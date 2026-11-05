6 loại thực phẩm tốt nhất giúp tăng cường bản lĩnh đàn ông

Chế độ ăn uống không chỉ ảnh hưởng đến cân nặng, sức khỏe tim mạch mà còn có mối liên hệ với đời sống tình dục của nam giới. Đặc biệt, tuần hoàn máu tốt là một trong những yếu tố quan trọng giúp duy trì chức năng sinh lý, bản lĩnh đàn ông.

Chia sẻ trên Blue Zones, bà Jill Edwards, chuyên gia sinh lý học vận động lâm sàng, Giám đốc đào tạo tại Trung tâm Nghiên cứu Dinh dưỡng T. Colin Campbell (Mỹ), đã giới thiệu 6 loại thực phẩm có thể hỗ trợ sức khỏe tình dục nam giới thông qua việc cải thiện lưu thông máu, cung cấp chất chống oxy hóa và hỗ trợ tinh thần.

Đáng chú ý, đây đều là những thực phẩm khá quen thuộc, có thể dễ dàng bổ sung vào chế độ ăn hằng ngày.

6 thực phẩm giúp tăng cường bản lĩnh đàn ông

1. Rau chân vịt

Rau chân vịt hỗ trợ tăng cường bản lĩnh đàn ông (Ảnh minh họa)

Rau chân vịt (cải bó xôi) là loại rau lá xanh chứa nhiều magie, khoáng chất có vai trò quan trọng đối với hoạt động của cơ thể. Theo chuyên gia Jill Edwards, magie có thể giúp giảm tình trạng viêm trong mạch máu và hỗ trợ lưu thông máu tốt hơn.

Điều này đặc biệt đáng chú ý đối với sức khỏe sinh lý nam giới, bởi khả năng cương dương phụ thuộc một phần vào lượng máu lưu thông đến “cậu nhỏ”. Nhờ đó, bổ sung rau chân vịt vào chế độ ăn có thể góp phần hỗ trợ chức năng sinh lý thông qua việc duy trì sức khỏe mạch máu.

2. Tỏi

Tỏi không chỉ là loại gia vị quen thuộc trong căn bếp mà còn chứa allicin, một hợp chất có lợi cho sức khỏe tim mạch. Theo chuyên gia Jill Edwards, allicin trong tỏi có thể góp phần duy trì sức khỏe tim, từ đó hỗ trợ các hoạt động thể chất, bao gồm cả hoạt động tình dục.

Sức khỏe tim mạch và khả năng lưu thông máu có mối liên hệ mật thiết với chức năng sinh lý nam giới. Vì vậy, việc duy trì chế độ ăn tốt cho tim mạch cũng là một cách chăm sóc sức khỏe tình dục.

3. Dưa hấu

Dưa hấu là loại trái cây được chuyên gia nhắc đến nhờ chứa citrulline, một hợp chất có liên quan đến hoạt động của hệ tuần hoàn. Khi vào cơ thể, citrulline được chuyển hóa thành arginine, một loại axit amin tham gia vào các quá trình hỗ trợ chức năng mạch máu. Theo chuyên gia Jill Edwards, nhờ cơ chế này, dưa hấu có thể góp phần cải thiện lưu thông máu và hỗ trợ ham muốn tình dục.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa ăn dưa hấu sẽ mang lại tác dụng tức thì hoặc có thể thay thế các phương pháp điều trị rối loạn chức năng sinh lý.

4. Quả việt quất

Quả việt quất (Ảnh minh họa)

Việt quất nổi bật nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là anthocyanin, một nhóm hợp chất thuộc họ flavonoid. Các anthocyanin có tác dụng chống oxy hóa và được ghi nhận có mối liên hệ với nguy cơ rối loạn cương dương thấp hơn ở nam giới.

Đây là lý do việt quất được chuyên gia Jill Edwards đưa vào danh sách những thực phẩm có lợi cho sức khỏe sinh lý. Tuy nhiên, mối liên hệ này không đồng nghĩa việc ăn việt quất có thể trực tiếp điều trị rối loạn cương dương.

5. Khoai lang

Khoai lang cung cấp sắt, vitamin C và kali, những dưỡng chất có vai trò đối với sức khỏe tổng thể. Theo chuyên gia, sắt góp phần hỗ trợ năng lượng cho cơ thể, trong khi vitamin C tham gia quá trình sản xuất collagen.

Đáng chú ý, kali trong khoai lang có thể giúp cân bằng tác động của natri trong chế độ ăn, đồng thời hỗ trợ hoạt động tuần hoàn. Nhờ những đặc điểm này, khoai lang được xem là thực phẩm có thể góp phần duy trì thể trạng và sức khỏe sinh lý nam giới.

6. Socola đen

Socola đen (Ảnh minh họa)

Socola đen là thực phẩm cuối cùng được chuyên gia Jill Edwards nhắc đến trong danh sách. Theo bà, socola đen có liên quan đến hoạt động của serotonin và dopamine, hai chất dẫn truyền thần kinh tham gia điều hòa tâm trạng.

Những tác động này có thể góp phần tạo cảm giác vui vẻ, thư giãn và giảm căng thẳng, qua đó hỗ trợ đời sống tình dục.

Bởi bên cạnh yếu tố thể chất, trạng thái tinh thần cũng đóng vai trò quan trọng đối với ham muốn và sự hài lòng trong quan hệ tình dục.

Dù có những lợi ích đáng chú ý, 6 thực phẩm trên không phải là thuốc tăng cường sinh lý. Việc duy trì sức khỏe tình dục cần được nhìn nhận trong tổng thể chế độ ăn uống, vận động và lối sống lành mạnh.

Nguồn: Blue Zones