5 loại mọng nước đẹp thì đẹp thật… nhưng mang "nghèo" vào nhà: Trồng càng lâu ví càng mỏng, đừng dại rước về

Dưới đây là 5 loại mọng nước được dân chơi cây cảnh xếp vào nhóm: đẹp thì đẹp thật, nhưng mang vào nhà chỉ tổ xui ví!

Những năm gần đây, cây mọng nước xuất hiện ở mọi nơi: ban công, bàn làm việc, mạng xã hội. Dễ thương, màu sắc bắt mắt, giá lại rẻ – ai chẳng muốn rinh một em về. Nhưng đẹp không có nghĩa là hợp trồng; rẻ chưa chắc đã rẻ khi tính cả công sức và số lần “đi thay chậu – cứu rễ – hong nắng”.

Thẳng thắn mà nói: một số loại mọng nước giống như những khoản chi vô nghĩa – trông thì nhỏ nhưng cộng dồn lại khiến ví tiền của bạn “chảy máu” lúc nào không hay.

Dưới đây là 5 loại mọng nước được dân chơi lâu năm khuyên… né, bất kể chúng có xinh xắn đến đâu.

1. Chân gấu – đáng yêu nhưng ‘đòi hỏi như nuôi thú cưng’

Ai từng nhìn Chân Gấu lần đầu cũng phải thốt lên: “Trời ơi dễ thương quá!” Nhưng sự thật thì:

- Cần ánh sáng cực mạnh, thiếu nắng là vươn dài như rau mùi.

- Tưới nước thì kén: ẩm chút là thối rễ, khô chút là gục.

- Rụng lá theo kiểu chạm nhẹ là… hói đầu.

Kết luận: Một em Chân Gấu = một chu kỳ cáu bẳn + vài lần muốn vứt cả chậu + một khoản tiền cứu cây vô ích.

2. Pháp sư Hắc Ám – đẹp thần bí nhưng “lười lớn”, chăm mệt mỏi

Màu đen bóng sang xịn, nhìn như cây bước ra từ phim fantasy. Nhưng nuôi rồi mới biết:

- Nhiệt độ không chuẩn là… ngủ đông vô thời hạn.

- Ánh sáng chỉ cần thiếu 1 tí là quắt queo, xuống màu.

- Chu kỳ sinh trưởng thất thường: đa số thời gian là… không làm gì cả.

- Cảm giác giống hệt việc đầu tư vào một khoản lời chẳng thấy, lỗ lại rõ mồn một.

3. Sen đá xanh – rẻ, phổ biến, nhưng ăn nắng kiểu “tham lam”

Nhiều người mới chơi cây đều mua Sen Đá Xanh vì giá dễ chịu. Nhưng nó cũng:

- Vươn dài chóng mặt chỉ sau vài ngày thiếu nắng.

- Dễ đốm đen, cháy mép.

- Đẻ con liên tục: nhìn thì vui, nhưng thực tế là ban công loạn xạ, chậu nào cũng èo uột.

Điều khó chịu nhất: Không nỡ vứt – mà giữ lại thì bừa bộn, mất thẩm mỹ, lại tốn thêm tiền chậu – đất – phân.

4. Hào quang xanh lam – mỏng manh “bốn mùa gây chuyện”

Đẹp kiểu thần tiên, lên ảnh cực xinh… nhưng:

- Sợ nóng.

- Sợ lạnh.

- Sợ ẩm.

- Sợ khô.

Tức là… sợ mọi thứ.

Cứ sang hè là thối đen, sang đông là cháy lạnh. Bạn dùng đất xịn – phân xịn – chậu xịn, nó vẫn trông như đang chờ… đoạn tuyệt cuộc đời.

Một loại cây khiến người trồng tự hỏi: “Mình chăm cây hay chăm một tâm hồn mong manh vậy trời?”

5. Đĩa mọng nước phối sẵn – đẹp mắt nhưng ‘hố tài chính’ rõ rệt

Nhìn thì “wow”: một khu vườn mini, đủ loại sen đá trong một khay tuyệt đẹp.

Nhưng thực tế:

- Mỗi loại cần nắng – nước – gió khác nhau.

- Tưới cho cây này đúng thì cây kia… chết.

- Để ban công cho cây A tốt thì cây B cháy nắng.

Sau 1–2 tháng, khay cây sẽ:

- chỗ thối,

- chỗ hói,

- chỗ xẹp,

- chỗ vươn.

Bạn lại phải tháo ra từng cây – thay chậu – cấp cứu. Lúc đó mới hiểu: Mua một khay phối sẵn là tự rước về gánh nặng tài chính + thời gian.

Lời kết: Mọng nước không đắt – nhưng chăm sai giống thì “đắt” theo cách khác

Cây mọng nước đúng là dễ thương và rào cản gia nhập thấp. Nhưng để trồng ổn định, bạn cần chọn đúng giống, không phải chọn đúng cái đẹp.

Những loại kể trên đều có điểm chung:

- Rủi ro cao

- Dễ chết

- Dễ gây mất tiền vì thay chậu, mua mới, cứu cây

- Dễ khiến ban công bừa bộn – mất phong thủy – mất luôn cảm hứng sống

Trong phong thủy, thực vật héo úa hoặc thối rễ còn được xem là ám chỉ nguồn khí xấu – cản trở tài lộc.

Vậy nên nếu bạn muốn trồng cây để nhà đẹp – ví khỏe – tinh thần sáng: hãy tránh 5 loại trên và ưu tiên giống khỏe – dễ chăm – bền màu.

Đẹp là tốt. Nhưng đẹp mà gây nghèo thì… xin phép né!