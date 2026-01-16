Việc tìm cách cải thiện ham muốn tình dục là điều không hiếm gặp. Dù các loại thuốc điều trị như Viagra có thể giúp nam giới cải thiện khả năng cương nhưng nhiều người vẫn ưu tiên lựa chọn các giải pháp tự nhiên vì dễ tiếp cận và được cho là ít gây tác dụng phụ hơn.

Các nghiên cứu cho thấy một số thực phẩm có thể hỗ trợ tăng ham muốn, đồng thời cải thiện rối loạn chức năng sinh lý ở mức độ nhất định.

7 thực phẩm được ví như "viagra tự nhiên"

Theo Healthline , có 7 thực phẩm, thảo dược thường được nhắc tới nhiều nhất khi nói về "viagra tự nhiên", đặc biệt có lợi cho nam giới.

1. Bạch tật lê

Bạch tật lê (Ảnh minh họa).

Bạch tật lê là loại cây thân thảo nhỏ, phần rễ và quả được sử dụng phổ biến trong y học cổ truyền Trung Hoa và Ayurveda. Các nghiên cứu trên người cho thấy bạch tật lê có khả năng cải thiện ham muốn ở cả nam và nữ.

2. Củ maca

Maca là một loại củ có nguồn gốc từ Peru, từ lâu đã được sử dụng để tăng khả năng sinh sản và ham muốn. Một nghiên cứu kéo dài 12 tuần cho thấy khoảng 42% nam giới dùng 1.500 - 3.000mg củ maca mỗi ngày có ham muốn tăng lên rõ rệt. Tổng hợp nhiều nghiên cứu khác cũng cho thấy củ maca có thể đóng vai trò như một chất kích thích ham muốn tự nhiên và có tiềm năng hỗ trợ rối loạn cương ở mức độ nhẹ.

Ngoài ra, củ maca còn được ghi nhận có thể giúp cải thiện tình trạng suy giảm ham muốn ở người dùng thuốc chống trầm cảm.

3. Hồng sâm

Hồng sâm (Ảnh minh họa).

Hồng sâm được nhiều nghiên cứu ghi nhận có tác dụng hỗ trợ sinh lý. Một tổng quan nghiên cứu cho thấy hồng sâm giúp cải thiện kích thích tình dục ở phụ nữ trong giai đoạn mãn kinh.

Với nam giới, hồng sâm có thể thúc đẩy sản sinh nitric oxide - chất giúp tăng lưu thông máu và làm giãn cơ trơn ở "cậu nhỏ", từ đó hỗ trợ khả năng cương.

4. Cỏ cà ri

Cỏ cà ri được cho là có khả năng hỗ trợ sinh lý thông qua việc tham gia vào quá trình sản xuất hormone sinh dục như testosterone và estrogen. Một nghiên cứu kéo dài 12 tuần cho thấy nam giới trung niên và cao tuổi dùng 600mg chiết xuất cỏ cà ri mỗi ngày có sự cải thiện chức năng sinh lý và nồng độ testosterone.

5. Nhụy hoa nghệ tây (saffron)

Nhụy hoa nghệ tây được ví là viagra tự nhiên (Ảnh minh họa).

Nhụy hoa nghệ tây không chỉ là gia vị mà còn được sử dụng như chất hỗ trợ sinh lý, đặc biệt ở những người đang dùng thuốc chống trầm cảm. Một số nghiên cứu cho thấy nhụy hoa nghệ tây giúp cải thiện rối loạn chức năng tình dục liên quan đến thuốc chống trầm cảm.

6. Bạch quả

Một số nghiên cứu cho rằng bạch quả có thể hỗ trợ sinh lý nhờ làm tăng nitric oxide trong máu, từ đó cải thiện lưu thông máu. Tác dụng này dường như rõ rệt hơn ở những người có vấn đề về tim mạch hoặc suy giảm sản xuất nitric oxide. Khi kết hợp với các hoạt chất khác như kẽm, bạch quả được ghi nhận có thể cải thiện ham muốn và chức năng tình dục.

7. Socola đen

Socola đen tốt cho nam giới (Ảnh minh họa).

Socola đen rất giàu L-citrulline. Đây là một axit amin tự nhiên, khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành L-arginine - tiền chất của nitric oxide, giúp giãn mạch và tăng lưu lượng máu.

Một nghiên cứu nhỏ trên nam giới bị rối loạn cương nhẹ cho thấy việc bổ sung 1,5g L-citrulline mỗi ngày giúp cải thiện triệu chứng. Một số nghiên cứu khác cho thấy L-citrulline khi kết hợp với các hoạt chất chống oxy hóa hoặc thuốc điều trị có thể cải thiện độ cứng và khả năng duy trì cương dương.

Ngoài socola đen, L-citrulline còn có nhiều trong dưa hấu và các loại hạt.

Các nghiên cứu về những thực phẩm và thảo dược hỗ trợ sinh lý hiện nay vẫn còn nhiều giới hạn, kết quả chưa hoàn toàn thống nhất và phần lớn chưa đủ cơ sở để thay thế phương pháp điều trị y khoa. Việc tự ý sử dụng, dùng sai liều hoặc kết hợp nhiều loại cùng lúc có thể tiềm ẩn nguy cơ tác dụng phụ và tương tác thuốc. Do đó, người dùng nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y tế trước khi sử dụng, đặc biệt với những người đang điều trị bệnh nền hoặc dùng thuốc thường xuyên.

Nguồn: Healthline