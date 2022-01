6 mẹo nhỏ giúp bạn chọn bưởi Diễn ăn Tết 10 quả thơm ngọt như 10

Vào những tháng cuối năm, lúc nào nhà bác Nguyễn Thị Hoa, 60 tuổi ở xã Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội ngày nào cũng huy động cả nhà đi hái bưởi để bán. Trong nhà bác, góc nhà nào cũng thấy bưởi Diễn.

Bác Hoa cho biết, nhà bác tuy không có vườn bưởi Diễn nhưng năm nào bác cũng đi đến từng hộ thu gom mua bưởi Diễn tận vườn để bán buôn, bán lẻ ra thị trường cho người dân.

Theo bác Hoa thì chỉ cần bước vào vườn bưởi, ngửi mùi hương thơm mát thanh khiết là bác đã biết có phải là bưởi diễn hay không mà chưa cần nhìn quả, cũng như thưởng thức chúng.

Theo người nông dân chuyên bán bưởi Diễn phục vụ thị trường này thì để chọn bưởi Diễn "chuẩn ngon" thực sự không khó. Người tiêu dùng chỉ cần chú ý một số điểm chính như sau:

1. Hương thơm mát tự nhiên

Khi bước vào vườn bưởi Diễn hoặc cầm quả bưởi Diễn trên tay, bạn sẽ thấy bưởi có hương thơm mát tự nhiên. Mùi thơm của chúng không hắc và thơm rất lâu. Chỉ cần 2-3 quả bưởi để trong phòng là đủ thơm cả căn phòng. Đặc biệt khi ăn những tép bưởi tươi, bạn vẫn sẽ cảm nhận hương thơm của bưởi phảng phất.

2. Hình dáng bưởi tròn đều, vỏ màu vàng rơm hoặc sẫm màu

Cũng theo bác Hoa, muốn chọn mua được bưởi Diễn ngon, người mua cần chú ý đến hình dáng của bưởi. Những trái bưởi Diễn có dáng quả tròn đều, cuống nhỏ, vỏ mỏng căng, cầm chắc tay. Đặc biệt, vỏ bưởi Diễn thường mỏng, xấu xí, rất ít mịn bóng so với các loại bưởi khác có màu vàng chanh, vỏ dày. Vỏ bưởi có màu vàng rơm hoặc vàng sậm. Có những trái bưởi bị rám nắng, quả dẹt và vàng sậm màu hơn nữa.

Ảnh minh họa.

3. Kích cỡ quả chỉ gần 1kg

Khác với những loại bưởi thường khác luôn có kích cỡ to dài thường to từ 1,2kg đến 1,8kg thì bưởi Diễn thông thường chỉ có trọng lượng mỗi quả khoảng từ 600-800gr/quả hoặc gần 1kg. Một số quả có kích cỡ to hơn 1 chút nhưng dễ bị khô, chỉ ngọt mát chứ không ngọt sắc như quả có kích cỡ nhỏ.

Ảnh minh họa.

4. Tép bưởi vàng mượt tôm to, nhiều nước

Nếu chọn bưởi Diễn và bổ ra ăn, bạn sẽ thấy khi bóc đến lớp cùi có vỏ lụa màu vàng óng. Bóc múi, các tép vàng mượt, vị ngọt đậm, thơm mát thanh khiết.



Đặc biệt, tép bưởi không quá to hoặc không quá nhỏ. Tép bưởi ráo múi, khô tay, hạt nhỏ và chắc hạt.



Ảnh minh họa.

5. Bảo quản được vài tháng ăn dần

Nếu bưởi Diễn sau khi hái xuống ăn ngay lúc mới hái sẽ có vị hơi đắng và hơi the. Tuy nhiên, nếu để sau khi hái khoảng nửa tháng, vị the này sẽ biến mất, bưởi càng ngọt.

Muốn bảo quản được bưởi Diễn lâu, sau khi hái xong, bạn có thể bôi vôi vào cuống bưởi để ngăn vi khuẩn. Sau đó lau sạch vỏ bưởi rồi cho bưởi vào túi lưới, hoặc xếp bưởi trên một lớp cát đặt ở góc nhà khô thoáng. Cách làm này có thể giúp bưởi để được vài tháng. Càng để lâu, vỏ bưởi se lại, xuống nước nhiều, vị càng ngọt hơn.

Ảnh minh họa.

6. Giá bưởi Diễn đắt hơn hẳn bưởi thường

Theo người chuyên bán bưởi Diễn này, giá bưởi Diễn lúc nào cũng cao hơn hẳn các loại bưởi khác có trên thị trường. Tùy theo từng cây bưởi Diễn bao nhiêu năm tuổi mà giá thành quả khác nhau. Những vườn bưởi Diễn càng nhiều năm tuổi sẽ càng được giá cao.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, khi bán ra thị trường, bác Hoa thường thu mua bưởi của những hộ trồng bưởi Diễn từ vài năm đến 12 năm. Khi ấy, giá thành bưởi mềm hơn khi bán cho khách. Những quả chọn to loại 1, bác Hoa thường bán với giá 40-50 ngàn đồng/quả. Những quả loại 2, bán giá 30 ngàn đồng/quả. Những quả loại 3 bán với giá 20-25 ngàn đồng/quả.

