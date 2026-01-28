Sau thành công năm 2025, thị trường rạp chiếu Việt Nam năm nay có những chuyển động đáng chú ý. Không còn chỉ trông chờ vào vài hiện tượng phòng vé đơn lẻ, bức tranh điện ảnh trong nước đang ngày càng phong phú với khoảng 70 phim đã và sẽ ra mắt. Các dự án hiện nay đều có chiến lược bài bản từ giai đoạn công bố, chuẩn bị sản xuất, phát hành, truyền thông... Tất cả tạo nên kỳ vọng về một năm “đủ lượng, đủ sắc” cho phim Việt.

Ngay từ những tháng đầu năm, một số tác phẩm Việt đã kịp ghi dấu ấn nhất định tại phòng vé cũng như trong đời sống khán giả. Thiên đường máu, Con kể ba nghe... không phải là những cú bùng nổ doanh thu, nhưng lại cho thấy sự ổn định về chất lượng và khả năng tiếp cận người xem.

Trấn Thành tiếp tục gia nhập đường đua phim Tết với "Thỏ ơi!!" gây chú ý.

Tâm điểm chú ý của thị trường 2026 tiếp tục dồn vào mùa phim Tết là thời điểm được coi là “vụ mùa” lớn nhất của điện ảnh Việt. Năm nay, danh sách phim công bố ra rạp dịp Tết khá dày, với nhiều dự án được đầu tư quy mô, hướng tới nhóm khán giả gia đình: Thỏ ơi!!, Báu vật trời cho, Nhà ba tôi một phòng, Mùi phở, Nhà mình đi thôi. Dù mỗi phim theo đuổi một màu sắc khác nhau, từ gia đình, hài hước đến cảm xúc đời thường, điểm chung là chiến lược tiếp cận khán giả đại chúng, dễ xem, phù hợp không khí sum vầy đầu năm. Việc nhiều nhà sản xuất mạnh dạn đầu tư cho phim Tết cho thấy niềm tin vào sức mua của thị trường, đồng thời phản ánh sự chuyên nghiệp hơn trong khâu lên kế hoạch phát hành. Thay vì trông chờ yếu tố may rủi, các dự án Tết 2026 được chuẩn bị sớm, truyền thông bài bản, qua đó hứa hẹn mức doanh thu khả quan nếu chất lượng nội dung đáp ứng kỳ vọng.

Khả Như trở lại với phim kinh dị "Quỷ nhập tràng" phần 2.

Không chỉ sôi động ở các phim đã và sắp ra rạp, năm 2026 còn ghi nhận số lượng lớn dự án mới công bố thông tin sản xuất. Đáng chú ý, bức tranh thể loại trở nên phong phú hơn so với vài năm trước.

Ở mảng kinh dị là thể loại từng khuynh đảo phòng vé, hàng loạt cái tên xuất hiện như Heo năm móng, Ốc mượn hồn, Quỷ nhập tràng 2... Bên cạnh đó là những dự án mang màu sắc tâm lý, tình cảm hoặc pha trộn yếu tố xã hội như Cám ơn người đã thức cùng tôi, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu, Sợi chỉ đỏ.

Đặc biệt, dòng phim lịch sử và giả tưởng lịch sử tiếp tục được thử sức với Hộ linh tráng sĩ, Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim hay Madame Thanh Sắc. Dù đây vẫn là “địa hạt khó” của phim Việt do yêu cầu cao về bối cảnh, phục trang và kịch bản, việc các nhà làm phim tiếp tục muốn dấn thân cho thấy mong muốn mở rộng biên độ sáng tạo, thay vì chỉ an toàn với những công thức quen thuộc. Những yếu tố văn hóa nguồi cội vẫn luôn có sức sống lâu bền trong dòng chảy phim hiện đại.

Lâm Thanh Mỹ, Lê Khánh, Vân Sơn góp mặt trong "Đại tiệc trăng máu".

Song song với các dự án đã công bố khá rõ ràng, thị trường 2026 vẫn còn không ít “ẩn số” với lượng thông tin hạn chế. Thơ tình gửi ma sơ, Sức bật trái tim, Unbox hay Lật mặt 9... mới chỉ xuất hiện ở mức độ tên gọi hoặc thông báo ban đầu. Trong đó, Lật mặt 9 thu hút sự chú ý đặc biệt bởi thương hiệu đã được khẳng định qua nhiều phần trước do nghệ sĩ Lý Hải giữ vai trong đạo diễn, biên kịch.

Một điểm đáng chú ý khác của điện ảnh Việt năm 2026 là sự trở lại của một số nhà sản xuất từng ghi dấu ấn trên thị trường trước đây. Dự án Tài do Mỹ Tâm sản xuất, Mai Tài Phến làm đạo diễn đánh dấu sự hợp tác trên màn ảnh sau 7 năm từ phim Chị trợ lý của anh. Trong khi đó, Đại tiệc trăng máu là thương hiệu từng tạo hiệu ứng phòng vé mạnh mẽ tiếp nối từ Tiệc trăng máu năm 2020. Đạo diễn Võ Thạch Thảo và Thái Hòa, Hồng Ánh tái hợp trên màn ảnh rộng với dự án phim Anh Hùng. Điều này góp phần tạo thế cân bằng giữa những gương mặt mới và các nhà làm phim dày dạn kinh nghiệm, giúp bức tranh điện ảnh Việt 2026 vừa có tính kế thừa, vừa mở ra không gian cạnh tranh về chất lượng. Ở góc độ thị trường, sự xuất hiện các bộ phim này cho thấy năm 2026 còn là thời điểm các thương hiệu và ekip từng thành công quay lại “thử lửa”. Điều này góp phần tạo nên sự đối sánh rõ rệt giữa kinh nghiệm và đổi mới yếu tố được xem là then chốt để điện ảnh Việt duy trì sức hút bền vững.

Mai Tài Phến lần đầu đảm nhiệm vai trò đạo diễn, biên kịch, diễn viên chính trong bộ phim "Tài" do Mỹ Tâm đầu tư sản xuất.

Nhìn tổng thể, rạp phim Việt năm 2026 đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Cơ hội đến từ sự đa dạng thể loại, số lượng phim tăng và tâm lý khán giả dần cởi mở hơn với tác phẩm nội địa. Trong khi đó, thách thức nằm ở chất lượng kịch bản, khả năng tạo khác biệt và áp lực cạnh tranh trực tiếp với các bom tấn quốc tế.

Dù vậy, việc thị trường liên tục có dự án mới, được đầu tư nghiêm túc, cho thấy điện ảnh Việt đang từng bước tích lũy nội lực. Nếu các nhà làm phim giữ được sự tỉnh táo, không chạy theo trào lưu ngắn hạn, năm 2026 có thể trở thành một cột mốc đáng nhớ không chỉ vì doanh thu, mà bởi sự trưởng thành dần của phim Việt trong lòng khán giả.