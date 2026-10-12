7 món đồ thép không gỉ trông rất sang nhưng mua về mới thấy phí tiền: Có thứ dùng vài lần đã muốn cất đi

Nhắc đến thép không gỉ, nhiều người nghĩ ngay đến độ bền, khả năng chống gỉ, dễ lau chùi và vẻ ngoài hiện đại. Từ nồi chảo, hộp đựng thực phẩm cho tới phụ kiện bếp, phòng tắm, ngày càng nhiều món đồ được chuyển sang chất liệu này.

Nhưng một món đồ “trông cao cấp” chưa chắc đã “dùng sướng”.

Thậm chí có những vật dụng rất dễ khiến người mua xuống tiền vì hình ảnh đẹp mắt trên mạng, song sau một thời gian ngắn sử dụng lại bị bỏ xó vì bất tiện hơn những lựa chọn đơn giản trước đó.

Dưới đây là 7 kiểu sản phẩm thép không gỉ nên cân nhắc kỹ trước khi mua.

1. Dây treo bằng cáp thép: Gọn mắt trên ảnh nhưng khó chịu khi dùng thật

Các loại dây treo dạng cáp thép mảnh thường được quảng cáo là giải pháp tối giản cho ban công, bếp hoặc khu vực giặt giũ. Khi không dùng có thể thu gọn, lúc cần lại kéo ra để treo khăn, dụng cụ bếp hoặc quần áo.

Nhìn qua đúng là rất gọn.

Nhưng điểm yếu của kiểu thiết kế này là khả năng chịu tải và giữ độ căng. Khi treo nhiều vật hoặc trọng lượng phân bố không đều, dây rất dễ võng xuống. Đồ vật vì thế trượt dồn về một phía, không còn ngay ngắn như hình quảng cáo.

Sau thời gian dài sử dụng, một số bộ phận khóa hoặc tăng dây cũng có thể lỏng dần.

Nếu mục đích chính là treo đồ thường xuyên, một thanh treo cố định đôi khi lại thực dụng hơn nhiều: chắc chắn, dễ vệ sinh và ít phải điều chỉnh.

2. “Xà phòng thép không gỉ”: Ý tưởng lạ nhưng chưa chắc cần mua riêng

Một trong những sản phẩm gây tò mò nhất là “xà phòng” làm bằng thép không gỉ.

Nó không tạo bọt và cũng không thay thế xà phòng rửa tay. Công dụng được quảng cáo chủ yếu là giúp giảm mùi thực phẩm bám trên tay sau khi sơ chế hành, tỏi, cá hoặc hải sản.

Nghe khá thú vị, lại có ưu điểm là dùng lâu dài.

Nhưng câu hỏi cần đặt ra là: Có nhất thiết phải mua riêng một vật dụng chỉ để làm việc này hay không?

Trong căn bếp vốn đã có rất nhiều bề mặt và đồ dùng bằng thép không gỉ. Với những gia đình không thường xuyên gặp vấn đề về mùi bám tay, món đồ này rất dễ trở thành một sản phẩm “mua vì thấy lạ” hơn là một vật dụng thật sự cần thiết.

Đây cũng là kiểu mua sắm quen thuộc: sản phẩm không hẳn vô dụng, nhưng nhu cầu sử dụng quá thấp để đáng chi tiền.

3. Giá treo xà phòng nam châm: Đẹp lúc đầu, phiền về sau

Giá treo xà phòng bằng nam châm là một ý tưởng khá thông minh.

Thay vì để bánh xà phòng nằm trong khay và bị đọng nước, sản phẩm sử dụng một miếng kim loại gắn vào bánh xà phòng rồi hút lên giá treo. Nhờ vậy, xà phòng khô nhanh hơn và khu vực bồn rửa trông gọn hơn.

Vấn đề thường xuất hiện sau một thời gian sử dụng.

Phần kim loại cắm trực tiếp vào bánh xà phòng luôn tiếp xúc với nước và độ ẩm. Nếu chất lượng vật liệu không tốt hoặc lớp hoàn thiện xuống cấp, nó có thể xuất hiện dấu hiệu oxy hóa, đổi màu hay bám cặn.

Ngoài ra, khi bánh xà phòng mềm dần, miếng kim loại đôi lúc cũng dễ tuột ra.

Nếu chỉ cần mục tiêu giúp xà phòng ráo nước, một chiếc túi lưới hoặc khay thoát nước đơn giản có thể ít đẹp mắt hơn nhưng lại dễ sử dụng và dễ thay thế hơn.

4. Đá viên bằng thép không gỉ: Không làm loãng đồ uống nhưng cũng không tiện như tưởng tượng

Đá viên thép không gỉ thường được quảng cáo cho người thích cà phê, cocktail hoặc các loại đồ uống cần làm lạnh nhưng không muốn đá tan làm nhạt vị.

Chỉ cần đặt chúng trong ngăn đông rồi thả vào cốc khi cần. Nghe rất hợp lý, nhưng trải nghiệm thực tế chưa chắc thoải mái.

Khả năng làm lạnh của chúng phụ thuộc vào kích thước, thời gian làm đông và số lượng sử dụng. Muốn đồ uống lạnh nhanh, người dùng thường phải cho nhiều viên cùng lúc, khiến chiếc cốc nặng lên đáng kể.

Một vấn đề khác là những viên kim loại khá cứng. Khi nghiêng cốc uống, chúng có thể trượt về phía miệng cốc và va vào răng, tạo cảm giác không dễ chịu.

Sau khi dùng lại phải rửa, lau khô rồi cho trở lại ngăn đông.

Với phần lớn gia đình, đá nước thông thường vẫn đơn giản và tiện hơn. Nếu sợ đồ uống bị loãng, có thể làm đá từ chính loại đồ uống đó.

5. Thớt thép không gỉ: Dễ vệ sinh nhưng trải nghiệm cắt thái không phải ai cũng chịu được

Ưu điểm của thớt thép không gỉ khá rõ: bề mặt không hút nước như một số vật liệu xốp, dễ rửa sạch và không có nguy cơ nứt mốc theo cách thường thấy ở những chiếc thớt sử dụng lâu ngày trong môi trường ẩm.

Nhưng vật liệu tốt không có nghĩa là phù hợp với mọi thao tác.

Điểm gây khó chịu lớn nhất chính là cảm giác dao tiếp xúc trực tiếp với kim loại. Tiếng va chạm phát ra khi thái rau, thịt có thể khá chói tai.

Bề mặt cứng cũng tạo cảm giác khác hẳn so với thớt gỗ hoặc thớt nhựa chuyên dụng.

Với những người thường xuyên nấu ăn, sự thoải mái khi sơ chế thực phẩm quan trọng hơn rất nhiều so với vẻ ngoài đẹp mắt của chiếc thớt.

Vì vậy, không nên chọn thớt chỉ dựa trên tiêu chí “không gỉ” hay “dễ rửa”. Cần cân nhắc cả độ ổn định, cảm giác khi cắt thái và khả năng bảo vệ lưỡi dao.

6. Dụng cụ ép tỏi: Ép nhanh một phút, rửa mất vài phút

Máy hoặc kẹp ép tỏi bằng thép không gỉ là món đồ rất dễ khiến người yêu nấu ăn muốn mua. Chỉ cần cho vài tép tỏi vào, bóp mạnh là có ngay tỏi nghiền nhỏ. Không cần dao, không cần băm.

Nhưng đây cũng là một trong những dụng cụ dễ bị bỏ xó nhất nếu thói quen nấu ăn không phù hợp.

Nếu cần ép nhiều tỏi, người dùng phải lặp lại thao tác nhiều lần. Với một số loại kẹp có tay cầm ngắn hoặc cơ cấu ép nặng, dùng lâu khá mỏi tay.

Phiền hơn là lúc vệ sinh.

Tỏi thường mắc vào những lỗ nhỏ trên mặt ép. Nếu không rửa ngay, phần bã khô lại rất khó lấy ra, thậm chí phải dùng bàn chải hoặc tăm để làm sạch từng khe.

Vì vậy, với người chỉ sử dụng một vài tép tỏi mỗi bữa, đập dập rồi băm bằng dao đôi khi còn nhanh hơn cả quá trình lấy dụng cụ ra, ép, rửa và cất lại.

7. Sản phẩm thép không gỉ giá quá rẻ: Đây mới là khoản tiền không nên tiết kiệm

So với sáu món phía trên, vấn đề của nhóm sản phẩm này nghiêm trọng hơn.

Thị trường hiện có rất nhiều hộp đựng thực phẩm, cốc, bát, thìa, bình nước hoặc dụng cụ nấu ăn được quảng cáo với những cụm từ như “inox 304”, “inox 316”, “thép không gỉ cao cấp”.

Nhưng người mua không nên chỉ nhìn vào vài con số được dập trên bề mặt sản phẩm rồi mặc nhiên tin rằng chất lượng đã được đảm bảo.

Đặc biệt với những món đồ tiếp xúc trực tiếp với thức ăn, đồ uống hoặc nhiệt độ cao, nguồn gốc và chất lượng vật liệu đáng quan tâm hơn nhiều so với vẻ ngoài bóng đẹp.

Khi mua, nên ưu tiên sản phẩm có nhà sản xuất, nhà phân phối và thông tin vật liệu rõ ràng; có hướng dẫn sử dụng, phạm vi tiếp xúc thực phẩm và các chứng nhận hoặc tiêu chuẩn phù hợp với thị trường nơi sản phẩm được bán.

Cũng nên thận trọng với những món được quảng cáo là vật liệu cao cấp nhưng giá rẻ bất thường.

Riêng những bộ dung dịch thử inox được bán trên mạng cũng chỉ nên xem là công cụ tham khảo, không phải cách duy nhất để kết luận chính xác thành phần của một sản phẩm.

Đừng mua một món đồ chỉ vì hai chữ “cao cấp”

Thép không gỉ không phải là vật liệu có vấn đề. Ngược lại, đây là chất liệu rất hữu ích nếu được sử dụng đúng chỗ và sản xuất đúng tiêu chuẩn.

Điều đáng nói nằm ở cách chúng ta mua sắm.

Nhiều sản phẩm được làm bằng thép không gỉ đơn giản vì chất liệu này tạo cảm giác hiện đại, sạch sẽ và đắt tiền. Nhưng nếu đổi lấy việc sử dụng phức tạp hơn, vệ sinh mất công hơn hoặc công năng chỉ dùng vài lần mỗi tháng thì cái gọi là “cao cấp” cũng không còn nhiều ý nghĩa.

Trước khi mua một món đồ gia dụng mới, có thể tự hỏi 3 câu rất đơn giản: Tôi sẽ dùng nó bao nhiêu lần một tuần? Nó có thực sự giải quyết một vấn đề đang tồn tại trong nhà không? Và món đồ tôi đang có liệu đã đủ dùng chưa?

Nếu câu trả lời còn lưỡng lự, tốt nhất nên để món đồ ấy lại trên kệ.

Bởi trong nhà, thứ dễ trở thành lãng phí nhất đôi khi không phải món đồ rẻ tiền, mà chính là món nhìn rất đẹp, rất hiện đại nhưng cuối cùng chẳng mấy khi được dùng.