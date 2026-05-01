Ngày 1-5, thông tin từ Công an TP Cần Thơ, trong những ngày diễn ra Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII, Công an phường Bình Thủy đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần để lễ hội diễn ra an toàn, văn minh.

Lực lượng công an hỗ trợ tìm lại cháu bé đi lạc cho gia đình tại lễ hội

Lễ hội diễn ra từ ngày 26-4 đến 1-5, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Trước lượng khách lớn cùng nhiều hoạt động sôi nổi, công an phường đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời, lực lượng công an còn bố trí lực lượng tại các khu vực trọng điểm, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phối hợp phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân tham gia lễ hội an toàn.

Công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ tài sản cá nhân cũng được chú trọng, góp phần hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội phát sinh trong thời gian diễn ra lễ hội.

Nhờ triển khai hiệu quả các giải pháp, tình hình an ninh trật tự tại khu vực lễ hội cơ bản ổn định, không xảy ra các vụ việc mất cắp tài sản. Đặc biệt, lực lượng công an phường đã kịp thời hỗ trợ người dân trong nhiều tình huống phát sinh như tìm lại 5 trẻ em đi lạc, trao trả 4 điện thoại di động và 1 ví cùng giấy tờ cho người dân đánh rơi.

Công an phường Bình Thủy hỗ trợ trao trả lại tài sản do khách đánh rơi

Những việc làm thiết thực, kịp thời không chỉ giúp người dân yên tâm vui chơi mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an gần dân, vì dân phục vụ. Qua đó, góp phần quan trọng để lễ hội diễn ra thành công, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và du khách.