8 mẹo làm việc nhà không theo lối mòn: Gần như không tốn tiền mà nhà cửa vẫn sạch bong

Dọn nhà, lau bếp, vệ sinh thiết bị gia dụng… là những việc lặp đi lặp lại gần như mỗi ngày. Điều đáng nói là càng cố làm thật sạch, nhiều người càng mua thêm đủ loại dung dịch, khăn lau và dụng cụ chuyên dụng.

Thế nhưng, có những người lại chọn cách hoàn toàn ngược lại: tận dụng những thứ đã có trong nhà, giảm bớt một vài bước không cần thiết và tìm cách ngăn vết bẩn xuất hiện ngay từ đầu.

Dưới đây là 8 mẹo khá đơn giản, đặc biệt hữu ích với những gia đình muốn nhà sạch nhưng không muốn dành quá nhiều thời gian cho việc dọn dẹp.

1. Làm sạch máy xay thịt ngay sau khi sử dụng

Máy xay thịt, máy xay thực phẩm thường khó vệ sinh vì thịt vụn hoặc thực phẩm có thể bám vào thành cối, nắp và phần lưỡi dao.

Cách đơn giản nhất là xử lý ngay khi vừa dùng xong, trước khi cặn thực phẩm kịp khô lại.

Cho một ít nước ấm cùng vài giọt nước rửa chén vào cối, đóng nắp rồi bật máy trong khoảng 5–10 giây. Chuyển động của lưỡi dao sẽ giúp dòng nước cuốn bớt thức ăn bám bên trong.

Sau đó tháo các bộ phận có thể tháo rời và rửa lại như bình thường.

Với thực phẩm nhiều dầu mỡ, có thể thêm một chút baking soda vào nước rửa. Tuy nhiên, không nên để nước ngập tới phần mô-tơ hoặc các bộ phận điện.

Mẹo nhỏ nhất nhưng quan trọng nhất vẫn là: Đừng để máy xay qua vài giờ mới rửa. Khi thực phẩm còn mềm, việc vệ sinh dễ hơn rất nhiều.

2. Lò vi sóng bám dầu mỡ: Dùng hơi nước trước khi lau

Thành lò vi sóng rất dễ bám dầu, nước sốt và thức ăn bắn ra trong quá trình hâm nóng. Nếu để lâu, lớp bẩn khô lại khiến việc lau chùi tốn nhiều công sức.

Thay vì chà mạnh, hãy đặt một bát nước chịu nhiệt vào bên trong lò, có thể thêm vài lát chanh hoặc một chút giấm. Bật lò trong khoảng 2–3 phút để nước nóng và tạo hơi.

Sau khi lò dừng, chờ thêm vài phút rồi mở cửa. Hơi nước sẽ giúp làm mềm những mảng thức ăn và dầu mỡ bám trên thành lò.

Lúc này chỉ cần dùng khăn mềm lau lại.

Một cách phòng ngừa còn hiệu quả hơn là sử dụng nắp đậy chuyên dụng khi hâm món nhiều nước hoặc dầu. Chỉ một chiếc nắp nhỏ có thể giảm đáng kể số lần phải vệ sinh cả khoang lò.

3. Nồi chiên không dầu: Ngâm ngay khi còn ấm

Nồi chiên không dầu tiện bao nhiêu thì phần vệ sinh khay, giỏ chiên lại khiến nhiều người ngại bấy nhiêu.

Sau khi sử dụng, hãy chờ nồi nguội bớt nhưng vẫn còn hơi ấm. Cho nước ấm cùng một ít nước rửa chén vào phần khay có thể tháo rời và ngâm khoảng 10–15 phút.

Với lớp dầu mỡ dày, có thể thêm một lượng nhỏ baking soda rồi dùng miếng bọt biển mềm để rửa.

Không nên dùng vật sắc hoặc miếng chà kim loại vì chúng có thể làm xước lớp chống dính.

Một mẹo nữa là dùng giấy nướng hoặc khay lót phù hợp với nồi chiên đối với những món nhiều sốt, miễn là không che kín toàn bộ luồng khí nóng. Phòng từ đầu bao giờ cũng nhẹ việc hơn dọn sau.

4. Vỏ bưởi, vỏ cam có thể tận dụng để lau vết dầu nhẹ

Đừng vội vứt vỏ cam, quýt hay bưởi sau khi ăn.

Phần vỏ chứa tinh dầu tự nhiên, trong đó có limonene, có khả năng hỗ trợ làm sạch một số vết dầu mỡ nhẹ.

Bạn có thể dùng mặt ngoài của vỏ để chà nhẹ lên những khu vực như mặt bếp hoặc một số bề mặt ít bám bẩn, sau đó lau lại bằng khăn ẩm.

Với vết dầu dày, lâu ngày, cách này khó thay thế hoàn toàn chất tẩy rửa. Tuy nhiên, đối với những vết bẩn mới, tận dụng vỏ quả là một cách khá tiết kiệm.

Ngoài ra, vỏ cam hoặc bưởi còn có thể được đun cùng nước rồi để nguội, dùng như một loại nước lau có mùi thơm nhẹ trong ngày.

5. Hộp hứng dầu máy hút mùi: Lót trước để khỏi phải cọ

Hộp chứa dầu của máy hút mùi là một trong những nơi khó vệ sinh nhất trong bếp vì dầu mỡ tích tụ lâu ngày rất nhớt.

Thay vì chờ đầy mới cọ, có thể xử lý từ đầu bằng cách lót bên trong hộp bằng một lớp giấy thấm dầu hoặc vật liệu lót phù hợp với thiết kế của máy.

Một số gia đình còn tận dụng một chiếc hộp nhỏ dùng một lần để hứng dầu, miễn là không ảnh hưởng đến đường thoát dầu và hoạt động của thiết bị.

Khi dầu tích tụ, chỉ cần thay lớp lót hoặc hộp chứa thay vì phải ngâm rồi chà cả khay.

Dù vậy, vẫn nên kiểm tra định kỳ vì máy hút mùi là thiết bị liên quan trực tiếp đến dầu mỡ và nhiệt. Không nên để vật liệu dễ cháy nằm gần khu vực nóng hoặc che mất các khe thoát.

6. Mặt bàn gỗ xuất hiện vết trắng do nhiệt: Đừng vội chà

Đặt cốc nóng hoặc nồi nóng trực tiếp lên mặt bàn gỗ đôi khi để lại những vòng trắng rất khó lau.

Đây thường không phải là vết bẩn thông thường mà liên quan đến độ ẩm hoặc lớp hoàn thiện bề mặt bị ảnh hưởng bởi nhiệt.

Trước khi dùng bất kỳ dung môi nào, hãy thử cách nhẹ nhất: đặt một chiếc khăn cotton khô lên khu vực bị trắng rồi dùng máy sấy tóc ở chế độ nhiệt thấp, giữ khoảng cách và di chuyển liên tục trong thời gian ngắn.

Nếu vết trắng nhạt dần, hãy dừng lại và để mặt bàn nguội.

Không nên dùng nhiệt cao hoặc tự ý bôi dầu, hóa chất lên đồ gỗ đắt tiền vì mỗi loại sơn phủ có phản ứng khác nhau. Với đồ gỗ giá trị cao, giải pháp an toàn nhất vẫn là hỏi đơn vị sản xuất hoặc thợ xử lý bề mặt.

7. Rèm lá ngang: Một chiếc kẹp giúp giảm nửa thời gian lau

Rèm lá ngang đẹp nhưng có một nhược điểm rất rõ: bụi bám trên từng lá. Nếu lau từng thanh bằng tay, công việc có thể kéo dài rất lâu.

Một mẹo đơn giản là lấy một chiếc kẹp bếp, quấn khăn microfiber vào hai đầu rồi kẹp từng lá rèm và kéo ngang.

Như vậy, hai mặt của lá rèm được lau cùng lúc.

Nếu rèm chỉ bám bụi nhẹ, khăn khô hoặc hơi ẩm là đủ. Với rèm ở khu vực gần bếp, có thể dùng nước lau pha loãng phù hợp với chất liệu rèm.

Điều quan trọng là thao tác nhẹ tay vì các lá rèm mỏng rất dễ cong hoặc gãy.

8. Lưới cửa sổ nhà bếp: Làm mềm dầu trước rồi mới lau

Lưới cửa sổ trong bếp thường không chỉ có bụi mà còn bám một lớp dầu rất mỏng. Khi bụi kết hợp với dầu, càng lau khô càng dễ bị lem.

Một cách khá hiệu quả là đặt khăn giấy hoặc khăn cũ lên bề mặt lưới, xịt một lượng vừa đủ dung dịch làm sạch dầu mỡ rồi chờ vài phút.

Lớp khăn giúp dung dịch lưu lại trên bề mặt lâu hơn thay vì chảy xuống ngay.

Sau đó tháo khăn ra và lau lại bằng khăn ẩm.

Nếu lưới có thể tháo rời, cách đơn giản nhất vẫn là mang vào khu vực có nước, xả sạch bằng vòi rồi để khô hoàn toàn trước khi lắp lại.

Làm việc nhà nhanh hơn đôi khi chỉ cần thay đổi thứ tự

Nhìn vào những mẹo trên có thể thấy, bí quyết không nằm ở việc mua thêm một món đồ vệ sinh mới.

Phần lớn đều dựa trên ba nguyên tắc rất đơn giản: xử lý vết bẩn khi còn mới, làm mềm trước khi chà và ngăn vết bẩn xuất hiện ngay từ đầu.

Một chiếc nắp đậy có thể giúp lò vi sóng sạch lâu hơn. Một lớp lót nhỏ có thể giúp hộp hứng dầu bớt bẩn. Một bát nước nóng có thể khiến những mảng dầu mỡ dễ lau hơn nhiều.

Nhà sạch không nhất thiết đồng nghĩa với việc phải dành cả cuối tuần để tổng vệ sinh. Nhiều khi, những người trông có vẻ “lười làm việc nhà” lại chính là những người biết cách không để việc nhà tích tụ.

Và đó có lẽ mới là kiểu dọn dẹp thông minh nhất: không cố làm nhiều hơn, mà tìm cách để mỗi lần dọn đều nhẹ hơn.