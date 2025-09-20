6 thiết bị từng là "biểu tượng nhà giàu", nay lỗi thời, thị trường đào thải không thương tiếc

Trong ký ức của nhiều gia đình Việt, có những món đồ điện gia dụng từng là niềm mơ ước, chỉ nhà nào “có điều kiện” mới sở hữu. Từ chiếc tivi đen trắng, điều hòa cây vuông cho đến chiếc máy giặt hai ngăn, tất cả từng gắn liền với hình ảnh của sự đủ đầy, hạnh phúc. Thế nhưng, theo sự phát triển của công nghệ và thói quen tiêu dùng, nhiều sản phẩm nay đã dần bị thị trường đào thải. Người trẻ nhanh chóng đón nhận cái mới, nhưng với cha mẹ, ông bà – những người đã trải qua thời “mua một chiếc quạt cũng phải dành dụm cả năm” – thì sự biến mất của các thiết bị này là điều khó hiểu, thậm chí có chút tiếc nuối.

Vậy đâu là những món đồ từng làm mưa làm gió một thời, nay gần như vắng bóng trong đời sống hiện đại?

1. Điều hòa cây hình vuông

Trong thập niên 90 – 2000, đặt một chiếc điều hòa cây ở phòng khách là cách khẳng định gia đình khá giả. Hầu hết máy đều có thiết kế hình vuông, vận hành mạnh mẽ, làm mát nhanh và dễ vệ sinh. Nhiều người lớn tuổi đến nay vẫn khen “xài bền, mát sâu, tháo lắp đơn giản hơn đời mới”.

Thế nhưng, cùng với sự phổ biến của điều hòa trung tâm, máy lạnh âm trần hay treo tường nhỏ gọn, điều hòa cây vuông dần rời khỏi sân chơi. Các hãng cũng ngừng sản xuất mẫu này, thay bằng điều hòa cây tròn với lời quảng cáo “tiết kiệm diện tích, hiện đại hơn”. Dù vậy, trong mắt nhiều bậc phụ huynh, mẫu vuông cũ mới thực sự chất lượng thật.

2. Máy giặt hai ngăn (máy giặt đôi)

Có lẽ nhiều người 8x, 9x vẫn còn nhớ tiếng ù ù của chiếc máy giặt hai ngăn. Một bên giặt, một bên vắt – đơn giản, nhanh chóng, giá rẻ và ít hỏng hóc. Thời đó, sở hữu được chiếc máy này đồng nghĩa gia đình bước sang “kỷ nguyên sung túc”.

Ngày nay, thị trường ngập tràn máy giặt cửa ngang, cửa trên, tích hợp sấy khô, diệt khuẩn bằng hơi nước. Máy giặt đôi trở nên lỗi thời, bị đánh giá là cồng kềnh, bán tự động, tốn công sức. Song, nhiều người lớn vẫn tin rằng giặt hai ngăn sạch hơn, ít hư vặt hơn và đến nay vẫn trung thành với nó.

3. Máy hút bụi có dây

Thời điểm mới du nhập, máy hút bụi có dây là biểu tượng cho sự văn minh, hiện đại. Không ít gia đình còn cất công xách từ nước ngoài về như một món quà quý.

Thế nhưng, sự rườm rà của dây điện, khó vệ sinh hộp chứa bụi, cộng thêm kích thước cồng kềnh đã khiến loại máy này mất dần chỗ đứng. Thay vào đó, máy hút bụi không dây nhỏ gọn, thậm chí robot lau dọn thông minh trở thành xu hướng. Dẫu vậy, nhiều người lớn vẫn quả quyết có dây mới mạnh, mới sạch – và không hiểu vì sao lớp trẻ lại dễ dàng chia tay chúng đến vậy.

4. Tivi truyền thống

Ngày xưa, tivi là trung tâm văn hóa của cả gia đình. Ở nông thôn, nhà nào có tivi đen trắng, sau này là tivi màu, sẽ trở thành nơi cả xóm tụ tập xem phim, thời sự. Việc bấm nút xoay kênh, chỉnh ăng-ten để bắt sóng từng là ký ức khó quên.

Hiện nay, tivi vẫn được bán, nhưng sức hút không còn như trước. Với giới trẻ, laptop, điện thoại, máy tính bảng đã thay thế vai trò giải trí. Việc phải xem quảng cáo, trả phí VIP hay loay hoay với nhiều điều khiển khiến họ ngán tivi. Trong khi đó, thế hệ trước vẫn coi “không có tivi thì phòng khách mất hẳn linh hồn”.

5. Đèn sưởi bóng vàng (đèn sưởi nhà tắm)

Khi mới ra mắt, đèn sưởi nhà tắm với 2–4 bóng vàng là cứu tinh cho những gia đình miền Bắc mùa đông. Chỉ cần bật lên là phòng tắm ấm ngay, tiện lợi, giá rẻ.

Song, nhược điểm là ánh sáng chói, tỏa nhiệt không đều và tuổi thọ bóng đèn thấp. Ngày nay, đèn sưởi bằng quạt gió (đèn sưởi âm trần, đèn sưởi quạt) được ưa chuộng hơn. Dù vậy, nhiều phụ huynh vẫn cho rằng “bóng vàng nóng nhanh, dễ thay, rẻ tiền” – điều mà loại mới chưa chắc đáp ứng.

6. Quạt trần

Trước khi điều hòa phổ biến, quạt trần là vật dụng quen thuộc trong mọi căn phòng. Âm thanh lạch cạch của cánh quạt, làn gió mát xua đi cái nóng oi ả từng gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ.

Ngày nay, sự tiện nghi của điều hòa và quạt điều hòa đã khiến quạt trần dần biến mất. Dẫu vậy, nhiều gia đình vẫn lắp quạt trần kèm đèn trang trí, hoặc sử dụng trong những ngày không quá nóng, như một cách lưu giữ chút hoài niệm xưa cũ.

Sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng phản ánh nhịp sống thời đại. Người trẻ ưu tiên tiện lợi, nhỏ gọn, tiết kiệm điện và nhiều tính năng thông minh. Người lớn tuổi lại đề cao độ bền, sự “thật thà” trong công năng và giá thành hợp lý. Những món đồ điện gia dụng kể trên, dù đang bị thị trường đào thải, nhưng với nhiều thế hệ, chúng mãi gắn liền với một thời thăng trầm, khó có thể thay thế bằng vài cú chạm màn hình hay những quảng cáo công nghệ bóng bẩy.