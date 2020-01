Vụ con rể đốt nhà bố vợ vì níu kéo vợ bất thành: Nghi phạm từng nhiều lần đe dọa sẽ giết cả nhà

Liên quan đến vụ con rể phóng hỏa đốt nhà bố vợ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Hoàng Thanh Tùng (SN 1977, trú tại thôn Cả Am, xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên) để điều tra về hành vi giết người.



Trước đó, khoảng 15h ngày 22/1 (tức 28 Tết), Hoàng Thanh Tùng mang theo can nhựa (loại 30 lít) chứa xăng đến nhà chị Vi Thị L. (SN 1982, trú tại thôn Phúc Lễ, xã Phúc Hòa) rổi đổ từ cổng vào đến hiên nhà.

Thấy vậy, chị L. cùng bố đẻ mình là ông Vi Văn S. (SN 1949, trú tại thôn Phúc Lễ) và anh rể là Ngô Văn H. (SN 1971, trú tại thôn Cạng, xã Phúc Hòa) ra căn ngăn. Sau đó, Tùng bất ngờ dùng bật lửa châm xăng đốt. Hậu quả, chị L., ông S. bị bỏng ở chân cùng xe máy cùng một số vật dụng ở sân, cửa nhà hư hỏng.

Ngay sau khi gây án, Hoàng Thanh Tùng đi xe máy đến Công an xã Phúc Hòa đầu thú. Bước đầu, đối tượng khai nhận do đã uống rượu và bức xúc vì chị L. không đồng ý nối lại tình cảm nên mua số xăng trên hết 250 nghìn đồng với mục đích tìm chị L. thiêu chết.

Đối tượng Hoàng Thanh Tùng (khoanh tròn) và hiện trường vụ án.

Trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, lãnh đạo UBND xã Phúc Hòa cho biết, Tùng và chị L. kết hôn đã lâu và sinh được 2 người con. Một con gái đã lấy chồng và một con trai đang học lớp 5. Cuộc sống vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn do Tùng lười lao động, nghiện ma túy lại cờ bạc rượu chè. Sau nhiều lần khuyên can chồng không thành, chị L. và Tùng ly hôn vào tháng 7/2019. Sau đó, Tùng cùng con trai chuyển về ở với bố mẹ đẻ tại thôn Cả Am, còn chị L. ở lại ngôi nhà cũ của hai vợ chồng được xây dựng trên đất nhà ông S..

“Sau khi ly hôn, Tùng nhiều lần tìm đến nhà ông S. để níu kéo vợ nhưng chị L. nhất quyết không quay lại. Bực tức, Tùng nhiều lần đe dọa nếu chị L. không đồng ý, Tùng sẽ tìm cách giết cả nhà vợ để trả thù. Nghe vậy, gia đình chị L.cũng có sự đề phòng, tuy nhiên, gia đình ông S. cũng chỉ nghĩ Tùng đe dọa bằng lời thôi, không ngờ Tùng lại manh động đến vậy”.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.