Từ khóa "mùa thu" luôn khiến người ta bỗng cảm thấy mọi thứ dịu dàng và nhẹ nhàng đi rất nhiều. Hòa mình vào khung cảnh mùa thu, người ta không chỉ tìm cách giải tỏa mệt mỏi tích tụ qua những chuyến du lịch, những bữa ăn ngon mà còn tinh tế trong cả việc tìm kiếm những sản phẩm chăm sóc da và thay đổi tủ đồ hàng ngày của mình.

Đôi khi, bước vào mùa thu, nhiều chị em muốn "lười biếng" một chút, không phải lúc nào cũng là những bộ cánh nghiêm túc, lịch sự mà sự thả lỏng trong những set đồ thoải mái cũng là cách nhiều người thực hiện. Cũng giống việc làm đẹp là một loại rèn luyện dù ở độ tuổi nào, mùa nào, phụ nữ biết nuôi dưỡng bản thân lâu dài sẽ sống tự tin và khí chất hơn.

01. Kem dưỡng ẩm: Chìa khóa cho làn da căng mọng

Trong việc chăm sóc da, sự đầu tư và kết quả luôn tỷ lệ thuận với nhau. Khi tuổi tác tăng lên, chức năng sinh lý của da sẽ dần suy giảm, vì vậy cần sử dụng các sản phẩm dưỡng da để hỗ trợ và nâng cao chức năng của da, chống lại sự lão hóa.

Mùa thu đã đến, hãy tăng cường thêm một lớp bảo vệ cho làn da với kem dưỡng ẩm - lựa chọn hoàn hảo nhất.

Gợi ý mua sắm: Kem dưỡng Estée Lauder Revitalizing Supreme+

Đây xứng đáng là loại kem dưỡng đa năng có tác dụng thúc đẩy sản sinh collagen, làm mờ nếp nhăn, giúp da căng mọng trở lại.

Loại kem dưỡng này có 2 phiên bản: Dạng kem mỏng nhẹ (Soft Cream) và dạng kem đặc (Cream). Phiên bản mỏng nhẹ có kết cấu như kem sorbet, mềm mịn, dễ tán đều, thẩm thấu nhanh. Khả năng dưỡng ẩm vượt trội mà không gây bết dính, nặng mặt, đặc biệt phù hợp với da dầu và da hỗn hợp. Phiên bản kem đặc có kết cấu mềm mượt như lụa, đậm đặc hơn, phù hợp với da khô, giúp khóa ẩm, dưỡng ẩm lâu dài.

02. Mặt nạ dưỡng ẩm: Bổ sung dưỡng chất cho làn da rạng rỡ

Việc đắp mặt nạ vào mùa thu có thể mang lại nhiều lợi ích cho làn da, bởi mùa thu thường có độ ẩm thấp hơn và thời tiết chuyển lạnh có thể khiến da bạn trở nên khô và nhạy cảm hơn. Nên chọn loại mặt nạ phù hợp với loại da và nhu cầu cụ thể của bạn để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Gợi ý mua sắm: Mặt nạ bơ Kiehl's Avocado Nourishing Hydrating Mask

Mặt nạ bơ Kiehl's Avocado Nourishing Hydrating Mask với chất kem sánh mịn giúp cung cấp độ ẩm tối ưu cho làn da của bạn. Với công thức chứa chiết xuất bơ, dầu bơ và dầu hoa anh thảo, mặt nạ của Kiehl's mang lại cho làn da cảm giác được nuôi dưỡng từ sâu bên trong, đồng thời giúp ngăn ngừa tình trạng mất nước bằng cách duy trì độ ẩm cần thiết cho da. Với kết cấu độc đáo lấy cảm hứng từ quả bơ chín mọng, mặt nạ dưỡng da của Kiehl's giúp làn da mềm mại và được bổ sung dồi dào dưỡng chất.

Sản phẩm mặt nạ bơ Kiehl's Avocado Nourishing Hydrating Mask được bán với giá: 650.000 VNĐ/chai 28ml, 1.550.000 VNĐ/chai 100ml.

03. Cushion: Nền da hoàn hảo cho mùa thu

Lớp nền trong veo, mịn màng chính là lớp trang điểm đẹp nhất, thư thái nhất của mùa thu. Khi thay đổi thời tiết, làn da nhạy cảm không được cấp đủ độ ẩm lúc trang điểm dễ tạo cảm giác mốc ẩm, không được mịn. Bởi vậy, việc chọn lớp cushion cũng rất quan trọng đối với chị em thường xuyên make up.

Gợi ý mua sắm: Giorgio Armani My Armani To Go Cushion

Được mệnh danh là "bậc thầy" trong lĩnh vực trang điểm, cushion nền Giorgio Armani My Armani To Go Cushion quá phù hợp cho mùa thu đông. Cushion Giorgio Armani My Armani To Go Cushion khiến phái đẹp phải kinh ngạc bởi cả vẻ ngoài lẫn chất lượng bên trong. Sử dụng công nghệ độc đáo với các hạt tinh dầu bao bọc các phân tử nước và sắc tố tinh khiết, ngay khi chạm vào da, sản phẩm sẽ ngay lập tức chuyển từ dạng lỏng sang dạng bột mịn.

Lớp nền mỏng nhẹ tự nhiên hơn hẳn các loại cushion thông thường, chất phấn mịn, ẩn chứa hiệu ứng căng bóng, dù dặm nhiều lớp cũng không lo bị mốc. Thiết kế chi tiết cũng rất tinh tế, bông phấn hình giọt nước, có thể dễ dàng tán kem ở những vùng da khóe mũi, bọng mắt, đường chân tóc.

Cushion tán lên da rất mướt, tạo hiệu ứng làn da đẹp tự nhiên như "không hề trang điểm". Giá bán các phiên bản dao động từ 1.330.000 - 2.400.000 đồng.

04. Kem dưỡng da tay: Nâng niu đôi tay thêm mềm mại

Khi chăm chút cho làn da, bạn đừng quên nuôi dưỡng đôi tay của mình. Bởi vì, bàn tay là khuôn mặt thứ hai của người phụ nữ. Một khi da tay bị khô, căng, bong tróc, nứt nẻ, sạm đen,... sẽ khiến bạn trông già đi chục tuổi.

Trên thị trường làm đẹp, hiện tại có nhiều thương hiệu kem dưỡng da tay, giá cả cũng linh hoạt từ vài chục nghìn đến hàng trăm nghìn như Innisfree, The Bath&Body Works,...

Gợi ý mua sắm: Kem dưỡng da tay Innisfree

Hương thơm dài lâu mang phong cách thiên nhiên Jeju lãng mạn với kết cấu thẩm thấu nhanh mà vẫn giàu ẩm. Chất kem giàu ẩm cùng khả năng thẩm thấu nhanh vào da nhưng vẫn tạo sự khô thoáng giúp lưu lại cảm xúc như khi bạn chiêm ngưỡng cảnh sắc ở Jeju. Công thức chứa bơ Shea, chiết xuất rau má và Hyaluronic Acid giúp thấm nhanh vào da, cấp ẩm mà không tạo cảm giác nhờn dính. Công nghệ được sử dụng trong các sản phẩm như nước xả vải và lăn khử mùi, giúp ổn định và tăng cường hương thơm giúp bám mùi lâu hơn.

Kem dưỡng da tay Innisfree hiện có giá 110.000 đồng.

05. Bộ ga gối

Không chỉ những sản phẩm chăm sóc da, sắm một vài bộ ga gối mới để thay đổi không khí phòng ngủ cũng như chăm sóc giấc ngủ của bạn ngon hơn.

Gợi ý mua sắm: Ga gối chất liệu Tencel

Ga gối chất liệu lụa Tencel rất thích hợp vào mùa thu để chăm sóc giấc ngủ của bạn. Tencel (Tencel Lyocell) là một trong những loại chất liệu cao cấp nhất ở thời điểm hiện tại. Loại vải này được tổng hợp từ cellulose (xen-lu-lô) có trong bột gỗ của các loại cây thuộc dòng tre như bạch đàn, bạch dương, khuynh diệp... Sợi vải tencel có kết cấu bền chắc, thoáng mát, ít co rút và đặc biệt là mềm mịn như các loại vải lụa mang lại cảm giác cực kỳ dễ chịu khi sử dụng.

Ga gối chất liệu Tencel hiện có bán trên nhiều sàn thương mại điện tử như Shoppe, Everon, Envouge Home,... với giá dao động từ 800.000 đồng - 5.000.000 đồng.

06. Đèn ngủ để bàn

Bên cạnh một bộ ga gối êm ái, một chiếc đèn ngủ trong phòng cũng giúp tăng thêm vẻ ấm cúng và giúp bạn ngủ sâu giấc hơn.

Gợi ý: Đèn ngủ để bàn đế gỗ chao vải

Những mẫu đèn ngủ đế gỗ chao vải này giá cả rất phải chăng mà mang lại hiệu quả ánh sáng hợp lý, vừa đủ giúp căn phòng trở nên ấm cúng.

Giá các mẫu đèn ngủ chao vải này trên thị trường có giá khoảng vài trăm nghìn, không khó tìm, trên các sàn thương mại điện tử hoặc các tiệm đồ decor đều có bán.

07. Bộ bát đĩa

Có rất nhiều lựa chọn phong cách lẫn thiết kế bát đĩa cho mùa thu, và bạn hoàn toàn có thể lựa chọn chất liệu thủy tinh hoặc pha lê để làm mới bữa ăn của gia đình. Thức ăn ngon được đặt trong những bát đĩa xinh đẹp sẽ càng kích thích vị giác và cũng giúp bạn ngon miệng hơn.

Gợi ý mua sắm: Bộ bát đĩa Corning SW

Tùy thuộc vào khả năng tài chính, bạn có thể sắm cho mình loại bát ăn phù hợp với nhu cầu. Nếu yêu thích màu hổ phách, bạn có thể tham khảo mẫu bát đĩa Corning SW. Tất nhiên, ngoài vẻ sang trọng, chất liệu này cũng rất an toàn. Nó không chứa kim loại nặng, có khả năng chịu áp lực và nhiệt rất mạnh, có thể bảo quản trong nhiều môi trường khác nhau.

Những mẫu bát đĩa thủy tinh hoặc pha lê sử dụng vào mùa thu sẽ giúp món ăn trông đẹp mắt và ngon miệng hơn.

08. Máy pha cà phê

Nếu bạn là fan của thức uống cà phê, việc sắm cho gia đình mình một chiếc máy pha cà phê tại nhà cũng không phải điều gì quá đáng.

Gợi ý mua sắm: Máy pha cà phê đa năng Pressoco Espresso Combi 2in1

Máy pha có tích hợp máy xay kết hợp, xay từ hạt cà phê thành bột pha Espresso. Máy pha cà phê Espresso với bình đun kép. Đơn vị máy pha cà phê Espresso được tích hợp bên trong, với máy xay hạt, pha được Espresso, Cappuccino, Latte, Long Coffee. Công suất phục vụ: 15-20 ly/giờ, phù hợp với gia đình tại nhà, văn phòng, phòng khách sạn cao cấp.