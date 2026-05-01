Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường tự tin rằng mình là người sống sạch sẽ. Thế nhưng, có rất nhiều hành vi nhìn bề ngoài thì có vẻ vệ sinh, nhưng thực tế lại cực kỳ mất vệ sinh! Những thói quen nhỏ này ít người để ý tới, nhưng chúng lại đang âm thầm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta.

Bản thân tôi cũng mới biết gần đây rằng những hành động này không hề sạch sẽ mà còn khá luộm thuộm. Dưới đây là những "thói quen xấu" đó, hãy cùng xem bạn có mắc phải lỗi nào không nhé!

1. Ngủ dậy là gấp chăn màn ngay lập tức

Nhiều người có thói quen từ nhỏ là vừa bước xuống giường đã gấp chăn màn vuông vức. Chúng ta cứ ngỡ đó là nếp sống ngăn nắp, nhưng thực tế, việc này lại tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi.

Lý do: Khi ngủ, cơ thể tiết ra mồ hôi và các tế bào da chết. Nếu gấp chăn ngay, hơi ẩm và vi khuẩn sẽ bị giữ lại bên trong.

Cách làm đúng: Sau khi thức dậy, hãy mở cửa sổ, trải phẳng chăn ra để thông gió và bay bớt mùi. Sau khoảng 10 phút hãy gấp lại.

2. Uống trực tiếp từ lon nước

Rất nhiều người (trong đó có tôi trước đây) khi uống nước ngọt dạng lon thường bật nắp là tu trực tiếp. Chúng ta thường nghĩ những người dùng giấy lau miệng lon trước khi uống là "điệu đà", nhưng sự thật là các lon nước này bám rất nhiều bụi bẩn và vi khuẩn trong quá trình vận chuyển.

Cách làm đúng: Luôn lau sạch phần miệng lon trước khi mở nắp để tránh đưa vi khuẩn vào cơ thể.

3. Mang điện thoại vào nhà vệ sinh

Việc vừa đi vệ sinh vừa lướt điện thoại đã trở thành thói quen của đại đa số hiện nay. Tuy nhiên, trong quá trình đi vệ sinh, vô số vi khuẩn và bụi bẩn sẽ phát tán trong không khí và bám trực tiếp lên bề mặt điện thoại.

Hệ quả: Dù bạn có rửa tay sạch đến đâu, vi khuẩn vẫn còn nằm trên điện thoại. Khi bạn nghe máy hay sử dụng sau đó, vi khuẩn sẽ truyền sang da mặt và tay.

Lời khuyên: Tốt nhất không mang điện thoại vào WC. Nếu lỡ mang theo, hãy dùng khăn giấy ướt khử khuẩn lau sạch bề mặt điện thoại sau khi ra ngoài.

4. Rửa thịt sống trực tiếp dưới vòi nước

Nhiều người có thói quen cho miếng thịt sống dưới vòi nước xả mạnh để rửa. Việc này khiến tia nước bắn tung tóe, kéo theo vi khuẩn và ký sinh trùng (như Salmonella) từ thịt sống bám lên thớt, bồn rửa và các dụng cụ ăn uống xung quanh.

Cách làm đúng: Cho thịt vào một cái chậu/tô chứa nước để ngâm khoảng 30 phút cho ra hết máu thừa, sau đó rửa nhẹ nhàng 2-3 lần là sạch.

5. Xả bồn cầu không đậy nắp

Sự khác biệt giữa việc đậy nắp và mở nắp khi xả nước là rất lớn. Nếu mở nắp, luồng không khí khi xả nước sẽ cuốn theo vi khuẩn và các hạt chất thải li ti bắn ra xa, bám vào mọi ngóc ngách trong phòng tắm.

Cách làm đúng: Luôn đậy nắp bồn cầu trước khi nhấn nút xả nước.

6. Không thay khăn lau bát đĩa/khăn bếp định kỳ

Nếu bạn dùng một chiếc khăn lau từ tháng này qua tháng nọ, bạn không phải đang làm sạch mà là đang "phết" vi khuẩn đi khắp nhà.

Cách làm đúng: Nên thay khăn lau mới sau mỗi nửa tháng. Các dụng cụ khác như chổi, cây lau nhà cũng cần được vệ sinh, khử trùng thường xuyên và thay mới sau 6 tháng đến 1 năm.

7. Ngâm bát đĩa trong nước rửa chén

Nhiều người tin rằng ngâm bát đĩa thật lâu trong dung dịch nước rửa chén sẽ giúp sạch hơn. Thực tế, hóa chất trong nước rửa chén dễ thẩm thấu hoặc để lại dư lượng trên bề mặt bát đĩa, rất khó rửa sạch hoàn toàn và gây hại cho sức khỏe.

Cách làm đúng: Cho nước rửa chén vào miếng bọt biển, cọ rửa trực tiếp và xả sạch dưới vòi nước chảy. Sau khi rửa, hãy để bát đĩa ở nơi khô thoáng cho ráo nước hoàn toàn.

Những thói quen trên rất phổ biến, nhưng nếu bạn không coi trọng chúng, chúng có thể gây hại cho sức khỏe lâu dài. Nếu thấy mình có "trúng" cái nào, hãy thay đổi ngay bạn nhé!