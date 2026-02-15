7 mẹo ăn bánh chưng không lo tăng cân, tăng đường huyết được tiết lộ từ chuyên gia dinh dưỡng: Khuyến cáo 3 nhóm người nên thận trọng

Tết đến, bánh chưng là món ăn truyền thống không thể thiếu trên mâm cỗ người Việt. Tuy nhiên, với thành phần chính là gạo nếp, đậu xanh và thịt mỡ, bánh chưng chứa lượng tinh bột và năng lượng khá cao. Nếu ăn không đúng cách, món ăn này có thể khiến cân nặng tăng nhanh, đường huyết cũng tăng vọt, đặc biệt nguy hiểm với người có bệnh nền.

Dưới đây là những mẹo ăn bánh chưng được chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị, giúp thưởng thức trọn vẹn hương vị Tết mà vẫn kiểm soát cân nặng và đường huyết hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

7 mẹo ăn bánh chưng không lo tăng cân, tăng đường huyết

Lựa chọn nhân bánh thông minh để giảm năng lượng

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng (Giám đốc Trung tâm Tư vấn, Phục hồi dinh dưỡng và Kiểm soát béo phì, Viện Dinh dưỡng Quốc gia), thành phần nhân bánh ảnh hưởng lớn đến tổng năng lượng nạp vào cơ thể.

Chuyên gia khuyên nên hạn chế phần thịt mỡ trong bánh chưng, có thể thay thế bằng nhiều đậu xanh hơn hoặc lựa chọn các loại đậu như đậu đen, đậu đỏ để giảm lượng chất béo. Đậu xanh còn được cho là hỗ trợ thải độc gan, đậu đen tốt cho thận, đậu đỏ tốt cho máu.

Việc điều chỉnh thành phần nhân giúp giảm đáng kể lượng chất béo bão hòa, từ đó hạn chế tăng cân và rối loạn mỡ máu.

Kiểm soát khẩu phần trong mỗi bữa ăn

TS Nguyễn Trọng Hưng khuyến nghị mỗi lần chỉ nên ăn khoảng 1/8 - 1/4 chiếc bánh chưng, tùy kích thước bánh. Đây là mức tương đối phù hợp để tránh nạp quá nhiều năng lượng.

Khi đã ăn bánh chưng, bạn nên giảm bớt cơm trắng hoặc các thực phẩm giàu tinh bột khác trong cùng bữa ăn. Đồng thời không nên ăn bánh chưng vào buổi tối vì năng lượng dư thừa dễ chuyển hóa thành mỡ tích trữ.

Ưu tiên ăn bánh chưng vào bữa sáng hoặc bữa trưa để cơ thể có thời gian tiêu hao năng lượng.

Ăn kèm rau xanh để giảm hấp thu đường

Bánh chưng giàu tinh bột nhưng lại thiếu chất xơ. Vì vậy, việc ăn kèm nhiều rau xanh, dưa góp, hành muối là rất cần thiết.

Rau xanh giúp bổ sung chất xơ, làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu, từ đó hạn chế tình trạng tăng đường huyết sau ăn. Các món chua như dưa góp, hành muối còn kích thích tiêu hóa, giảm cảm giác đầy bụng do đồ nếp gây ra. Sau khi ăn bánh chưng nên ăn thêm một bát rau xanh để cân bằng dinh dưỡng và hạn chế tích mỡ.

Không ăn bánh chưng rán

Một trong những mẹo được chia sẻ là nên ăn bánh chưng luộc thay vì rán. Khi rán, bánh sẽ hấp thụ thêm dầu mỡ, làm tăng đáng kể lượng calo. Điều này không chỉ khiến cân nặng tăng nhanh mà còn bất lợi cho người có rối loạn mỡ máu, tim mạch.

Uống nước chanh

Sau ăn khoảng 30 phút, bạn có thể uống nước chanh hoặc trà thảo mộc để hỗ trợ quá trình trao đổi chất. Chúng có những thành phần thúc đẩy tiêu hóa, hạn chế tối đa khả năng tích mỡ thừa.

Đi bộ

Đi bộ nhẹ nhàng sau ăn để kích thích nhu động ruột và tiêu hao năng lượng. Ngay cả những vận động đơn giản như đứng lên ngồi xuống, gập bụng hoặc chống đẩy trong 15-30 phút mỗi ngày cũng giúp cơ thể đốt mỡ hiệu quả hơn trong dịp Tết.

Lắng nghe cơ thể, ăn chậm và dừng đúng lúc

Bánh chưng dễ gây no nhanh và đầy bụng. Vì vậy, cần ăn chậm, nhai kỹ để cơ thể kịp ghi nhận tín hiệu no. Khi đã cảm thấy no, nên dừng lại thay vì cố ăn hết phần. Việc ăn chậm còn giúp hạn chế tăng đường huyết đột ngột sau bữa ăn.

Khuyến cáo 3 nhóm người nên thận trọng khi ăn bánh chưng

Người béo phì hoặc có tiền sử béo phì dễ mất kiểm soát cân nặng nếu ăn nhiều bánh chưng.

Người mắc bệnh dạ dày có thể bị đầy bụng, khó tiêu do đặc tính dẻo, nhiều tinh bột của gạo nếp.

Người mắc các bệnh chuyển hóa như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, tim mạch, tiểu đường cần tham khảo ý kiến bác sĩ để điều chỉnh lượng ăn phù hợp.