ rất phù hợp với những ai làm việc tại nhà hoặc có góc học tập nhỏ.

Gợi ý mua sắm: tại đây

2. Túi treo đầu giường

Ban đầu tôi chỉ định mua để đựng điện thoại, nhưng dùng rồi mới thấy nó tiện hơn tưởng tượng rất nhiều. Chiếc túi có nhiều ngăn với kích thước khác nhau nên có thể cất sách, điều khiển, tai nghe, sạc điện thoại, kính mắt hay bình nước cá nhân. Nhờ đó, mặt tủ đầu giường luôn gọn gàng hơn, còn những món đồ cần dùng trước khi ngủ đều nằm ngay trong tầm tay. Nếu phòng ngủ không có nhiều không gian đặt tủ phụ, đây là món đồ rất đáng để thử.

Gợi ý mua sắm: tại đây

3. Vợt muỗi có cán nối dài

Mỗi khi hè đến, việc bắt muỗi trong nhà luôn khiến tôi khá vất vả, nhất là những con đậu trên trần hoặc góc cao. Chiếc vợt muỗi này có thêm cán nối dài và phần đầu có thể điều chỉnh góc nên việc xử lý muỗi ở những vị trí khó với tới trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Tôi cũng không còn phải leo ghế mỗi lần nhìn thấy muỗi trên trần nhà như trước. Một món đồ nhỏ nhưng giúp việc dọn dẹp và chống côn trùng an toàn hơn hẳn.

Gợi ý mua sắm: tại đây

4. Cọ vệ sinh bình nước đa năng

Nếu bạn thường xuyên sử dụng bình giữ nhiệt hoặc cốc có ống hút thì sẽ hiểu việc vệ sinh những khe nhỏ phiền đến mức nào. Bộ cọ này gồm nhiều đầu chải khác nhau. Đầu lớn dùng để làm sạch thành cốc, đầu nhỏ có thể chui vào nắp bình, ron cao su hoặc ống hút để lấy hết cặn bẩn. Điều tôi thích nhất là sau khi vệ sinh xong, cảm giác chiếc bình sạch hoàn toàn chứ không chỉ rửa qua loa như trước. Đây là món đồ tôi dùng gần như mỗi ngày.

Gợi ý mua sắm: tại đây

5. Miếng chống va đập cho góc cửa sổ

Những góc cửa sổ bằng nhôm hoặc kim loại thường khá sắc. Tôi từng nhiều lần va đầu hoặc khuỷu tay vào những vị trí này nên quyết định thử mua miếng chống va đập. Lắp xong mới thấy khác biệt rõ rệt. Miếng đệm ôm khá sát góc cửa, màu sắc cũng không quá lộ nên nhìn vẫn gọn gàng. Quan trọng nhất là nếu vô tình va phải thì lực được giảm đáng kể, đặc biệt phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ. Giá rất rẻ nhưng lại mang đến cảm giác yên tâm hơn nhiều.

Gợi ý mua sắm: tại đây

6. Ghế thang đa năng

Đây là món đồ tôi từng nghĩ sẽ rất ít khi dùng, nhưng thực tế lại xuất hiện liên tục trong cuộc sống. Khi cần lấy đồ trên nóc tủ, lau điều hòa, vệ sinh rèm cửa hay cất chăn lên ngăn cao, chiếc ghế thang này đều phát huy tác dụng. Bình thường, tôi dùng nó như một chiếc ghế ngồi hoặc bàn phụ đặt cây cảnh nên hoàn toàn không bị lãng phí diện tích. Một món đồ nhưng đảm nhận nhiều vai trò khác nhau nên cảm giác rất đáng tiền.

Gợi ý mua sắm: tại đây

7. Móc treo quần áo gấp gọn

Mỗi lần đi du lịch, tôi thường đau đầu vì không biết phơi quần áo ở đâu. Sau đó, tôi thử mua loại móc treo có thể gập lại. Điểm hay là khi gấp, chiếc móc rất nhỏ, gần như không chiếm chỗ trong vali. Khi mở ra, kích thước vẫn đủ để treo áo, váy hoặc quần. Hai bên còn có thêm kẹp nhỏ để cố định tất hoặc đồ lót. Từ ngày có món đồ này, tôi gần như luôn mang theo trong mỗi chuyến đi.

Gợi ý mua sắm: tại đây

8. Nắp che lỗ điều hòa

Sau khi tháo điều hòa hoặc di chuyển đường ống, trên tường thường để lại một lỗ khá mất thẩm mỹ. Thay vì dùng keo hoặc nhét tạm vật liệu vào bên trong, tôi chuyển sang dùng nắp che chuyên dụng. Món đồ này giúp che kín toàn bộ phần lỗ, hạn chế bụi, côn trùng và tạo cảm giác hoàn thiện hơn cho bức tường. Lắp đặt cũng rất đơn giản, chỉ mất vài phút là xong.

Gợi ý mua sắm: tại đây

9. Chổi cọ vệ sinh khe hẹp

Lúc đầu tôi chỉ mua chiếc cọ này để làm sạch khe của quạt điện. Thế nhưng sau vài lần sử dụng, tôi phát hiện nó còn hữu ích hơn nhiều. Những vị trí như khe cửa sổ, rãnh trượt cửa lùa, khe gạch, mép bồn rửa hay góc tủ bếp vốn rất khó lau bằng khăn thông thường đều có thể làm sạch dễ dàng. Đầu cọ nhỏ, cứng vừa phải nên lấy được bụi bẩn mà không làm xước bề mặt. Giá chỉ vài chục nghìn đồng nhưng đây là một trong những món đồ tôi sử dụng nhiều nhất mỗi khi tổng vệ sinh nhà cửa.

Gợi ý mua sắm: tại đây