7 mẹo cực hay để dao làm bếp của bạn lúc nào cũng sắc bén như mới

Dao làm bếp là công cụ quan trọng bậc nhất trong bếp của bạn. Bạn sẽ cần chúng để có thể sáng tạo nên bất kỳ món ăn nào bạn nghĩ đến, nhưng thông thường, tuổi thọ của dao thường không cao, vậy làm cách nào để có thể tiết kiệm cho chiếc ví của bạn với số tiền mua dao hàng năm? Dưới đây chính là 7 mẹo giúp bạn có thể sử dụng dao "dài lâu" mà vẫn "sắc" như ngày mới mua.

1. Không rửa bằng nước rửa chén

Điều này là do dao có thể bị trầy, xước do tiếp xúc với các dụng cụ nhà bếp khác trong quá trình rửa, hay có thể bị xỉn màu do các chất hóa học trong nước tẩy rửa, hay thậm chí chúng có thể làm dao bị cong vênh do quá trình sấy khô dưới nhiệt độ cao.

Thay vì dùng nước rửa bát, hãy rửa dao bằng tay và nước nóng với một miếng bọt biển mềm và một loại dầu rửa bát không có chất tẩy rửa mạnh ngay sau khi sử dụng. Sau đó lau khô dao bằng khăn sạch. Nấm mốc có thể phát triển xung quanh khu vực tay cầm hoặc làm hoen gỉ dao nếu dao vẫn bị ẩm.

2. Luôn rửa sạch dao ngay sau khi sử dụng

Lưỡi dao có thể bị xước hoặc các đầu có thể bị cong hoặc mẻ khi bạn để dao ở bồn rửa với một đống bát đĩa và thức ăn bẩn. Vì vậy hãy luôn luôn rửa sạch dao ngay sau khi sử dụng và đặt chúng ở trên mặt bếp nếu bạn cần phải chờ. Bằng cách này, bạn sẽ không bao giờ quên chúng.

3. Sử dụng các công cụ mài thích hợp

Dù có giữ gìn dao cẩn thận như thế nào đi chăng nữa thì sau một thời gian sử dụng, dao cũng sẽ bị "cùn" đi. Do vậy hãy học cách sử dụng các dụng cụ mài dao để sử dụng chúng một cách thích hợp với từng loại dao. Vì nếu bạn không làm đúng cách, thay vì giúp con dao trở nên sắc như mới, thì có thể bạn đã làm mòn đi quá nhiều lớp kim loại hoặc mài không đều nhau dẫn đến dao dễ bị gãy hoặc mẻ.

4. Bảo quản dao của bạn một cách hợp lý bằng chiếc bảng nam châm

Hãy lưu trữ những con dao trong bếp nhà bạn bằng một tấm bảng có gắn nam châm. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm không gian.

Nếu bạn phải bảo quản dao trong ngăn kéo, hãy mua những chiếc bọc lưỡi dao bằng nhựa để bọc chúng lại khi không dùng đến. Cách này sẽ giúp bạn có thể bảo quản lưỡi dao khi bị va đập, hay tránh làm tổn thương tay khi lấy dao ra.

Đặc biệt, tránh để dao cùng với các vật dụng làm bếp khác, vì chúng có thể làm cong, vênh hoặc hỏng lưỡi dao. Những chiếc khay để dao cũng là lựa chọn tương đối tốt, tuy nhiên, cặn bẩn sẽ khó được làm sạch trong các ngăn kéo, và những chất bẩn này có thể chuyển sang lưỡi dao của bạn.

5. Ưu tiên sử dụng thớt gỗ

Thớt gỗ sẽ luôn là sự lựa chọn tốt nhất cho những con dao của bạn. Một số gia đình thường có thói quen thái đồ ngay trên mặt đá granite, xi măng, đá cẩm thạch, kính vì sự tiện lợi, nhưng lại không hề để ý rằng chúng có thể sẽ làm "tổn thọ" đến những con dao đắt tiền của bạn.

Những chiếc thớt nhựa cũng khá thân thiện với những con dao nhà bạn, nhưng chúng lại có thể gây ra vi khuẩn, vì vậy hãy chắc chắn khử trùng nếu bạn có ý định dùng thớt nhựa.

6. Không dùng dao sai mục đích

Đôi khi vì lười thay dao, mà chúng ta dùng dao thái thịt để chặt xương, và tất nhiên hậu quả chính là không cách gì có thể cứu chữa con dao đắt tiền. Do vậy hãy sử dụng dao đúng mục đích của từng loại.

7. Mài dao 6 tháng một lần

Giống như bất kỳ vật gì cũng có hạn sử dụng, dao cũng cần được làm mới 6 tháng một lần bằng cách mài.

Hoặc bạn có thể sẽ biết lúc nào cần mài dao khi dùng dao để cắt lát khoai tây, cà chua hay hành nhưng thấy dao cứ bị trượt hoài. Đó chính là lúc bạn cần mang chúng đi mài để lại có thể sử dụng chúng như lúc mới mua.