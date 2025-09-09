Đầu tiên là vòng cao su ở nắp bình giữ nhiệt hoặc cốc nước . Không ít người chỉ rửa phần ngoài, nhưng bên trong vòng cao su lại bám đầy chấm đen nấm mốc vì môi trường ẩm ướt. Chúng ta uống nước từ đó chẳng khác nào đưa vi khuẩn vào cơ thể.

Tiếp theo là ron cao su cửa tủ lạnh . Đây chính là thủ phạm gây mùi khó chịu mà nhiều người không tìm ra nguyên nhân. Khi bóc ron ra, không ít gia đình phát hiện lớp mốc nhớp nháp bám kín, thậm chí ám mùi cả thực phẩm bên trong.

Ống dẫn dung dịch của chai rửa bát cũng là “ổ mốc” khó ngờ. Chai để lâu ngày, môi trường ẩm thấp cộng thêm chất tẩy rửa hữu cơ là điều kiện lý tưởng cho nấm phát triển. Có người bấm vòi, chất đen từ trong ống rơi ra, khiến ai nấy rùng mình.

Một nơi khác cần cảnh giác chính là vòng cao su cửa máy giặt lồng ngang . Thói quen để máy ẩm ướt khiến nấm mốc bám đầy, quần áo giặt xong vẫn ám mùi hôi, tiềm ẩn nguy cơ lây vi khuẩn lên da.

Đồ chơi tắm của trẻ nhỏ như vịt cao su cũng không hề sạch sẽ. Nước ngấm vào bên trong nhưng không thoát ra được, lâu ngày sinh mốc xanh, mốc đen. Trẻ ngậm, cắn những món đồ này sẽ trực tiếp tiếp xúc với nấm.

Cuối cùng là nệm cũ , đặc biệt ở vùng ẩm ướt. Chỉ cần vài mùa mưa, mặt nệm dễ phủ đầy vết mốc loang lổ. Ngủ trên đó lâu ngày, cả gia đình dễ mắc các bệnh đường hô hấp, dị ứng, viêm xoang.

Các chuyên gia khuyến cáo nấm mốc “thích” ẩm ướt, ít ánh sáng và những vị trí ít được chú ý. Cách phòng ngừa hiệu quả nhất chỉ có một là siêng năng vệ sinh . Thường xuyên tháo rửa ron cao su, phơi khô đồ dùng, lật mặt nệm để thông thoáng, kiểm tra cả những vị trí khuất như lọc gió điều hòa hay keo dán trong nhà tắm.

Đừng để đến khi nấm mốc bùng phát mới loay hoay xử lý. Bởi những nguy cơ ta không nhìn thấy mới chính là mối đe dọa lớn nhất cho sức khỏe cả gia đình.

Nguồn và ảnh: QQ