Những ngày này, Ninh Dương Lan Ngọc đang tất bật chuẩn bị cho fan meeting đầu tiên trong sự nghiệp sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên liên tục cập nhật hình ảnh tập luyện, hé lộ không khí hậu trường cùng những người bạn, đồng nghiệp sẽ góp mặt trong sự kiện đặc biệt. Thế nhưng, thay vì chỉ chia sẻ những khoảnh khắc nghiêm túc trên sàn tập, Lan Ngọc lại khiến người hâm mộ bật cười với loạt ảnh tự nhận mình là "paparazzi", chuyên đi săn những khoảnh khắc bất ngờ của các khách mời.

Cụ thể, nữ diễn viên đăng tải một chuỗi hình ảnh hậu trường với cách vô cùng hài hước. Từ Lâm Vỹ Dạ, Chi Pu, Ngô Kiến Huy cho đến Diệp Lâm Anh,... được Lan Ngọc chú thích là "nạn nhân" và còn đánh số thứ tự từ 1 đến 7. Khi thì Chi Pu đang nói chuyện, lúc thì Ngô Kiến Huy tập trung đến mức quên kiểm soát cơ mặt,... đều lọt vào ống kính của Lan Ngọc.

Không chỉ chụp lén đồng nghiệp, Lan Ngọc còn tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc selfie, tạo dáng nhí nhố cùng mọi người. Những bức ảnh mang màu sắc hậu trường chân thực, không quá trau chuốt nhưng lại thể hiện rõ bầu không khí vui vẻ. Người hâm mộ còn trêu đùa từ đây đến ngày diễn ra fan meeting, số nạn nhân của Lan Ngọc khó có thể dừng ở con số 7.

Những nạn nhân bất đắc dĩ của Lan Ngọc

Những khoảnh khắc tập trung luyện tập bất ngờ trở thành "content" cho nữ diễn viên

Những khoảnh khắc hậu trường cho thấy không khí vui vẻ giữa Lan Ngọc và các khách mời, dù ai cũng đang tất bật với lịch trình riêng nhưng vẫn hỗ trợ hết mình cho "ngọc nữ màn ảnh"

Fan meeting lần này có ý nghĩa đặc biệt với Lan Ngọc khi đây là buổi gặp gỡ người hâm mộ đầu tiên trong sự nghiệp của cô. Sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 21/11 tại Nhà hát Bến Thành, TP.HCM. Dàn khách mời được công bố có nhiều gương mặt thân thiết với nữ diễn viên như Chi Pu, Ngô Kiến Huy, Lâm Vỹ Dạ, Steven Nguyễn, Kỳ Duyên, Quốc Anh cùng các thành viên nhóm LUNAS.

Thời gian gần đây, Ninh Dương Lan Ngọc cũng liên tục trở thành tâm điểm chú ý nhờ những hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Sau khoảng 4 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, nữ diễn viên chính thức trở lại với Chị Chị Em Em 3. Bên cạnh điện ảnh, Lan Ngọc tiếp tục duy trì sức hút trên truyền hình khi tham gia Running Man Vietnam mùa 4. Những màn tung hứng hài hước, năng lượng hoạt bát và khả năng nhập cuộc trong các thử thách giúp cô được khán giả yêu thích nhiều hơn.

Sự trở lại với điện ảnh sau 4 năm vắng bóng giúp tên tuổi của Lan Ngọc tiếp tục được phủ sóng

Sinh năm 1990, Ninh Dương Lan Ngọc bắt đầu được công chúng chú ý rộng rãi sau vai Nương trong bộ phim Cánh Đồng Bất Tận. Vai diễn đầu tay trên màn ảnh rộng mang về cho cô giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Cánh Diều Vàng 2010, mở ra bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp. Từ một gương mặt trẻ, Lan Ngọc dần khẳng định khả năng diễn xuất và trở thành cái tên quen thuộc của điện ảnh Việt.

Sau dấu ấn đầu tiên, nữ diễn viên tiếp tục thử sức với nhiều dạng vai và thể loại phim khác nhau. Cô góp mặt trong Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể, Gái Già Lắm Chiêu, Cua Lại Vợ Bầu, Cô Ba Sài Gòn, 1990, Cô Gái Từ Quá Khứ.... Sau gần hai thập kỷ hoạt động, Lan Ngọc được nhiều khán giả ưu ái gọi với danh xưng "ngọc nữ màn ảnh Việt".

Sau gần 2 thập kỷ làm nghề, Lan Ngọc được khán giả ưu ái gọi với danh xưng "ngọc nữ màn ảnh"

Ảnh: FBNV