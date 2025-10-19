7 thói quen giúp nhà sạch như lau như li, không tốn một giọt mồ hôi dọn dẹp

Nhiều gia đình thường cảm thấy nhà cửa bừa bộn dù luôn chăm chỉ dọn dẹp. Thực tế, vấn đề không phải ở việc bạn có chịu lau dọn hay không mà nằm ở những thói quen sinh hoạt hằng ngày và cách sắp xếp cuộc sống. Một ngôi nhà gọn gàng bắt nguồn từ những thói quen đúng đắn, từ cách mọi người trong gia đình sinh hoạt và quản lý đồ đạc. Dưới đây là 7 thói quen cốt lõi giúp bạn giải quyết tận gốc tình trạng bừa bộn.

1. Xác định mục tiêu và kế hoạch dọn dẹp

Trước khi bắt tay vào dọn dẹp, hãy xác định rõ các khu vực cần sắp xếp và mục tiêu cụ thể. Nhiều người thường dọn lung tung, hôm nay dọn chỗ này, mai dọn chỗ kia nhưng kết quả vẫn rối. Giống như viết văn cần lập dàn ý, việc lập kế hoạch sắp xếp nhà cũng giúp bạn phân bổ thời gian và công sức hợp lý, đồng thời cân nhắc thói quen sinh hoạt của các thành viên trong gia đình.

2. Kiểm kê và làm rõ đồ đạc

Không nên nhét đồ mới vào các ngăn kéo hay tủ khi bạn chưa biết chính xác mình có những gì. Ví dụ, bạn vẫn giữ các tờ hướng dẫn sử dụng của thiết bị đã hỏng, sau đó lại thêm hướng dẫn của đồ mới vào, điều này vừa lãng phí không gian vừa tạo sự lộn xộn. Trước khi sắp xếp, hãy kiểm kê toàn bộ vật dụng, từ tủ quần áo, ngăn kéo cho đến các kệ tủ khác, để hiểu rõ mình đang có gì.

3. Phân loại và bỏ bớt đồ thừa

Sau khi đã kiểm kê, bước quan trọng tiếp theo là phân loại và loại bỏ những món đồ không cần thiết. Quần áo cũ không mặc, đồ lưu niệm hiếm khi dùng hay vật dụng chiếm chỗ nhưng ít giá trị, tất cả nên được cân nhắc để loại bỏ. Ngay cả khi chỉ bỏ một phần nhỏ, không gian sẽ thông thoáng hơn nhiều và việc sắp xếp theo nhóm cũng trở nên dễ dàng.

4. Sự tham gia của cả gia đình

Việc dọn dẹp và sắp xếp sẽ hiệu quả hơn nếu tất cả các thành viên cùng tham gia. Một người làm mà mọi người khác không giữ gìn thì nhà cửa sẽ mãi bừa bộn. Hãy giải thích rõ vị trí từng vật dụng và khuyến khích mọi người cùng dọn dẹp, vừa tăng hiệu quả vừa giúp các thành viên hình thành thói quen sinh hoạt gọn gàng.

5. Sắp xếp và định vị đồ vật

Sau khi phân loại, hãy đặt mọi thứ vào vị trí cố định. Khi nhà cửa đã nhiều đồ, chỉ dựa vào trí nhớ không đủ. Chia các món theo nhóm: quần áo, dụng cụ nhà bếp, sách vở… Sử dụng nhãn dán hoặc đánh dấu cho các vật ít dùng. Nguyên tắc “nhớ tốt không bằng ghi lại” giúp tránh nhầm lẫn và lộn xộn sau này.

6. Vệ sinh và hoàn thiện không gian

Khi mọi thứ đã được sắp xếp, hãy lau dọn tổng thể để loại bỏ bụi bẩn. Lúc này bạn có thể nhận ra những khu vực thường xuyên bẩn và tìm cách cải thiện, ví dụ như lắp tấm chắn bồn rửa để tránh nước bắn ra sàn hay đặt tấm che bụi trên kệ. Vệ sinh cuối cùng nên có sự tham gia của cả gia đình để ai cũng hiểu công việc nhà đòi hỏi sự cẩn thận và duy trì.

7. Duy trì thói quen dọn dẹp

Duy trì thói quen sắp xếp và loại bỏ đồ thừa là bước quan trọng nhất. Hãy thực hiện liên tục trong ít nhất 21 ngày để hình thành thói quen. Khi đã tạo được thói quen này, việc dọn dẹp hằng ngày chỉ là các việc đơn giản như quét sàn, lau bàn, rửa bát hay sắp xếp vật dụng đúng chỗ. Các thiết bị thông minh như robot hút bụi hay máy rửa chén có thể hỗ trợ, nhưng điều cốt lõi vẫn là thói quen của mỗi thành viên.

Khi áp dụng 7 thói quen trên, không gian sống sẽ trở nên gọn gàng và thoải mái hơn. Hãy thử kiểm tra xem gia đình bạn đã thực hiện được bao nhiêu thói quen trong số này và bắt đầu điều chỉnh ngay từ hôm nay.