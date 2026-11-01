55 tuổi vẫn sở hữu làn da căng bóng, nhan sắc gần như không đổi sau nhiều năm: Lee Young Ae tiết lộ 5 bí quyết chăm sóc bản thân

Có những người phụ nữ khiến thời gian dường như trôi qua chậm hơn trên gương mặt họ. Không cần trang điểm cầu kỳ hay chạy theo những xu hướng làm đẹp liên tục thay đổi, họ vẫn giữ được vẻ thanh lịch, làn da rạng rỡ và thần thái cuốn hút qua năm tháng. Lee Young Ae là một trong những cái tên thường được nhắc đến như vậy.

Tại lễ trao giải âm nhạc Hàn Quốc MMA 2026 diễn ra ở Seoul ngày 14/11, nữ diễn viên 55 tuổi thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong chiếc váy quây dài màu xanh lá thanh lịch. Làn da căng mịn, đường nét gương mặt hài hòa cùng phong thái nhẹ nhàng khiến cô trở thành tâm điểm của sự kiện. Nữ diễn viên Nàng Dae Jang Geum cũng đảm nhận vai trò trao hai giải thưởng lớn là Album của năm và Nghệ sĩ của năm.

Sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, Lee Young Ae vẫn duy trì hình ảnh thanh lịch, trẻ trung. Những bí quyết chăm sóc bản thân được cô chia sẻ trong các cuộc phỏng vấn trước đây cũng khiến nhiều phụ nữ quan tâm, đặc biệt là những thói quen không quá phức tạp, xoay quanh vận động, ăn uống và chăm sóc da.

1. Chạy bộ, giữ tinh thần thoải mái

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí ARENA HOMME+, Lee Young Ae từng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cân bằng sức khỏe thể chất và tinh thần. Theo nữ diễn viên, vận động, chế độ ăn uống lành mạnh và điều chỉnh căng thẳng là những yếu tố quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tổng thể.

Chạy bộ là một trong những hình thức vận động cô yêu thích. Khu vực núi Nam San gần nơi sinh sống cũng là địa điểm cô lựa chọn để rèn luyện thể lực.

Tập thể dục đều đặn không chỉ hỗ trợ duy trì cân nặng mà còn giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, giấc ngủ và tâm trạng. Những lợi ích này góp phần giúp cơ thể khỏe mạnh, tạo nền tảng cho vẻ ngoài tươi tắn theo thời gian.

2. Bắt đầu ngày mới bằng một cốc nước ấm

Một thói quen buổi sáng được chia sẻ trong các bài viết về Lee Young Ae là uống nước ấm sau khi thức dậy. Đây là cách đơn giản giúp bổ sung nước sau một đêm ngủ dài, đồng thời tạo cảm giác dễ chịu để bắt đầu ngày mới.

Tuy nhiên, nước ấm không có tác dụng đặc biệt trong việc đốt mỡ hay làm chậm lão hóa so với nước ở nhiệt độ thông thường. Điều quan trọng hơn là duy trì lượng nước phù hợp với nhu cầu của cơ thể trong suốt cả ngày.

3. Ăn uống lành mạnh nhưng không cần kiêng khem cực đoan

Chế độ ăn uống cũng là một phần trong lối sống mà Lee Young Ae đề cập. Theo những chia sẻ được các bài viết làm đẹp dẫn lại, bữa sáng của cô thường có các loại rau củ như cà chua hấp, bắp cải, cà rốt và súp lơ, kết hợp với một chút dầu ô liu và giấm balsamic.

Nữ diễn viên cũng từng chia sẻ rằng cô và các con thích ăn thịt heo chiên xù. Thay vì loại bỏ hoàn toàn món ăn yêu thích, cô chú ý kết hợp thêm những thực phẩm lành mạnh để bữa ăn đa dạng hơn.

Cách ăn uống này gợi nhắc một nguyên tắc hữu ích: chăm sóc vóc dáng và sức khỏe không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc cắt bỏ mọi món ăn yêu thích. Điều quan trọng là duy trì sự cân bằng, ăn đủ rau củ, chất đạm và các nhóm dinh dưỡng cần thiết, đồng thời kiểm soát khẩu phần phù hợp.

4. Chú trọng dưỡng ẩm cho làn da

Dưỡng ẩm là bước chăm sóc da được nhắc đến trong các bài viết về thói quen làm đẹp của Lee Young Ae. Cô được cho là thường mang theo xịt khoáng dưỡng ẩm và son dưỡng thuộc thương hiệu mỹ phẩm riêng LYANATURE để sử dụng khi cần.

Dưỡng ẩm giúp hạn chế tình trạng da khô, căng và bong tróc, đồng thời khiến bề mặt da trông mềm mại, mịn màng hơn. Với phụ nữ bước vào tuổi trung niên, khi da có xu hướng khô hơn và hàng rào bảo vệ da dễ suy yếu, việc lựa chọn sản phẩm dưỡng ẩm phù hợp càng đáng lưu ý.

Bên cạnh đó, sử dụng kem chống nắng đều đặn là một trong những biện pháp quan trọng giúp hạn chế tổn thương da do tia cực tím, vốn góp phần gây nếp nhăn, đốm sắc tố và lão hóa sớm.

5. Massage mặt để giảm cảm giác sưng phù

Một bí quyết khác được nhắc đến là sử dụng dụng cụ massage hoặc con lăn chăm sóc da, đặc biệt trước khi trang điểm hay chụp hình. Theo mô tả trong các bài viết làm đẹp, Lee Young Ae thường massage nhẹ nhàng từ vùng sau tai xuống cổ và xương đòn, sau đó di chuyển dọc đường viền hàm hướng lên trên.

Massage nhẹ nhàng có thể giúp thư giãn và làm giảm cảm giác sưng phù tạm thời ở một số người. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng cho thấy phương pháp này có thể làm săn chắc da lâu dài, xóa nếp nhăn hoặc thay thế các phương pháp điều trị lão hóa.

Khi massage, nên dùng lực vừa phải, tránh kéo căng da hoặc ấn mạnh vào những vùng nhạy cảm. Nếu da đang kích ứng, có tổn thương hoặc vừa trải qua thủ thuật thẩm mỹ, cần hỏi ý kiến chuyên gia trước khi thực hiện.

Bí quyết trẻ lâu không nằm ở một sản phẩm thần kỳ

Ở tuổi 55, Lee Young Ae vẫn gây ấn tượng với vẻ ngoài thanh lịch và làn da được chăm chút. Tuy nhiên, không thể chỉ dựa vào hình ảnh tại một sự kiện để kết luận chính xác tình trạng sức khỏe hay hiệu quả của từng phương pháp làm đẹp mà cô áp dụng.

Nhìn từ những thói quen được chia sẻ, điều đáng tham khảo không phải là tìm kiếm một bí quyết giúp trẻ hóa thần tốc, mà là duy trì những việc nhỏ có lợi cho sức khỏe: vận động đều đặn, ăn uống cân bằng, ngủ đủ giấc, dưỡng ẩm và bảo vệ da khỏi ánh nắng.

Bởi sau tuổi 40 hay 50, vẻ ngoài rạng rỡ không chỉ đến từ làn da ít nếp nhăn mà còn từ sức khỏe, tinh thần và cách mỗi người chăm sóc bản thân qua từng ngày.