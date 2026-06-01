Theo Times of India , sự kết hợp giữa hạt chia và nha đam có thể mang lại nhiều lợi ích khi được sử dụng hợp lý trong mùa hè.

Giúp cơ thể bổ sung nước hiệu quả

Nhiệt độ cao khiến cơ thể mất nước nhanh hơn thông qua quá trình tiết mồ hôi. Hạt chia có khả năng hấp thụ và giữ nước khá tốt. Khi ngâm nở trong nước, loại hạt này không chỉ bổ sung chất xơ mà còn góp phần tăng lượng chất lỏng nạp vào cơ thể.

Nha đam cũng chứa hàm lượng nước cao, góp phần hỗ trợ bổ sung nước cho cơ thể trong những ngày oi bức.

Nước hạt chia nha đam là thức uống bổ dưỡng yêu thích trong mùa hè (Ảnh: Shutterstock)

Hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ trong hạt chia có thể góp phần thúc đẩy nhu động ruột và hỗ trợ tiêu hóa. Bên cạnh đó, nha đam được nhiều người sử dụng như thực phẩm giúp làm dịu đường tiêu hóa, đặc biệt khi thời tiết nóng bức dễ gây cảm giác khó chịu ở dạ dày.

Góp phần duy trì làn da khỏe mạnh

Ánh nắng và nhiệt độ cao có thể khiến da dễ mất nước hơn. Hạt chia chứa omega-3 và các chất chống oxy hóa, trong khi nha đam chứa nhiều nước và một số hợp chất thực vật thường được sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc da. Sự kết hợp này có thể góp phần giúp làn da duy trì vẻ tươi tắn trong mùa hè.

Hỗ trợ kiểm soát cảm giác thèm ăn

Chất xơ hòa tan trong hạt chia khi gặp nước sẽ nở ra, tạo cảm giác no lâu hơn. Vì vậy, nước hạt chia nha đam có thể là lựa chọn phù hợp cho những người muốn hạn chế ăn vặt hoặc kiểm soát lượng thực phẩm tiêu thụ trong ngày.

Cung cấp nhiều dưỡng chất thiết yếu

Hạt chia chứa nhiều chất dinh dưỡng như chất xơ, protein thực vật, omega-3 và một số khoáng chất. Trong khi đó, nha đam cung cấp nhiều hợp chất thực vật và vitamin. Đây là thức uống giúp đa dạng nguồn dưỡng chất trong chế độ ăn uống mùa hè.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Các nghiên cứu cho thấy omega-3 trong hạt chia có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch khi kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh. Việc sử dụng nước hạt chia nha đam điều độ cũng có thể là một phần của lối sống hướng tới sức khỏe tổng thể.

Dù mang lại nhiều lợi ích, nước hạt chia nha đam không nên được xem là thức uống thay thế hoàn toàn nước lọc. Người dùng nên sử dụng với lượng thích hợp, ưu tiên nguyên liệu sạch và chế biến hợp vệ sinh để đảm bảo an toàn cho sức khỏe trong mùa hè.

Khi được sử dụng hợp lý, nước hạt chia nha đam có thể là lựa chọn phù hợp để bổ sung nước và đa dạng nguồn dưỡng chất trong mùa hè.