6 loại đồ uống nóng là "bảo bối" của chị em trong mùa lạnh: Giữ ấm, đánh tan mỡ bụng, giảm căng thẳng, bồi bổ tử cung

Vào những ngày đông giá rét, cơ thể phụ nữ thường nhạy cảm hơn trước cái lạnh do khối lượng cơ bắp thấp và sự biến động nội tiết tố. Theo Tiến sĩ Arina Ishida trong chương trình sức khỏe “この差って何ですか？” (tạm dịch: Sự khác biệt là gì?) của đài TBS Nhật Bản, việc duy trì thân nhiệt không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe mà còn là chìa khóa để giữ gìn vóc dáng. Đặc biệt là đối với phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, khi lưu thông máu kém đi và tâm trạng dễ rơi vào căng thẳng, tử cung dễ mắc bệnh.

Uống 6 loại đồ uống dưới đây ở nhiệt độ nóng vừa phải (dưới 60 độ C) là cách vừa giữ ấm, vừa làm đẹp lại bồi bổ sức khỏe cho chị ẻm phụ nữ:

1. Trà gừng ấm

Trà gừng đứng đầu danh sách về khả năng giữ ấm nhờ tính cay nóng, giúp tán hàn và kích thích tuần hoàn máu ngay lập tức. Với vóc dáng, hợp chất gingerol trong gừng thúc đẩy trao đổi chất, hỗ trợ đánh bay mỡ thừa vùng bụng hiệu quả.

Đối với tử cung, gừng giúp làm ấm, tán máu ứ và điều hòa kinh nguyệt, cực kỳ tốt cho những chị em đang gặp tình trạng lạnh tử cung hoặc đau bụng kinh. Ngoài ra, hương thơm nồng ấm của gừng còn giúp xoa dịu thần kinh, giảm bớt sự lo âu, mệt mỏi trong những ngày đông giá rét.

2. Trà hoa cúc

Đây là loại đồ uống giữ ấm nhẹ nhàng nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ trong việc giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ nhờ các hoạt chất thư giãn thần kinh. Trà hoa cúc chứa nhiều flavonoid giúp đào thải lượng nước dư thừa, giảm tình trạng phù nề và hỗ trợ quá trình giảm cân tự nhiên. Với tử cung, các hợp chất trong hoa cúc giúp giảm co thắt cơ và làm dịu các cơn đau vùng chậu.

Việc uống một tách trà hoa cúc nóng mỗi tối không chỉ giúp chị em giữ nhiệt cơ thể mà còn ổn định tâm trạng vốn rất nhạy cảm ở tuổi trung niên.

3. Nước chanh mật ong ấm

Sự kết hợp này vừa giúp làm ấm cơ thể, vừa là "khắc tinh" của mỡ bụng khi uống vào buổi sáng nhờ khả năng đốt cháy calo và thải độc. Nước chanh mật ong cung cấp các khoáng chất như sắt, canxi và magie, hỗ trợ đắc lực cho việc tái tạo niêm mạc và làm ấm tử cung, tăng cường bài trừ máu đông.

Đặc biệt, vitamin và dưỡng chất trong mật ong có tác dụng làm dịu cơ bắp, giảm căng thẳng đầu óc, giúp phái đẹp cảm thấy thư thái và tràn đầy năng lượng hơn trong tiết trời hanh khô.

4. Trà hoa hồng

Trà hoa hồng không chỉ giữ thân nhiệt rất tốt mà còn có khả năng điều hòa nội tiết tố nữ tuyệt vời. Loại trà này giúp kích hoạt tuần hoàn máu, tán ứ, từ đó làm ấm tử cung và giảm các triệu chứng viêm nhiễm phụ khoa. Anthocyanin và vitamin trong hoa hồng giúp chống lão hóa tế bào, hỗ trợ giảm cân và làm đẹp da từ bên trong.

Đối với tinh thần, trà hoa hồng là liều thuốc giảm stress hữu hiệu, giúp cải thiện chứng mất ngủ và mang lại cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu cho phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh.

5. Cacao nóng nguyên chất

Một ly cacao nóng mang lại hiệu quả giữ ấm tức thì và bổ sung lượng sắt dồi dào, rất tốt cho sức khỏe tử cung và hệ tạo máu.

Thành phần theobromine trong cacao giúp tạo cảm giác no, ngăn chặn cơn thèm ăn đồ ngọt, từ đó kiểm soát mỡ bụng cực tốt. Cacao cũng chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao kỷ lục, giúp bảo vệ tim mạch, bồi bổ tử cung và đặc biệt là giải phóng endorphin giúp giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng một cách nhanh chóng.

6. Nước lọc ấm

Dù đơn giản nhưng nước lọc ấm là nền tảng để duy trì nhiệt độ cơ thể ổn định suốt cả ngày. Việc uống nước ấm giúp kích hoạt hệ tiêu hóa, hỗ trợ đào thải độc tố và ngăn chặn sự tích tụ mỡ thừa ở vùng trung tâm. Nước ấm làm dịu các mạch máu, giúp tử cung được thư giãn và giảm tình trạng co thắt đau đớn.

Đồng thời, việc cung cấp đủ nước giúp hệ thần kinh hoạt động trơn tru, giảm bớt cảm giác cáu gắt và khô hạn thường gặp ở chị em sau tuổi 40. Nhưng nên nhớ nước tốt nhất trong khoảng 30 - 38 độ C nhé.

Nguồn và ảnh: TOPick, EDH