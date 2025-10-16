Nhà hàng xóm chỉ có ban công 4m² mà làm được khu vườn đẹp như resort, nhìn xong tôi chỉ biết thốt lên "đỉnh thật"!

Đối với những người thích làm vườn trồng hoa, điều khiến lo bứt rứt nhất chính là trong nhà ngoài ban công ra thì không có không gian nào thích hợp để tạo ra một khu vườn cho riêng mình. Trong khi đó, chiếc ban công lại quá nhỏ.

Ban công có thể làm thành "khu vườn" rất xinh xắn như thế này.

Nhưng cũng có nhiều người, chỉ cần chiếc ban công nhỏ xíu, họ cũng có thể tạo ra 1 khu vườn cho riêng mình. Chiếc ban công trong bài viết này chính là ví dụ điển hình cho điều đó. Với không gian vỏn vẹn 4m2, cô ấy vẫn có thể biến nó thành một khu vườn thu nhỏ - nơi cô có thể giặt giũ, phơi quần áo, uống trà, ngắm cảnh, trồng hoa, thậm chí nuôi cả cá và rùa...

Làm thế nào để thiết kế một khu vườn ban công với diện tích siêu nhỏ?

Nhiều người mong muốn có một khu vườn ban công xinh xắn, nhưng khi hoàn thành trông chúng lại lộn xộn, không những thiếu thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến việc đi lại hoặc các mục đích sử dụng khác.

Chủ nhân của "khu vườn" này tuân thủ quy tắc đa chiều khi trồng hoa và cây ở ban công.

Ngược lại, nếu thiết kế tốt, nó có thể giống như một khu vườn xinh đẹp. Nếu bạn muốn làm được điều đó, bạn có thể trồng hoa/cây theo phong cách đa chiều. Nghĩa là sắp xếp các chậu cây/chậu hoa theo từng tầng.

Và vì ở đây ít ánh nắng nên các loại hoa, cây được trồng chủ yếu là những loại cây chịu bóng râm như cây lá xanh, lan hồ điệp,…

Đồng thời, cô ấy cũng lắp thêm những bóng đèn vàng để mang tới cảm giác mới lạ, ấm áp và thư giãn.

Ngoài ra, ban công còn có phần khung lan can nên cô ấy đã treo những giỏ hoa/chậu cây lên các vị trí này.

Một dãy các chậu hoa đủ màu được treo lên lan can.

Chính vì là ban công thoáng đãng, nhiều ánh nắng nên việc trồng hoa, trồng cây rất đơn giản. Các loại hoa hầu hết đều có thể trồng được. Ngoài hoa hồng, chủ nhân của khu vườn cũng trồng thêm một số loài hoa ưa nắng như hoa nhài, hoa giấy, hoa hồng, hoa loa kèn, cúc vạn thọ, hoa phong lữ,…

Chính nhờ việc sử dụng giá treo hoa nên cô ấy có thể trồng nhiều lớp, và với một lớp đặt trên mặt đất, hoa có thể trồng ở nhiều tầng. Ngoài giá treo, cô ấy cũng nhờ thêm sự trợ giúp của các loại tủ và kệ.

Khi đèn được bật sáng, chúng sẽ bổ trợ màu sắc trong không gian cho nhau, mang tới một cảm giác vô cùng lãng mạn.

Để che phần đáy tủ - nơi cất giữ các dụng cụ làm vườn, cô ấy dùng một chiếc rèm màu trắng với họa tiết nhẹ nhàng.

Trên ban công nhỏ 4m2 này, cô ấy còn thiết kế thêm một góc để nuôi rùa và cá... Cho một ít sỏi, đá và đặt thiết bị thoát nước để chúng có thể phát triển tốt trong đó là được.

Nếu chiếc bể này đủ sâu, bạn cũng có thể trồng hoa sen hoặc 1 số loài cây có khả năng sống trong nước ở đó.

Một số người cho rằng muỗi có khả năng xuất hiện trong bể cá nhưng thực ra không cần phải lo lắng gì cả, chính vì có sự hiện diện của cá nên dù có bao nhiêu muỗi thì cũng sẽ không sao đâu.

Ngoài ra, cô ấy gợi ý rằng cũng có thể đặt một bể nước dưới tủ ban công và nuôi vài chú cá koi xinh đẹp trong đó. Sau đó, đặt thiết bị thoát nước theo hình chậu hoa để nước sinh hoạt có thể liên tục chảy xuống và nó sẽ trở thành một phương pháp nuôi cá sinh thái cổ xưa. Thiết kế này trông càng đẹp hơn khi kết hợp với những loại cây xanh phía trên.

Ban công nhỏ được tận dụng tối đa khi sắp xếp thêm quầy bar nhỏ và ghế ngồi. Ban ngày, cô ấy có thể ngắm cảnh đẹp bên ngoài, ngắm mây trôi trên trời, nhâm nhi tách trà thơm và dành thời gian nhàn nhã, thoải mái để lắng nghe bản thân mình.

Dù là buổi tối...

... hay ban ngày, khung cảnh nơi đây cũng đều rất xinh.

Nếu bạn cũng thích một khu vườn ban công nhỏ như vậy thì hãy thử làm theo hướng dẫn trên, chắc chắn bạn sẽ không chỉ là một khu vườn mà đó còn là nơi giải trí và sinh hoạt!