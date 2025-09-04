Một clip tổng hợp BXH 7 diễn viên phim Việt Nam diễn hay nhất hiện nay trên TikTok đang trở thành tâm điểm bàn tán. Những nhận định trong bảng xếp hạng gây tranh luận gay gắt, khi nhiều thứ hạng bị khán giả đánh giá là thiếu thuyết phục.

BXH gây tranh cãi trên nền tảng TikTok

Người đứng thấp nhất trong BXH này là Phương Anh Đào khi cô bị đánh giá thoại còn sượng, diễn xuất chỉ dừng ở mức khá. Ngược lại, nhiều ý kiến từ cư dân mạng cho rằng nữ diễn viên xứng đáng có vị trí cao hơn. Cô từng gây chú ý với Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè, Bằng Chứng Vô Hình và gần đây là Mai. Sự tinh tế trong biểu cảm, khả năng truyền tải cảm xúc giàu chiều sâu đã giúp Phương Anh Đào khẳng định vị trí đáng kể trong thế hệ diễn viên trẻ của màn ảnh Việt.

Ở vị trí số 6, Trấn Thành được ghi nhận khả năng nhập vai tự nhiên, giàu cảm xúc. Tuy nhiên, bảng xếp hạng cũng cho rằng anh chưa thực sự thuyết phục ở những vai ngầu, nghiêm túc và đôi khi lối diễn còn nặng về hài kịch. Tranh luận nổ ra khi nhiều người nhắc ngay đến Bố Già - vai Ba Sang tuy vẫn có những mảng miếng hài nhưng đầy bi kịch, nhiều tầng cảm xúc đã chứng minh thực lực của Trấn Thành. Ngoài ra, anh cũng từng thử sức với nhiều dạng vai, cho thấy sự biến hóa chứ không hề đóng khung trong hài kịch như nhận định ban đầu.

Nữ nghệ sĩ Việt Hương được xếp ở vị trí số 5 nhờ sự đa dạng trong các vai gần đây như Ma Da, Chị Dâu. Trước kia, cô nổi tiếng với phong cách hài duyên dáng, nhưng giờ đây, Việt Hương đã chứng minh khả năng biến hóa ấn tượng trên màn ảnh rộng. Với sự nghiệp bền bỉ, nhiều dấu ấn, vị trí này ít gây tranh cãi, thậm chí còn được xem là hợp lý để ghi nhận sự nỗ lực làm mới mình của cô.

Trên Việt Hương là Thu Trang - người được cho là có thể cân mọi dạng vai, không ngại phá bỏ hình tượng. Dù vậy, vẫn có ý kiến cho rằng đài từ của cô đôi lúc còn hơi sến. Song, những vai diễn đặc sắc trong Chị Mười Ba, Nắng, Tiệc Trăng Máu, Nụ Hôn Bạc Tỷ,… đều chứng minh khả năng diễn xuất đa dạng và chiều sâu nội tâm của nữ diễn viên. Ở vị trí số 4, Thu Trang nhận được nhiều sự đồng thuận hơn so với các gương mặt khác.

Cái tên gây nhiều tranh cãi nhất chính là Tuấn Trần. BXH ghi nhận anh sở hữu đài từ chắc chắn, nỗ lực trong từng vai diễn, và chính sự tiến bộ này đã đưa Tuấn Trần lên vị trí số 3. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng anh chưa đủ “trình” để vượt trên những tên tuổi khác, nhất là Trấn Thành hay Phương Anh Đào. Dẫu vậy, Tuấn Trần đã để lại dấu ấn rõ nét trong Bố Già, Mai và Mang Mẹ Đi Bỏ, chứng minh sự nghiêm túc và tiềm năng lớn trong sự nghiệp diễn xuất.

Á quân trong BXH này gọi tên nghệ sĩ gạo cội Hồng Đào. Cô nổi bật với lối diễn điềm tĩnh, tinh tế, dễ dàng chạm vào cảm xúc người xem. Trên sân khấu lẫn điện ảnh, Hồng Đào đều mang đến sự đời thường, gần gũi nhưng đầy sức nặng. Gần đây nhất cùng với Tuấn Trần nữ nghệ sĩ lấy đi nhiều nước mắt của khán giả với bộ phim điện ảnh Mang Mẹ Đi Bỏ. Với sự nghiệp trải dài nhiều thập kỷ cùng những vai diễn để đời, vị trí số 2 gần như không vấp phải tranh cãi.

Ngôi vị số 1 thuộc về Thái Hòa - một kết quả được xem là hiển nhiên. Anh được đánh giá là ngôi sao đẳng cấp hàng đầu của phim Việt Nam, vừa là ông hoàng phòng vé vừa là bậc thầy diễn xuất. Thái Hòa có thể khiến khán giả cười ngả nghiêng với Để Mai Tính, Tèo Em, rồi ngay sau đó lại làm họ ngỡ ngàng với những màn biến hóa quá đẳng cấp trong Quả Tim Máu, Địa Đạo hay Tiệc Trăng Máu. Sự biến hóa, diễn xuất tự nhiên và giàu nội lực giúp Thái Hòa giữ vững ngôi vương nhiều gần 20 năm qua, không ai dám tranh luận.