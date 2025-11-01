8 cạm bẫy thiết kế bếp, ai dính cũng đều khóc ròng

Phòng bếp là không chỉ là nơi ăn uống mà còn thể hiện rõ gu thẩm mỹ và phong cách sống của gia chủ. Tuy nhiên, rất nhiều người dù đầu tư công phu vẫn rơi vào những cạm bẫy thiết kế khiến không gian trở nên kém tiện dụng, mất thẩm mỹ và nhanh xuống cấp.

Nếu bạn đang chuẩn bị sửa hoặc hoàn thiện căn bếp của mình, hãy tham khảo 8 lỗi thiết kế phổ biến dưới đây để tránh vấp phải những sai lầm có thể hối hận sau này.

1. Tiết kiệm gạch ốp

Nhiều người nghĩ phần tường phía sau tủ bếp không cần ốp gạch đẹp, dùng gạch thừa cho tiết kiệm. Nhưng thực tế, khu vực bếp là nơi tiếp xúc thường xuyên với dầu mỡ, hơi nước, nên nếu không chọn loại gạch dễ lau chùi, bề mặt nhẵn và ít mạch vữa thì vết bẩn sẽ bám chặt và rất khó vệ sinh. Tốt nhất nên ốp gạch khổ lớn 90×180cm ở phần giữa tủ trên và tủ dưới để dễ lau, lại tạo được hiệu ứng sang trọng, liền mạch.

2. Mặt bàn bếp bằng đá nhân tạo cao cấp chưa chắc đã bền

Chạy theo xu hướng chọn mặt bếp bằng đá vân mây hoặc đá nhân tạo siêu mỏng có thể khiến căn bếp trông sang hơn nhưng cũng có mặt hạn chế khi sử dụng. Những vật liệu này thường giòn, dễ nứt nếu đặt nồi chảo nặng nên không tiện cho sinh hoạt. Loại bền nhất vẫn là đá thạch anh (quartz) dày khoảng 2cm, chịu nhiệt tốt và cực kỳ bền màu theo thời gian, dùng cả chục năm vẫn như mới.

3. Đường thoát nước không hợp lý

Nếu không điều chỉnh đúng cách, thiết kế ống thoát nước có nhiều đoạn gấp khúc sẽ khiến dầu mỡ, cặn thức ăn và chất thải sinh hoạt dễ bám lại bên trong. Lâu ngày, những mảng bám này tích tụ tạo thành lớp dày gây tắc nghẽn, nước chảy chậm và sinh ra mùi hôi khó chịu lan khắp bếp.

Thiết kế lý tưởng là đường ống có độ dốc vừa phải (khoảng 2 - 3%), giúp nước và cặn được cuốn trôi tự nhiên, hạn chế tối đa việc đọng lại. Đồng thời, nên tránh uốn cong hoặc nối nhiều khúc trong cùng một đoạn ống. Nếu bắt buộc, hãy chọn loại ống có khớp nối trơn hoặc lắp thêm bẫy nước (P-trap) để ngăn mùi nhưng vẫn đảm bảo dòng chảy thông suốt.

4. Tay nắm tủ bếp

Tay nắm tủ tưởng chừng là chi tiết phụ nhưng nếu chọn sai, chẳng những mất thẩm mỹ mà còn nguy hiểm. Nhiều mẫu tay nắm kiểu "G" cạnh sắc, dễ làm xước tay khi nấu nướng. Thiết kế tối ưu hiện nay là tay nắm âm hoặc cửa tủ vát chéo để tăng độ an toàn, lại tạo cảm giác liền mạch, hiện đại.

5. Lắp thanh chắn nước trên mặt bàn

Nhiều người nghĩ rằng gắn thanh chắn nước giữa tường và bàn bếp sẽ ngăn nước chảy xuống, nhưng thực tế chúng lại là nơi tích tụ dầu mỡ và nấm mốc. Bí quyết là ngay từ lúc ốp tường, hãy đảm bảo bề mặt phẳng, vuông góc với bàn bếp để không tạo khe hở để đẹp hơn, lại dễ lau chùi.

6. Trần bếp quá cầu kỳ

Những kiểu trần tổ ong hoặc trần thả hoa văn tuy bắt mắt nhưng lại khiến không gian nhỏ như bếp trở nên rối và nặng nề hơn. Lý do là họa tiết và mảng chia ô dễ bám bụi, bám dầu, rất khó vệ sinh, đặc biệt trong môi trường ẩm và nhiều khói.

Thay vào đó, lựa chọn trần phẳng làm từ tấm nhôm kích thước 30×60cm hoặc vật liệu chống ẩm, chống bám dầu sẽ tối ưu hơn nhiều. Loại trần này mang lại cảm giác gọn gàng, sáng sủa, lại dễ tháo lắp và thay mới khi bị ố hoặc xuống màu, giúp duy trì vẻ sạch sẽ và thẩm mỹ lâu dài cho căn bếp.

7. Chiều cao tủ bếp không phù hợp với người sử dụng

Một lỗi rất phổ biến là tủ bếp dưới cao mặc định 80cm, phù hợp với người cao khoảng 1m55. Nếu bạn cao hơn, nên tăng lên 85 - 90cm để tránh phải cúi gập lưng khi nấu nướng. Những căn bếp hiện đại thường thiết kế hai mặt bàn ở hai độ cao khác nhau: chỗ rửa cao hơn để tránh cúi, chỗ bếp thấp hơn để dễ đảo chảo, cực kỳ tiện.

8. Chọn chậu rửa sai loại

Chậu rửa lắp nổi trên mặt bàn nhìn thô và dễ đọng nước ở mép. Loại âm bàn tuy thi công phức tạp hơn nhưng giúp mặt bếp phẳng, dễ vệ sinh. Nếu chọn loại này, cần yêu cầu thợ dùng thêm khung cố định thay vì chỉ dán keo để đảm bảo độ bền lâu dài.

Nguồn: Toutiao



