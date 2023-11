7 cô gái mà William phải lòng

Rose Farquhar

Rose Farquhar được coi là mối tình đầu của William. Ảnh:Kelvin Bruce.

Ca/nhạc sĩ Rose Farquhar (43 tuổi) được coi là bạn gái nghiêm túc đầu tiên của Hoàng tử William. Cô là con gái út của Đại úy Ian Farquhar, cựu chủ nhân của trường săn dành cho quý tộc Anh Beaufort Hunt.

Hai người hẹn hò vào năm 2000 tại Câu lạc bộ Polo Beaufort ở Gloucestershire (Anh) sau khi người thừa kế ngai vàng hoàn thành chương trình học A-level tại trường nội trú Eton College. Không có nhiều thông tin liên quan đến mối quan hệ giữa Rose và William, nhưng báo chí thời điểm đó mô tả cô là mối tình đầu của anh. Người ta từng kể cặp tình nhân bị một người nông dân phát hiện đi chơi cùng nhau trên cánh đồng.

Sau này chia tay, họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp, thường xuyên gặp mặt thông qua bạn chung. Rose từng tham dự đám cưới của William và Kate vào năm 2011 và đám cưới của Harry và Meghan vào năm 2018. Ngược lại, Thân vương xứ Wales từng bí mật đến nhà thờ St Mary the Virgin ở Gloucestershire để chứng kiến hôn lễ của bạn gái cũ.

Rose từng có thời gian thử sức trong lĩnh vực nghệ thuật, giải trí. Cô tham gia The Voice bản Anh năm 2016, tham gia chương trình truyền hình thực tế How Do You Solve A Problem Like Maria? Năm 2006 nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Hiện tại, người đẹp 8X làm việc với tư cách nhà phát triển kinh doanh trong Lâu đài Belvoir của Rachel Emma Manners, Nữ công tước xứ Rutland.

Olivia Hunt

Olivia Hunt yêu William ngay trước khi Hoàng tử Anh rơi vào lưới tình với Kate. Ảnh: Dominic O'Neill.

Olivia Hunt (38 tuổi) là bạn gái cuối cùng của William tại Đại học St Andrews (Scotland) trước khi quen biết Kate. Hai người sống trong ngôi nhà sinh viên cùng những người bạn khác, từ đó nảy sinh tình cảm và bắt đầu mối quan hệ vào Giáng sinh năm 2003. Tuy nhiên, chuyện tình chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Họ kết thúc sau khi Hoàng tử Anh nhìn thấy Kate trong bộ váy xuyên thấu tại show trình diễn thời trang ở đại học.

Cũng như Rose, Olivia vẫn là bạn tốt của William sau chia tay. Cô được mời tham dự đám cưới hoàng gia năm 2011. Tuy nhiên, vợ chồng xứ Wales không dự đám cưới của Olivia và Nicholas Wilkinson vào tháng 3/2016.

Bỏ lỡ cơ hội bước chân vào hoàng gia, Olivia có lẽ không mấy tiếc nuối vì chồng cô được mệnh danh là luật sư nóng bỏng nhất nước Anh năm 2014, còn là con trai của Dame Heather Hallett, một trong những thẩm phán cấp cao nhất của đất nước.

Olivia cũng có sự nghiệp thành công khi nắm giữ chức vụ Giám đốc Thành viên và Chiến lược tại Maison Estelle và Estelle Manor, câu lạc bộ tư nhân ở Mayfair, London.

Carly Massy-Birch

Carly Massy-Birch qua lại với William trong vài tháng.

Carly Massy-Birch (39 tuổi), đến từ Devon (Anh), là cô gái đầu tiên William quen tại Đại học St Andrews. Họ hẹn hò cùng thời gian Công nương Kate đang yêu đương với sinh viên luật đẹp trai Rupert Finch.

William gặp Carly khi tới thử vai Zooey trong vở kịch dựa trên truyện ngắn Franny And Zooey của tác giả Mỹ JD Salinger. Cha mẹ của Carly xác nhận con gái và William là một cặp trong vài tháng khi còn là sinh viên mới trong trường đại học.

Có tin đồn Carly và Kate có cạnh tranh để giành lấy trái tim hoàng tử lịch lãm. Tuy nhiên, cha mẹ Carly khẳng định không có bất hòa giữa hai cô gái, thay vào đó họ trở thành bạn thân của nhau.

“Carley thực sự buồn vì điều đó đã xảy ra. Con bé hẹn hò với William khoảng sáu hoặc bảy tuần khi họ mới đến St Andrews, nhưng hoàn toàn không có xích mích giữa con bé và Kate”, gia đình Carly kể.

Jecca Craig

Jecca Craig cũng là mối tình thoáng qua của William. Ảnh: Getty Images

William và Jecca Craig gặp nhau lần đầu vào năm 1998. Thời điểm đó, William mới rời trường Eton và ghé thăm khu bảo tồn động vật hoang dã của gia đình Craig ở Kenya. Qua tiếp xúc lâu ngày, hai người dần trở nên thân thiết. Họ được cho là từng có thời gian hẹn hò bí mật rồi chia tay trong thầm lặng khi William quyết định theo học tại St Andrews.

Trong cuốn sách Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan, tác giả Christopher Andersen viết William không cắt đứt hẳn với Jecca sau chia tay. Họ giữ liên lạc ngay cả khi anh hẹn hò Kate. Jecca còn được cho là nguyên nhân Kate chia tay William trong thời gian ngắn vào năm 2004. Thậm chí, truyền thông từng rộ lên tin đồn đính hôn giữa William và Jecca. Theo cuốn sách, Vua Charles chính là người khuyên bảo con trai cả không nên mập mờ giữa hai phụ nữ bởi ông rút kinh nghiệm từ cuộc đời mình.

Sau này, William chọn Kate và tiếp tục làm bạn với Jecca. William đặc biệt yêu quý cha của Jecca, Ian. Họ gắn kết trong nhiều năm nhờ có chung đam mê với động vật hoang dã và công việc bảo tồn. Năm 2021, người thừa kế vương vị tương lai còn nhắc đến ông Ian và những ý tưởng tuyệt vời của nhà bảo tồn.

Năm 2016, Hoàng tử William bay đến Kenya dự hôn lễ của Jecca và giáo sư chuyên ngành bảo tồn Jonathan Baillie.

Hiện tại, Jecca là mẹ hai con. Cô nối nghiệp cha trở thành nhà bảo tồn môi trường, đồng thời đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học College London. Cô có đóng góp lớn trong việc thành lập Panthera, tổ chức bảo tồn mèo rừng lớn nhất thế giới và Stop Ivory, tổ chức phi chính phủ độc lập bảo vệ voi và ngăn chặn việc buôn bán ngà voi.

Davina Duckworth-Chad

Davina Duckworth-Chad có quan hệ họ hàng xa với William. Ảnh: Shutterstock.

Davina Duckworth-Chad (45 tuổi) hẹn hò với William một thời gian ngắn vào mùa hè năm 1999 sau khi cùng anh có mặt trên chiếc du thuyền chờ đầy người đẹp đi quanh Biển Aegean ở Địa Trung Hải.

Davina xuất thân quý tộc Anh. Cha cô là Anthony Duckworth-Chad, doanh nhân kiêm chủ đất và quan chức cấp cao của hạt Norfolk (Anh). Anh trai cô, James, từng phục vụ cố Nữ hoàng Elizabeth II. Trong khi đó, mẹ cô là em họ của Công nương Diana.

Như những người bạn gái cũ khác, họ không có mâu thuẫn gì sau chia tay. Davina có tên trong danh sách khách mời dự đám cưới William và Kate vào năm 2011.

Davina hiện đã kết hôn với Tom Barber, cũng xuất thân quý tộc. Họ có với nhau một cặp song sinh 10 tuổi. Cô điều hành công ty riêng liên quan đến mảng mỹ thuật. Chồng cô đồng sáng lập công ty du lịch sang trọng Original Travel. Đáng chú ý hơn, họ sống cách nhà của vợ chồng xứ Wales là Anmer Hall tại Norfolk một quãng ngắn.

Arabella Musgrave

Arabella Musgrave bắt đầu yêu William vào mùa hè 2001. Ảnh: Alan Davidson.

Arabella Musgrave (41 tuổi) là con gái của Thiếu tá Nicholas Musgrave, cựu quản lý Câu lạc bộ Polo Cirencester Park. Cô có mối quan hệ tình cảm với William trong gần một năm vào năm 2001. Họ biết nhau từ khi còn nhỏ nhưng nhiều năm sau mới nảy sinh hứng thú trai gái qua một bữa tiệc của Glosse Posse – tên đặt do vòng bạn bè của William và Harry.

Trong cuốn sách William and Harry xuất bản năm 2010, nhà báo Katie Nicholl của Vanity Fair cho biết khi gặp nhau trong bữa tiệc tại nhà một người bạn, hai người đã khiêu vũ và uống rượu đến tận sáng sớm.

“Khi Arabella nói lời chúc ngủ ngon, hoàng tử lặng lẽ lẻn ra khỏi phòng để theo cô lên lầu. Đó là sự khởi đầu của một mối tình lãng mạn nồng nàn. Mùa hè năm đó, hai người dành nhiều thời gian nhất có thể để bên nhau”, bà Nicholl viết.

Mối quan hệ tan vỡ khi William bắt đầu theo học tại Đại học St Andrews. Hai người đều không muốn yêu xa nên chia tay trong hòa bình.

Năm 2014, Arabella kết hôn George Galliers-Pratt, thành viên thuộc đế chế ngân hàng Cayzer, ở Knightsbridge (London, Anh). William và Kate không dự đám cưới nhưng em gái Vương phi xứ Wales, Pippa, có góp mặt. Đám cưới xa hoa của được đăng trên tạp chí Vogue Mỹ.

Về sự nghiệp, năm 2020, Arabella giữ chức Giám đốc Truyền thông ở Bắc Âu của Gucci. Hiện, cô đảm nhận cả khu vực EMEA (châu Âu, Trung Đông và Châu Phi) của nhà mốt đình đám.

Isabella Anstruther-Gough-Calthorpe

Isabella khiến William say mê nhưng cô từ chối làm bạn gái anh. Ảnh: FilmMagic.

Có hàng dài cô gái muốn tiếp cận William để “một bước lên mây”, Isabella Anstruther-Gough-Calthorpe (43 tuổi) không nằm trong số đó, thậm chí còn từ chối khi được anh ngỏ lời.

Isabella là chị gái cùng cha khác mẹ với Cressida Bonas, bạn gái cũ của Hoàng tử Harry. Lúc gặp William lần đầu trong chuyến nghỉ hè tới Hy Lạp vào năm 2004, được cho là vào thời điểm tạm chia tay Kate, Isabella là diễn viên và nhà hoạt động xã hội đầy tham vọng.

Trong cuốn sách The Palace Papers , Tina Brown khẳng định hoàng tử sinh năm 1982 bị người đẹp mê hoặc. Đáng tiếc, Isabella không hứng thú với ý tưởng trở thành một công nương trong tương lai. Cô lúc bấy giờ xinh đẹp, tài năng và được nhiều người săn đón.

Một năm sau khi từ chối William, Isabella trở thành diễn viên sân khấu. Cô cũng góp mặt trong các bộ phim như Stage Beauty, How to Lose Friends, Alienate People, Harley Street, Trinity … Bộ phim cuối cùng cô góp mặt là tác phẩm đề tài tội phạm Fedz (Anh).

Tháng 3/2013, Isabella kết hôn với Sam Branson, nhà làm phim và con trai của ông trùm kinh doanh Sir Richard Branson. Sự kiện có Công chúa Beatrice và Công chúa Eugenie tham dự.

Hiện tại, Isabella thường xuyên cùng chồng tham gia các chuyến đi bộ từ thiện cho tổ chức Big Change Charity do Công chúa Beatrice cùng Sam và những người bạn khác đồng sáng lập năm 2010.

Nguồn: Daily Mail