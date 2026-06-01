70 tỷ cho biệt thự 270m2 của Tóc Tiên từng ở: Mức giá gây choáng đúng chuẩn "địa thế" khu đất thượng lưu ở TP.HCM

Sau nhiều năm gắn bó, căn biệt thự tại Quận 2 của Tóc Tiên và Hoàng Touliver đang trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện thông tin được rao bán với mức giâ 70 tỷ. Không chỉ gây quan tâm bởi mức giá đắt đỏ, bất động sản này còn từng khiến công chúng trầm trồ nhờ không gian sống sang trọng, hiện đại và đậm dấu ấn cá nhân của hai người.

Biệt thự được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng sang trọng, sử dụng nhiều chất liệu gỗ, kính và tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Không gian bên trong gây ấn tượng với khu bếp mở liền phòng khách, hồ bơi nhỏ, phòng gym riêng và khoảng sân xanh mát bao quanh.

Được biết, căn biệt thự của Tóc Tiên và Hoàng Touliver nằm trong khu biệt thự ven sông ở Quận 2, gần khu Đảo Kim Cương - một trong những khu vực bất động sản hạng sang nổi bật của TP.HCM.

Khu vực này được giới nhà giàu ưa chuộng nhờ vị trí biệt lập, không gian yên tĩnh và bao quanh bởi sông Sài Gòn. Từ đây chỉ mất ít phút để di chuyển vào trung tâm thành phố nhưng vẫn giữ được cảm giác riêng tư, gần gũi thiên nhiên.

Diamond Island (Đảo Kim Cương) là hòn đảo đất bồi duy nhất tại Quận 2, TP.HCM. Đảo Kim Cương được bao bọc bởi 3 dòng sông xanh mát, gồm: Sông Sài Gòn, sông Giồng Ông Tố và sông nhân tạo Nhánh nhỏ.

Theo ssqc.com.vn, thị trường bất động sản đảo Kim Cương Quận 2 đang có sự phát triển vượt bậc trong vài năm gần đây, nâng cao giá trị đất đai và đáp ứng nhu cầu của giới thượng lưu.

Nằm ngay bên sông Sài Gòn, Đảo Kim Cương tập trung nhiều dự án phát triển đô thị mới, văn phòng và trung tâm thương mại lớn, được quy hoạch đồng bộ, hiện đại theo chuẩn quốc tế, mang tính đột phá trong kiến trúc và cảnh quan. Quy hoạch này dành phần lớn diện tích cho các căn hộ cao cấp, biệt thự ven sông và khu tiện ích đa dạng, mang đến môi trường sống yên bình, sang trọng và tiện nghi.

(Nguồn: @CONNECTHOUSE)

Căn biệt thự của Tóc Tiên và Hoàng Touliver được rao bán với mức giá khoảng 70 tỷ đồng thực tế không quá bất ngờ nếu đặt trong mặt bằng chung của dòng biệt thự hạng sang quanh khu Đảo Kim Cương, Quận 2.

Đây là khu vực vốn nổi tiếng với các bất động sản ven sông có giá trị cao bậc nhất TP.HCM, nhiều căn villa hay compound khép kín hiện được giao dịch từ vài chục đến hơn 100 tỷ đồng tùy vị trí, diện tích và tầm nhìn.

Khu vực này sở hữu quỹ đất ven sông hiếm hoi còn lại tại trung tâm khu Đông TP.HCM, đồng thời được quy hoạch theo mô hình compound riêng tư, an ninh cao cấp và cộng đồng cư dân thượng lưu. Nhiều dự án tại đây có mật độ xây dựng thấp, ưu tiên không gian xanh và tiện ích chuẩn nghỉ dưỡng, khiến giá trị bất động sản liên tục tăng trong nhiều năm qua.

(Nguồn: batdongsan.com.vn)

(Nguồn: saigonluxury.com.vn)



