Đừng chủ quan với những cơn đau lưng, tê bì hay yếu cơ tưởng như “chuyện thường”. Đó có thể là tín hiệu cho thấy tủy sống của bạn đang bị khối u tàn phá từng ngày. Loại ung thư này hiếm gặp nhưng vô cùng nguy hiểm, có thể gây liệt, mất cảm giác và thậm chí đe dọa tính mạng nếu không phát hiện sớm.

Khối u hình thành ngay trong hoặc xung quanh tủy sống sẽ chèn ép hệ thống dây thần kinh trung ương, khiến cơ thể “phát tín hiệu” cầu cứu mỗi ngày. Vấn đề là nhiều người bỏ qua, nhầm lẫn với bệnh xương khớp hay thoát vị đĩa đệm. Dưới đây là 8 cảnh báo khẩn cấp mà bạn cần biết để bảo vệ mình:

1. Đau lưng kéo dài, tăng dần về mức độ

Ảnh minh họa

Không phải đau cơ thông thường sau khi vận động mạnh, cơn đau do ung thư tủy sống thường âm ỉ, kéo dài nhiều tuần và ngày càng dữ dội, nhất là về đêm hoặc sáng sớm. Thậm chí, chỉ thay đổi tư thế hoặc ho nhẹ cũng khiến đau tăng lên.

2. Yếu cơ tay hoặc chân

Cơ bắp ở tay hoặc chân trở nên yếu ớt bất thường, cầm nắm không chắc, leo cầu thang thấy nặng nề. Đây là hệ quả của việc khối u chèn ép các dây thần kinh vận động, làm gián đoạn tín hiệu từ não đến cơ bắp.

3. Mất cảm giác hoặc tê bì

Một số vùng da ở tay, chân, bụng hoặc lưng xuất hiện cảm giác tê, nóng rát hoặc mất cảm giác hoàn toàn. Triệu chứng này có thể diễn ra một bên cơ thể hoặc lan rộng dần theo thời gian.

4. Rối loạn vận động, dáng đi thay đổi

Bạn có thể nhận ra mình bước đi chậm chạp, loạng choạng hoặc kéo lê chân khi di chuyển. Đó là dấu hiệu hệ thống thần kinh tủy sống bị tổn thương, ảnh hưởng đến khả năng phối hợp và thăng bằng.

Ảnh minh họa

5. Khó kiểm soát tiểu tiện hoặc đại tiện

Tủy sống kiểm soát hoạt động của bàng quang và ruột. Khi bị khối u chèn ép, bạn có thể gặp tình trạng tiểu són, tiểu khó, táo bón kéo dài hoặc không kiểm soát được khi đi vệ sinh.

6. Đau lan xuống chân hoặc tay

Cơn đau bắt đầu ở lưng nhưng nhanh chóng lan xuống mông, chân hoặc lan từ cổ xuống vai, cánh tay. Đây là dấu hiệu dây thần kinh bị chèn ép nghiêm trọng.

7. Co giật hoặc co cứng cơ

Một số người xuất hiện những cơn co giật nhẹ hoặc co cứng cơ bắp, đặc biệt khi vận động. Nguyên nhân là khối u làm rối loạn dẫn truyền tín hiệu thần kinh.

8. Giảm cân nhanh và suy kiệt

Ảnh minh họa

Giảm cân bất thường, kèm mệt mỏi, chán ăn, mất ngủ có thể là hệ quả của bệnh ung thư nói chung, bao gồm cả ung thư tủy sống. Khi đó, cơ thể không chỉ bị suy kiệt do khối u tiêu hao năng lượng mà còn vì đau đớn kéo dài.