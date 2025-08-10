"Lá cờ sống" giữa trung tâm Thủ đô Hà Nội.

"Lá cờ Tổ quốc" khổng lồ xuất hiện giữa lòng thủ đô từ hơn 500 người phụ nữ trong tà áo dài truyền thống đã cùng nhau xếp thành hình, tạo nên khoảnh khắc thiêng liêng và rực rỡ sắc quốc kỳ. Đây là điểm nhấn của chương trình nghệ thuật cộng đồng "Rạng rỡ non sông - Tự hào Di sản - Lan tỏa Văn hóa Việt", nằm trong khuôn khổ các hoạt động văn hoá hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, đồng thời chào mừng Đại hội lần thứ I - Lễ ra mắt Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam.

TS. Đặng Thị Bích Liên - Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam (người thứ ba từ phải qua), Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam (người thứ tư từ trái qua), Nhà thiết kế Hương Nguyễn, Đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cùng các nghệ sỹ có mặt tại sự kiện "Rạng rỡ non sông - Tự hào Di sản - Lan tỏa Văn hóa Việt".

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội, Ban chấp hành Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam; cùng đông đảo nhà thiết kế áo dài, nghệ nhân văn hoá, người mẫu, ca sĩ, MC và các nghệ sĩ tên tuổi như MC Nguyên Khang, ca sĩ Dương Hoàng Yến, ca sĩ Bảo Trâm…

Từ sáng sớm, hàng trăm tà áo dài với sắc đỏ, vàng chủ đạo thuộc Bộ sưu tập "Thế giới như tôi thấy" của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam đã được xếp thành hình lá cờ đỏ sao vàng tỷ lệ 2:3. Sử dụng ma trận 17 hàng x 29 cột, ngôi sao vàng năm cánh xuất hiện diệu kỳ trên nền áo dài đỏ rưc, tạo nên "lá cờ sống" đầy tự hào khi nhìn từ trên cao.

"Lá cờ sống" rực rỡ giữa Quảng trường Nhà hát Lớn, đánh dấu sự ra mắt của Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam.

Bộ sưu tập này được NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam thực hiện từ năm 2014, lấy cảm hứng từ gần 200 quốc kỳ thế giới và từng được trình diễn tại nhiều quốc gia. Trong đó, áo dài cờ đỏ sao vàng luôn giữ vị trí trung tâm, như một biểu tượng thiêng liêng của dân tộc.

Sự kiện "Rạng rỡ Non Sông - Tự hào Di sản - Lan tỏa Văn hóa Việt" tôn vinh áo dài Việt Nam.

Chia sẻ tại sự kiện, NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam - Chủ tịch Câu lạc bộ Áo dài Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam - cho biết: "Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, tôi xúc động khi hình ảnh áo dài cờ đỏ sao vàng tiếp tục được tôn vinh qua màn đồng diễn. Điều này là minh chứng cho việc văn hoá nước ta đang mạnh mẽ tiến ra thế giới cùng lòng yêu nước mãnh liệt, quyết tâm quảng bá hình ảnh áo dài Việt Nam đến bạn bè quốc tế".

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam xuất hiện từ sớm, hòa mình trong không khí rộn ràng của sự kiện

Sự kiện do Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội và Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam TP Hà Nội phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam, Câu lạc bộ Áo dài Việt Nam.

Phát biểu khai mạc của TS. Đặng Thị Bích Liên - Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam, Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - chương trình tiếp tục đưa tới các tiết mục nghệ thuật tầm cỡ như: đồng diễn áo dài trên nền nhạc Hello Việt Nam với hơn 500 nhà thiết kế, nghệ nhân, hội viên yêu áo dài từ khắp các tỉnh thành, dân vũ tập thể sôi động, mang đến hình ảnh áo dài vừa mềm mại, vừa tràn đầy sức sống trong đời sống đương đại.

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam cùng cộng đồng áo dài lan tỏa tình yêu Tổ quốc, chào mừng ra mắt Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam.

"Rạng rỡ non sông - Tự hào Di sản - Lan tỏa Văn hóa Việt" không chỉ tạo nên khoảnh khắc thị giác ấn tượng tại trung tâm Thủ đô, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ: "Áo dài Việt Nam - đặc biệt là Áo dài Quốc kỳ là biểu tượng văn hóa sống, niềm tự hào của dân tộc và là cầu nối để nước ta tự tin hội nhập, song hành cùng văn hoá quốc tế".



