7 loại rau dễ bị phun thuốc nhất

Trong số các loại rau củ bán ngoài chợ, có một vài nhóm thường bị lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật nhiều hơn do dễ sâu, dễ hỏng hoặc khó bảo quản. Dưới đây là 7 loại rau người mua nên đặc biệt cẩn thận, kèm theo mẹo nhận biết để tránh mua phải rau tồn, rau phun thuốc quá mức.

1. Rau cải các loại

Cải ngọt, cải xanh, cải thìa… đều rất dễ bị sâu ăn lá nên hay bị xịt thuốc nhiều. Nếu thấy lá xanh mướt bất thường, mặt lá bóng, ít lỗ sâu, lá cứng và dày thì nên tránh. Rau cải an toàn thường xanh nhạt, có vài vết sâu nhỏ, lá mềm và có mùi tự nhiên.

2. Rau muống

Rau muống sinh trưởng nhanh nên nhiều nơi dùng chất kích thích. Rau muống phun thuốc hoặc kích thích thường có cọng to bất thường, lá xanh đậm, ngắt ra thấy dịch trắng nhiều. Rau sạch thường cọng nhỏ, giòn và màu xanh tự nhiên.

3. Hành lá

Hành lá dễ bị sâu ở bẹ và lá, vì vậy tần suất phun thuốc khá cao. Loại bị phun nhiều thường thẳng đuột, lá dày, bóng, màu xanh đậm. Hành sạch khi bóp nhẹ có mùi thơm rõ, lá mềm và không quá bóng.

4. Rau ngót

Rau ngót dễ dính thuốc trừ sâu dạng hạt. Nếu thấy lá dày, quá bóng và xanh sẫm như màu mực thì nên né. Rau ngót sạch có lá mỏng hơn, màu xanh vừa phải, thân cây mềm và có mùi thơm đặc trưng.

5. Xà lách

Lá xà lách mềm, dễ sâu nên bị phun thuốc khá phổ biến. Xà lách nghi dùng thuốc có lá to bất thường, giòn kiểu “bóng nước”, nhìn rất đẹp nhưng không mùi. Xà lách an toàn thường lá hơi vàng nhẹ, có vài vết dập nhỏ và thơm tự nhiên.

6. Rau thơm các loại

Húng, tía tô, ngò… thường được xịt thuốc chống sâu vì khó chăm. Rau bị phun hay có màu xanh đậm, lá căng bóng và rất đều tăm tắp. Rau sạch lá nhỏ hơn, có mùi mạnh và không quá hoàn hảo.

7. Bắp cải

Bắp cải có cấu trúc lá cuộn nên thuốc dễ tồn dư nếu phun nhiều. Loại nghi phun thuốc có lá ngoài xanh bóng, cuộn chặt bất thường và nặng tay. Bắp cải sạch thường nhẹ hơn, lá ngoài hơi sần, màu xanh nhạt.

Mẹo chọn rau an toàn khi đi chợ

Ưu tiên rau theo mùa, tránh rau trái vụ.

Không chọn rau quá đẹp, quá mướt. Rau sạch nhìn hơi xấu mới là bình thường.

Ngửi mùi: rau sạch có mùi thơm tự nhiên, không hăng hóa chất.

Sờ thử: rau phun hóa chất thường cứng, bóng, dày bất thường.

Mua ở quầy quen hoặc cửa hàng uy tín, ưu tiên nguồn gốc rõ ràng.