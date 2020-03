8 giờ truy bắt người đàn ông phóng hỏa đốt nhà, thiêu 2 mẹ con ở Vũng Tàu vì mâu thuẫn tình cảm

Bất thường từ 1 vụ cháy



Ngày 27/3, Công an TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đang tạm giữ đối tượng Danh Hiếu Nghĩa (tên gọi là Út Nghĩa, 42 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra vụ cháy khiến 2 mẹ con bị bỏng nặng.

Theo đó, khoảng 2h15 cùng ngày, Công an phường 12, TP Vũng Tàu nhận tin báo về vụ cháy trên đường Phước Thắng, phường 12 nên đã triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp với quần chúng nhân dân đưa chị Đỗ Thị Phương L. (SN: 1972) và Trần Văn T. (SN 2000, con chị Lan) đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Trí Nhân.

Phát hiện vụ hỏa hoạn có điều bất thường, cửa những ngôi nhà xung quanh đều bị buộc dây kẽm, có dấu hiệu của 1 vụ phóng hỏa, giết người nên Công an phường đã báo cáo Ban chỉ huy Công an TP Vũng Tàu.

Nhận thông tin, BCH Công an TP. Vũng Tàu đã nhanh chóng đến hiện trường, trực tiếp chỉ đạo điều tra, đồng thời báo cáo khẩn vụ việc đến Ban Giám đốc Công an tỉnh.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của BGĐ Công an tỉnh, các đơn vị đã tổ chức chức khám nghiệm hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác định đối tượng.

8 giờ truy bắt hung thủ

Qua công tác điều tra, thông tin tố giác tội phạm từ quần chúng nhân dân, kết hợp kết quả công tác khám nghiệm hiện trường, công an đã xác định được đối tượng gây án là Danh Hiếu Nghĩa. Đối tượng này sống lang thang, sau khi gây án, đối tượng đã tẩu thoát.

Các trinh sát đã khẩn trương tỏa ra các khu vực xung quanh để tìm kiếm đối tượng gây án. Sau 8 giờ điều tra, truy bắt các trinh sát phát hiện Nghĩa đang lẩn trốn tại căn nhà trọ số 26 Chi Lăng, phường 12, TP. Vũng Tàu nên tổ chức truy bắt.

Tại công an Nghĩa khai nhận do mâu thuẫn tình cảm với chị L. nên chiều 26/3, kẻ này mua can nhựa, xăng về cất giấu.

Đến 2h sáng 27/3, Nghĩa lẻn vào bên trong dùng dây kẽm cột cửa từ bên ngoài để chị L. không thể thoát được.

Nghĩa dùng xăng ném vào trong nhà chị L. rồi đốt lửa khiến căn nhà bùng cháy dữ dội. Vụ cháy khiến chị L. và cháu T. bị bỏng nặng đang được điều trị tại bệnh viện.