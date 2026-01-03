Ở ngưỡng tuổi "thất thập cổ lai hy", khi phần lớn những người đàn ông thành đạt đều đã lui về vui thú điền viên, nhìn con cháu trưởng thành và ổn định, thì Bill Gates vẫn còn đó những nỗi canh cánh trong lòng. Không phải lo chuyện Microsoft, cũng chẳng phải lo chuyện tiền nong bởi khối tài sản 1080 tỷ USD của ông là điều cả thế giới mơ ước. Điều khiến người cha vĩ đại này phải nhíu mày trăn trở lại chính là cô con gái út 23 tuổi - Phoebe Gates. Khác hẳn với anh chị mình, Phoebe chọn một lối đi ồn ào hơn, hào nhoáng hơn và cũng lắm thị phi hơn, khiến người ta nhận ra rằng: Dù bạn có là vĩ nhân, thì làm cha vẫn là "nghề" khó khăn nhất cuộc đời.

Nếu nhìn vào gia đình Bill Gates, người ta dễ dàng thấy một khuôn mẫu giáo dục kiểu Mỹ điển hình nhưng vô cùng nghiêm khắc: Đề cao sự tự lập, giới hạn thừa kế và tôn trọng tri thức. Sinh năm 1955, cả đời cặm cụi với những dòng code và chiến lược kinh doanh để xây dựng đế chế Microsoft, Bill Gates luôn muốn các con mình hiểu giá trị của lao động.

Ông và vợ cũ Melinda đã từng cấm các con dùng điện thoại trước năm 14 tuổi, bắt buộc chúng hoàn thành việc học tại trường tư thục Lakeside danh tiếng. Với hai người con đầu, công thức này dường như hoàn hảo. Cô chị cả Jennifer (sinh năm 1996) êm đềm trở thành một bác sĩ nhi khoa, kết hôn với chàng vận động viên cưỡi ngựa người Ai Cập và sống cuộc đời kín tiếng, cống hiến.

Cậu hai Rory (sinh năm 1999) lại càng trầm lặng hơn, sở hữu hai tấm bằng từ Đại học Chicago và giấu mình kỹ lưỡng trong tháp ngà học thuật. Nhìn họ, Bill Gates có thể mỉm cười hài lòng. Nhưng đến cô út Phoebe (sinh năm 2002), mọi thứ dường như bắt đầu "trật nhịp".

Phoebe Gates rực rỡ, xinh đẹp và mang trong mình cái tôi của thế hệ Gen Z đầy nổi loạn. Tốt nghiệp Stanford năm 2024, nhưng con đường cô chọn không phải là phòng thí nghiệm hay những văn phòng luật sư khô khan, mà là ánh đèn flash của các sự kiện thời trang và mạng xã hội. Cô thân thiết với những ngôi sao giải trí, giao du với "công chúa tuyết" Cốc Ái Lăng và nuôi mộng khởi nghiệp theo cách riêng.

Câu chuyện Phoebe muốn bỏ học để kinh doanh giống bố ngày xưa từng là đề tài tranh luận gay gắt trong nhà, và chỉ dưới sự kiên quyết của Bill, cô mới chịu lấy cho xong tấm bằng đại học. Nhưng vừa ra trường, cô đã lao ngay vào thương trường với "Phia" - một nền tảng mua sắm thời trang tích hợp AI. Dĩ nhiên, với cái mác "con gái Bill Gates", việc gọi vốn 8 triệu USD rồi 30 triệu USD, đẩy định giá công ty lên 180 triệu USD nghe có vẻ dễ dàng. Nhưng đằng sau những con số hào nhoáng ấy là bao lời xì xào của dư luận về việc "dựa hơi" cha, và cả nỗi lo của chính Bill Gates: Liệu con gái mình có đang đi quá nhanh so với năng lực thực sự?

Không chỉ chuyện sự nghiệp, đường tình duyên của cô út cũng khiến ông bố 70 tuổi phải "đau đầu". Phoebe yêu nhanh, yêu cuồng nhiệt và cũng... thay người yêu khá nhanh. Từ mối tình ồn ào với chàng trai da màu Robert Ross vấp phải sự phân biệt chủng tộc của cư dân mạng, đến chuyện tình ngắn ngủi với Arthur Donald – cháu ngoại của huyền thoại Paul McCartney, và mới đây nhất là màn tái hợp với tình cũ thời trung học Chaz Flynn.

Mỗi lần con gái công khai người mới, là một lần Bill Gates lại thấy tên mình và con gái xuất hiện trên khắp các mặt báo với đủ lời bình phẩm. Là một người cha, dù tư tưởng có tân tiến đến đâu, việc chứng kiến đời tư của con gái bị mang ra mổ xẻ chưa bao giờ là điều dễ chịu. Sự thay đổi chóng mặt của Phoebe trái ngược hoàn toàn với sự trầm ổn, "ăn chắc mặc bền" mà Bill Gates theo đuổi cả đời.

Đỉnh điểm của sự lo lắng có lẽ đến từ việc Phoebe đôi khi "vô tư" quá mức. Tháng 5/2025, trong một lần tham gia podcast "Call Her Daddy", cô nàng đã buột miệng tiết lộ cha mình mắc hội chứng Asperger – một dạng tự kỷ chức năng cao gây khó khăn trong giao tiếp xã hội. Cô kể lại việc cha không biết cách cư xử khi cô dẫn bạn trai về nhà. Dù có thể Phoebe chỉ muốn chia sẻ một góc nhìn đời thường, nhưng việc công khai hồ sơ sức khỏe tâm thần của một nhân vật tầm cỡ như Bill Gates mà chưa có sự xác nhận chính thức từ ông là một sự xâm phạm quyền riêng tư khá nghiêm trọng. Câu chuyện này đã tạo nên một làn sóng tranh cãi, khiến hình ảnh gia đình Gates vốn được giữ gìn cẩn thận bấy lâu nay bỗng chốc trở nên xáo trộn.

Bill Gates từng tuyên bố sẽ quyên góp phần lớn tài sản cho quỹ từ thiện và mỗi người con chỉ nhận được một phần rất nhỏ (khoảng 10 triệu USD hoặc dưới 1% tài sản). Với người thường, đó là con số khổng lồ, nhưng với lối sống thượng lưu, di chuyển bằng chuyên cơ và "dát" hàng hiệu mà Phoebe đang theo đuổi, số tiền đó chẳng thấm vào đâu. Cô buộc phải tự mình kiếm tiền để duy trì đẳng cấp. Đó vừa là động lực, nhưng cũng là áp lực khổng lồ đẩy cô gái trẻ lao vào những cuộc đua danh vọng mà chưa chắc đã có sự chuẩn bị kỹ càng.

Nhìn Bill Gates ở tuổi 70, vẫn miệt mài với các dự án y tế toàn cầu, vẫn đau đáu chuyện biến đổi khí hậu, nhưng khi trở về nhà, ông cũng chỉ là một người cha già với những nỗi lo rất đời thường. Ông lo con gái vấp ngã, lo con bị hào quang ảo làm lóa mắt, và lo cả những lời nói vô tư của con làm tổn thương chính gia đình mình. Thế mới thấy, tiền bạc có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề, nhưng việc nuôi dạy một đứa con trưởng thành, hiểu chuyện và tìm được hạnh phúc thật sự thì tiền núi cũng đành bất lực. Phoebe có thể là niềm tự hào về nhan sắc và sự năng động, nhưng cũng là "bài toán khó" nhất mà Bill Gates chưa tìm ra lời giải trọn vẹn ở tuổi xế chiều.