8 dấu hiệu bạn đang hiểu sai về lối sống tối giản: Càng cố sống "ít" càng mệt, tiền chưa chắc tiết kiệm được

Tối giản chưa bao giờ đồng nghĩa với việc vứt bỏ thật nhiều đồ đạc hay ép bản thân sống kham khổ. Mục tiêu cuối cùng của lối sống này là giúp bạn sử dụng tiền bạc, thời gian và năng lượng cho những điều thực sự quan trọng.

Nếu đang có những dấu hiệu dưới đây, có thể bạn đang theo đuổi một phiên bản "tối giản nửa mùa" thay vì sống tối giản đúng nghĩa.

1. Bạn liên tục vứt đồ nhưng vẫn mua đồ mới

Nhiều người bắt đầu tối giản bằng cách dọn sạch tủ quần áo, bếp hay phòng ngủ. Thế nhưng chỉ vài tuần sau, họ lại tiếp tục mua thêm những món đồ "chuẩn tối giản", "chuẩn aesthetic", "chuẩn phong cách Bắc Âu".

Kết quả là nhà vẫn đầy đồ, chỉ khác là những món đồ cũ được thay bằng những món đồ mới đắt tiền hơn.

Tối giản không phải thay thế mọi thứ bằng phiên bản đẹp hơn. Nó là học cách hài lòng với những gì mình đang có nếu chúng vẫn còn sử dụng tốt.

2. Bạn nghĩ càng ít đồ càng tốt

Có người chỉ giữ lại vài bộ quần áo, vài chiếc bát, một chiếc ghế... vì tin rằng đó mới là tối giản.

Nhưng nếu việc thiếu đồ khiến cuộc sống bất tiện, phải đi giặt quần áo mỗi ngày hoặc liên tục mượn đồ người khác thì đó không còn là tối giản mà là cực đoan.

Số lượng đồ đạc lý tưởng của mỗi người hoàn toàn khác nhau. Điều quan trọng là vừa đủ cho nhu cầu sống của chính mình.

3. Bạn thấy có lỗi mỗi khi muốn mua thứ gì đó

Một biểu hiện khá phổ biến là bắt đầu tự trách bản thân mỗi lần mua một cuốn sách, một chậu cây hay một chiếc váy mới.

Thực tế, tối giản không cấm mua sắm. Nó chỉ khuyến khích bạn mua có chủ đích.

Nếu món đồ đó phục vụ lâu dài, giúp cuộc sống tốt hơn và nằm trong khả năng tài chính thì không có lý do gì phải cảm thấy áy náy.

4. Bạn tiết kiệm mọi khoản nhưng lại bỏ quên chất lượng cuộc sống

Có người cắt toàn bộ chi phí giải trí, không dám đi du lịch, không gặp bạn bè, không dám thưởng cho bản thân một bữa ăn ngon chỉ để tiết kiệm nhiều hơn.

Sau một thời gian, cuộc sống trở nên căng thẳng và việc tiết kiệm giống như một hình phạt.

Tiết kiệm là để cuộc sống an toàn hơn, chứ không phải để đánh đổi mọi niềm vui hiện tại.

5. Bạn dành quá nhiều thời gian để... học cách tối giản

Xem video dọn nhà, đọc sách tối giản, theo dõi hàng chục tài khoản chia sẻ lối sống tối giản nhưng cuộc sống thực tế vẫn không thay đổi.

Đây là tình trạng khá phổ biến: dành nhiều thời gian nghiên cứu hơn là thực hành.

Một chiếc tủ gọn gàng hay một bảng chi tiêu đơn giản sẽ mang lại nhiều giá trị hơn hàng chục giờ xem người khác dọn nhà.

6. Bạn mua đồ "xịn" với lý do đầu tư dài hạn nhưng vượt quá khả năng tài chính

Một chiếc nồi vài triệu đồng, chiếc ghế vài chục triệu hay bộ quần áo tối giản đắt đỏ đều được gắn mác "mua một lần dùng cả đời".

Đúng là đầu tư vào chất lượng có thể giúp tiết kiệm về lâu dài. Nhưng nếu phải vay tiền, trả góp hoặc vượt ngân sách chỉ để theo đuổi hình ảnh sống tối giản thì mục tiêu ban đầu đã bị đảo ngược.

Hãy nhớ: món đồ tốt nhất là món đồ phù hợp với tài chính của bạn.

7. Nhà gọn hơn nhưng đầu óc vẫn đầy áp lực

Một căn phòng sạch sẽ không tự động giải quyết những lo lắng về công việc, tài chính hay các mối quan hệ.

Nhiều người kỳ vọng rằng chỉ cần dọn nhà là cuộc sống sẽ thay đổi hoàn toàn. Khi điều đó không xảy ra, họ thất vọng và cho rằng tối giản không hiệu quả.

Thực ra, tối giản chỉ là công cụ giúp giảm bớt những điều không cần thiết để bạn có nhiều thời gian và năng lượng giải quyết các vấn đề quan trọng hơn.

8. Bạn biến tối giản thành cuộc thi với người khác

"So với người kia mình vẫn còn quá nhiều đồ."

"Tủ quần áo của mình vẫn chưa đủ tối giản."

"Tại sao nhà mình không đẹp như trên mạng?"

Ngay khi bắt đầu so sánh, bạn đã đi chệch khỏi tinh thần của lối sống tối giản.

Không có một tiêu chuẩn chung cho tất cả mọi người. Một gia đình có hai con nhỏ chắc chắn sẽ cần nhiều đồ hơn một người sống độc thân. Một người yêu nấu ăn sẽ có nhiều dụng cụ bếp hơn người chỉ ăn ngoài.

Tối giản là tối ưu cho chính cuộc sống của mình, không phải để đạt một hình mẫu trên mạng xã hội.

Tối giản không phải là bớt đồ, mà là bớt những quyết định khiến bạn mệt mỏi

Điều đáng giá nhất mà lối sống tối giản mang lại không phải là một căn nhà trống hay một chiếc tủ quần áo chỉ có vài màu sắc.

Đó là cảm giác nhẹ đầu hơn khi không phải mua sắm theo cảm hứng, không phải chạy theo xu hướng mới mỗi tuần, không phải dành quá nhiều thời gian quản lý những thứ mình hiếm khi dùng đến.

Khi chi tiêu có chủ đích, bạn sẽ tiết kiệm được nhiều hơn mà không thấy mình đang "thắt lưng buộc bụng". Khi giữ lại những món đồ thật sự hữu ích, bạn cũng giảm được chi phí thay thế, sửa chữa và tích trữ không cần thiết.

Suy cho cùng, sống tối giản không phải là sở hữu ít nhất có thể, mà là chỉ giữ lại những gì mang lại giá trị cho cuộc sống của bạn. Khi hiểu đúng điều này, bạn sẽ thấy tối giản không khiến mình mất đi điều gì, mà ngược lại, giúp có thêm thời gian, tiền bạc và sự bình yên để tập trung vào những điều thực sự quan trọng.