6 cuộc gọi không ai nghe, giáo viên chủ nhiệm lái xe đến tận nhà: Một quyết định cứu 2 mạng người

Một học sinh không đến lớp, bạn sẽ nghĩ gì?

"Có thể em bị ốm", "Có thể gia đình có việc đột xuất", "Cũng có khi phụ huynh quên xin phép"...

Phần lớn trường hợp, những suy đoán ấy đều không sai. Nhưng với thầy Dư Đại Quân, giáo viên chủ nhiệm tại một trường học ở Đông Hoản (Quảng Đông, Trung Quốc), mọi chuyện không dừng lại ở vài phỏng đoán. Sau khi gọi 6 cuộc điện thoại, gửi liên tiếp nhiều tin nhắn nhưng tất cả đều bặt vô âm tín, thầy đưa ra một quyết định mà nhiều người có thể cho là "không cần thiết", đó chính là lái xe đến tận nhà học sinh để xem chuyện gì đang xảy ra.

Để rồi chính quyết định ấy đã giúp hai mẹ con của em học sinh được phát hiện và cấp cứu kịp thời.

Nam sinh vốn không nghỉ học bất ngờ vắng mặt

Khoảng 11h ngày 22/5/2026, trong buổi kiểm tra sĩ số thường ngày tại Trường Tân Anh Hào, thành phố Đông Hoản, thầy Dư nhận thấy chỗ ngồi của một nam sinh, được gọi tắt là C.T.D, đang bỏ trống. Nam sinh vốn hiếm khi nghỉ học nên thầy lập tức liên lạc với mẹ em là bà Dịch. Một cuộc, hai cuộc, rồi ba cuộc... Tổng cộng 6 cuộc gọi đều không có người nghe. Những tin nhắn được gửi qua WeChat cũng không nhận được phản hồi.

Ban đầu, thầy Dư nghĩ rằng phụ huynh đang không cầm điện thoại, gia đình có việc đột xuất hoặc người mẹ chưa kịp xem tin nhắn. Nhưng một học sinh vốn đi học đầy đủ lại đột nhiên vắng mặt, trong khi gia đình hoàn toàn không thể liên lạc, điều này khiến thầy không yên tâm. Rất nhanh chóng, thầy quyết định tự lái xe đến khu căn hộ Hoàng Sơn, nơi hai mẹ con sinh sống.

Khu căn hộ nơi xảy ra sự việc

Khoảng 11h50, thầy Dư có mặt tại căn hộ 812 - nơi gia đình nam sinh sinh sống. Sau nhiều lần gõ cửa, gọi tên hai mẹ con nhưng không nhận được phản hồi, thầy nhận thấy cửa đã bị khóa từ bên trong.

Thầy lập tức liên hệ với chủ nhà và nhờ người này mang chìa khóa dự phòng đến. Khoảng 11h55, cánh cửa được mở. Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng khí có mùi chua, khó chịu từ bên trong căn hộ ập ra. Thầy Dư và chủ nhà lập tức nhận thấy có điều bất thường. Cả hai chạy vào phòng và phát hiện người mẹ cùng nam sinh đang nằm bất động trên giường. Họ gọi lớn, lay người nhưng hai mẹ con đều không có phản ứng.

Đến 12h12, nhân viên cấp cứu có mặt tại hiện trường. Theo kết quả kiểm tra của Bệnh viện Trung tâm Vịnh Binhai, thành phố Đông Hoản, nồng độ carboxyhemoglobin trong máu của người mẹ là 50,6%, còn nam sinh là 50,8%. Cả hai đều rơi vào tình trạng hôn mê sâu và được chẩn đoán ban đầu là ngộ độc khí carbon monoxide (CO) cấp tính.

Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định nguồn khí độc xuất phát từ một cửa hàng vải ở tầng 1 của khu căn hộ. Chủ cửa hàng là ông Hà, người kinh doanh tại đây từ năm 2017. Hệ thống khí thải của lò hơi trước đó được xả trực tiếp ra bên ngoài nhưng từng bị cộng đồng dân cư nhắc nhở vì gây ảnh hưởng đến các hộ sống xung quanh.

Thay vì cải tạo hệ thống, chủ cửa hàng đã cho nối đường ống xả khói của lò hơi trực tiếp vào đường ống thoát nước chung của tòa nhà mà không có thiết bị làm mát, lọc khí hay ngăn cách phù hợp. Khí thải chứa CO theo đường ống đi ngược lên các tầng phía trên và xâm nhập vào các căn hộ qua phễu thoát sàn, miệng cống.

Tháng 5/2026, lượng đơn hàng của cửa hàng tăng mạnh, hoạt động sản xuất được mở rộng sang ban đêm. Lò hơi phải hoạt động với tần suất cao trong thời gian dài. Từ đêm 21/5 đến rạng sáng hôm sau, lượng khí thải chứa CO tiếp tục được đưa vào hệ thống thoát nước chung.

Đúng thời điểm đó, khu vực Hổ Môn, Đông Hoản có mưa, nhiệt độ tương đối thấp. Căn hộ 812 đóng kín hai cửa sổ và cửa ra vào, trong khi hai miệng thoát sàn trong nhà đều mở. Những điều kiện này khiến khí độc có cơ hội tích tụ trong không gian kín. Theo báo cáo điều tra, hai mẹ con đã tiếp xúc với khí độc trong nhiều giờ trước khi được phát hiện.

Những giáo viên từng "đi thêm một bước"

Ngày 15/9 vừa qua, chính quyền thành phố Đông Hoản công bố báo cáo điều tra sự cố. Báo cáo ghi nhận hành động của thầy Dư bằng cụm từ "tận tâm với nhiệm vụ, giàu tinh thần trách nhiệm", đồng thời đề xuất biểu dương và khen thưởng thầy.

Thầy Dư không chỉ ghi nhận việc học sinh vắng mặt mà còn tìm cách xác minh khi không thể liên lạc với gia đình. Đối với giáo viên chủ nhiệm, việc điểm danh và liên hệ với phụ huynh vốn là những công việc quen thuộc. Nhưng khi một học sinh vốn đi học đều đặn đột nhiên không xuất hiện, việc giáo viên hiểu rõ thói quen của em có thể giúp nhận ra sự bất thường nhanh hơn.

Hành động kịp thời của thầy Dư đã cứu được 2 sinh mạng

Thầy Dư không phải trường hợp duy nhất. Trước đó, tại một trường trung học ở thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh, giáo viên chủ nhiệm Kiều Quảng Lộc từng gọi 11 cuộc điện thoại khi phát hiện học sinh vắng mặt. Không nhận được phản hồi, thầy trực tiếp lái xe đến nhà và phát hiện một gia đình ba người bị ngộ độc CO.

Tại một trường tiểu học ở Lỗi Dương, tỉnh Hồ Nam, giáo viên chủ nhiệm Trần Hương Mai cũng nhiều lần gọi điện nhưng không thể liên lạc với gia đình học sinh. Sau đó, cô tìm cách quan sát vào bên trong nhà và phát hiện học sinh cùng bà đang bất tỉnh, từ đó lập tức gọi cấp cứu.

Những trường hợp này đều có điểm chung là giáo viên nhận thấy sự vắng mặt của học sinh không giống với thường ngày và chủ động xác minh thay vì chỉ dừng lại ở việc ghi nhận nghỉ học. Đây có thể là một việc tưởng như rất bình thường, nhưng lại cho thấy sự tận tâm của người làm thầy cô khi không chỉ quản lý việc học mà còn để ý đến những thay đổi nhỏ có thể ảnh hưởng đến học sinh. Đôi khi, chính sự quan tâm và chủ động thêm một bước ấy lại giúp phát hiện sự cố kịp thời, thậm chí bảo vệ an toàn cho các em và gia đình.

Theo Sohu