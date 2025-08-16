Nhà bừa không chỉ xấu mà còn mất lộc: Sau khi chứng kiến một ngôi nhà tích trữ, tôi mới hiểu gọn gàng cũng là phong thủy

Khi “tích trữ” không còn là tiết kiệm mà là nỗi ám ảnh

Tôi từng nghĩ một chút lộn xộn trong nhà là điều dễ chấp nhận. Nhưng khi tận mắt chứng kiến căn nhà của một gia đình ở Quảng Châu – diện tích hơn 100m², nhưng không còn chỗ để đặt chân – tôi mới hiểu sức nặng của từ “ngăn nắp”.

Ngôi nhà ấy vốn rộng, nhưng từ cửa đến phòng khách, bếp, nhà vệ sinh đều bị lấp kín bởi các loại hộp, túi, đồ đạc dùng một lần, thiết bị nhỏ hỏng hóc, đồ gia dụng cũ… Tất cả chồng chất lên nhau như một kho phế liệu trong chính nơi ở.

Và điều đáng nói là: chủ nhà không hề thấy bất ổn. Với họ, tích trữ là để “an tâm”, để “không thiếu cái gì”, là “đề phòng sau này cần dùng”. Nhưng sau bao năm không dùng đến, những đồ vật ấy chỉ khiến nhà chật, tinh thần nặng nề và thậm chí… mất đi sinh khí.

Theo phong thủy, nhà nhiều vật cản, bít lối đi và ánh sáng, năng lượng tốt không lưu thông, khí vận ứ đọng, tài lộc khó vào. Chưa kể, cảm giác ngột ngạt ấy còn ảnh hưởng đến cả tâm trạng, giấc ngủ và sức khỏe tinh thần.

5 nguyên nhân phổ biến dẫn đến tình trạng tích trữ

- Nghiện mua sắm nhưng không có kế hoạch lưu trữ, đồ mua về chỉ chất đống.

- Người sống một mình cảm thấy trống trải, nên lấp đầy không gian bằng vật chất.

- Người lớn tuổi từng trải qua thiếu thốn, luôn sợ “không đủ” nên giữ lại mọi thứ.

- Tâm lý tiếc của: đồ cũ không dùng nhưng tiếc không nỡ bỏ.

- Thói quen trì hoãn dọn dẹp, khiến đồ cứ dồn lên theo thời gian.

Dọn dẹp không chỉ là việc tay chân – mà là thay đổi tư duy

1. Tự cứu mình trước khi đống đồ “nuốt chửng” ngôi nhà

Người chịu khổ nhất từ sự bừa bộn chính là người đang sống trong đó. Một ngôi nhà lộn xộn khiến tâm trí cũng trở nên rối bời. Muốn thay đổi, bạn phải tự điều chỉnh suy nghĩ rằng: giữ lại quá nhiều thứ không phải là chuẩn bị, mà là giam mình trong quá khứ.

2. Phân loại trước – lưu trữ sau

Nhiều người dọn nhà xong vài ngày lại bừa như cũ là vì không phân loại trước. Hãy lọc rõ: cái gì dùng hàng ngày – cái gì 1 năm không đụng tới – cái gì hỏng nhưng vẫn “để dành”.

Khi đã phân loại, bạn mới biết cái nào nên vứt, cái nào nên tặng, cái nào cần giữ lại và cách cất gọn.

3. Tập buông bỏ để tâm trí nhẹ hơn

Sợ thiếu thốn là một cảm giác, nhưng giữ lại quá nhiều thứ khiến bạn đánh đổi cả không gian sống và tinh thần. Hãy bắt đầu với những món nhỏ: hộp nhựa nứt, túi giấy cũ, mỹ phẩm quá hạn, đồ điện tử hỏng… Dọn 10 món nhỏ, tâm lý bạn sẽ nhẹ đi đáng kể.

4. Ưu tiên tính thực tế, không chỉ để “đẹp mắt”

Đừng cố nhồi nhét mọi thứ vào hộp – rồi lại quên mất mình để đâu. Đồ dùng hàng ngày phải dễ lấy – dễ cất, đó mới là sắp xếp hiệu quả.

5 nguyên tắc giữ nhà gọn – sạch – có sinh khí lâu dài

1. Cất đồ đúng với thói quen sử dụng

Ví dụ: Nếu bạn thường để chìa khóa ngay gần cửa, hãy đặt một khay đựng ngay đó thay vì “dọn cho đẹp” rồi lại lục tung sau này.

2. Sau khi dùng – đặt lại đúng vị trí

Nghe quen nhưng là thói quen khó duy trì. Chỉ cần bạn đặt lại đồ vào đúng nơi sau khi dùng, nhà bạn sẽ bớt lộn xộn tới 70%.

3. Kiểm soát mua sắm – đừng mua vì “sợ thiếu”

Ngày nay, gần như không cần tích trữ gì nhiều. Siêu thị, tiệm tạp hóa, cửa hàng online đều luôn sẵn sàng phục vụ. Hạn chế mua “để đó” vì bạn sẽ rất ít khi dùng đến nó đúng như dự định.

4. Áp dụng nguyên tắc “một vào – một ra”

Khi mua một món đồ mới (cùng chức năng), hãy vứt hoặc cho đi một món cũ. Đây là quy tắc tối giản giúp không gian luôn thông thoáng, đặc biệt là quần áo, đồ gia dụng, ly tách, mỹ phẩm…

5. Cả gia đình cùng tham gia

Một người dọn, ba người bày thì mọi cố gắng đều vô nghĩa. Hãy thống nhất quy tắc cơ bản: ai dùng xong đồ thì cất, không làm vướng lối đi, không giữ lại đồ hỏng. Nếu trẻ nhỏ chưa biết cách, hãy hướng dẫn và cùng làm với bé.

Dọn dẹp là phong thủy cho chính cuộc đời bạn

Một ngôi nhà gọn gàng không chỉ giúp tâm lý thư thái, giảm mệt mỏi, mà theo phong thủy, còn là cách mở đường cho tài lộc và vận khí tốt.

Nhà thông – khí thông – tâm thông. Dọn dẹp không phải để ai khen, mà là để chính bạn sống nhẹ nhõm hơn mỗi ngày.

Bạn đã từng đối mặt với tình trạng nhà quá nhiều đồ chưa? Nếu có, bạn đã bắt đầu thay đổi từ đâu? Chia sẻ nhé – biết đâu kinh nghiệm của bạn sẽ giúp được rất nhiều người khác đang… mắc kẹt giữa đống đồ đạc của chính mình.