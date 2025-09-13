Cơ thể mỗi người đều có một mùi đặc trưng riêng, bị chi phối bởi chế độ ăn uống, lối sống, giới tính và cả tình trạng sức khỏe. Nhưng đôi khi, những thay đổi nhỏ trong mùi hương lại là tín hiệu sớm của bệnh tật. Vấn đề ở chỗ, hầu hết chúng ta lại thường bỏ qua.

Nếu phát hiện cơ thể bạn đột nhiên tỏa ra những kiểu mùi dưới đây, xin hãy bật chế độ cảnh giác với bệnh tật, tốt nhất là nên đi thăm khám sớm:

1. Hơi thở hôi dù vệ sinh răng miệng kỹ

Đánh răng kỹ càng mà hơi thở vẫn nặng mùi có thể là dấu hiệu của trào ngược dạ dày thực quản. Axit trào ngược lên họng tạo môi trường cho vi khuẩn sinh sôi, sinh ra mùi trứng thối khó chịu. Ngoài ra, chứng hôi miệng kéo dài cũng liên quan đến bệnh răng miệng, viêm amidan, ung thư thực quản hay thậm chí là bệnh tim. Người ngủ ngáy hoặc mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ cũng dễ bị hơi thở hôi do miệng khô. Đừng coi nhẹ, hãy đi khám nếu tình trạng này lặp lại thường xuyên.

Ảnh minh họa

2. Miệng và mồ hôi có mùi như táo thối

Mùi táo thối là dấu hiệu điển hình của bệnh tiểu đường, đặc biệt khi xảy ra biến chứng nhiễm toan ceton. Khi insulin không đủ, cơ thể buộc phải đốt mỡ để tạo năng lượng, sinh ra ceton trong máu và thải ra hơi thở. Đây là tình trạng nguy hiểm, dễ dẫn đến hôn mê nếu không cấp cứu kịp thời. Người bị tiểu đường nên đặc biệt chú ý nếu mồ hôi hoặc hơi thở xuất hiện mùi lạ này, nên gặp bác sĩ ngay.

3. Bàn chân bốc mùi nặng

Không chỉ là chuyện vệ sinh, bàn chân có mùi thối khó chịu thường cảnh báo nhiễm nấm. Nấm ăn sâu vào lớp da chết ở kẽ ngón, gây đỏ, ngứa, bong tróc, thậm chí phồng rộp. Một số trường hợp mùi hôi xuất phát từ hội chứng mồ hôi chân, bệnh di truyền khiến tuyến mồ hôi hoạt động bất thường. Người mắc không chỉ có bàn chân nặng mùi mà cả hơi thở, nước tiểu cũng ám mùi đặc trưng. Đây là bệnh lý cần được bác sĩ thăm khám, không thể tự xử lý bằng xịt khử mùi.

Ảnh minh họa

4. Mùi tanh từ mũi

Người khỏe mạnh sẽ không có mùi khó chịu trong mũi. Nhưng nếu có, đó có thể là dấu hiệu polyp mũi, viêm xoang mạn tính, nhiễm trùng xoang hoặc hội chứng chảy dịch mũi sau. Khi chất nhầy bị ứ đọng lâu ngày, vi khuẩn phát triển, tạo ra mùi tanh hôi. Trường hợp này không thể chỉ nhỏ thuốc mũi hay súc rửa thông thường mà cần thăm khám chuyên khoa tai mũi họng.

5. Cơ thể có mùi như nước tiểu dai dẳng

Mùi amoniac hoặc nước tiểu tỏa ra từ da hoặc hơi thở là tín hiệu thận đang có vấn đề. Khi thận không thể lọc chất thải, urê và creatinin tích tụ trong máu, tạo ra mùi khai đặc trưng. Đây là triệu chứng thường thấy ở bệnh nhân suy thận hoặc rối loạn đường tiết niệu. Nếu bạn nhận thấy mình có mùi này dù đã vệ sinh sạch sẽ, hãy đi kiểm tra chức năng thận ngay.

6. Tai có mùi hôi bất thường

Tai cũng có thể là nơi phát ra mùi cảnh báo bệnh. Ráy tai tích tụ lâu ngày, nhiễm trùng hoặc mọc nang trong ống tai đều khiến mùi hôi xuất hiện. Ngoài cảm giác khó chịu, đây còn là dấu hiệu cho thấy tai đang viêm hoặc có tổn thương. Nếu tự vệ sinh không cải thiện, hãy đi khám để tránh biến chứng nặng hơn, thậm chí ảnh hưởng đến thính lực.

7. Mùi bắp cải thối phảng phất trên cơ thể dù tắm kỹ

Ảnh minh họa

Mùi này hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm vì liên quan đến bệnh rối loạn chuyển hóa tyrosine. Người bệnh không thể phân giải tyrosine, chất này tích tụ trong máu khiến cơ thể tỏa ra mùi bắp cải thối. Bệnh thường gặp ở trẻ em, gây chậm phát triển, suy gan, hạ đường huyết và dễ co giật. Nếu cha mẹ phát hiện con có mùi lạ kèm các dấu hiệu bất thường, cần đưa đi bệnh viện sớm.